Náměstek hejtmana Sukop: Zlínský kraj se nechoval jako zodpovědný hospodář

Neschválení výstavby nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích bylo silnou rozbuškou do doposud poklidného fungování krajské koalice ve Zlíně. Po klíčovém zasedání krajského zastupitelstva dokonce hejtman Jiří Čunek mluvil o svých koaličních partnerech z hnutí ANO jako o pikolících a zrádcích. Co se stalo v krajské koalici a proč statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop hlasoval dokonce proti tomuto záměru jsme se ptali v následujícím rozhovoru.

Jste statutárním náměstkem hejtmana, přesto jste v pátek hlasoval proti nové nemocnici v Malenovicích. Ostatní kolegové z hnutí ANO se „jen“ zdrželi. Co vás vedlo k tomuto vyhraněnému postoji?

Při hlasování o navrženém usnesení máte čtyři možnosti. Jediný způsob na podporu znamená hlasovat PRO. Dalšími třemi vyjadřujete nesouhlasné stanovisko. Můžete nehlasovat, můžete se ZDRŽET v případě, kdy si nejste zcela jisti a chcete to dát najevo. A pak máte možnost hlasovat PROTI. Já jsem tuto možnost zvolil proto, že po hodinách, dnech, týdnech a měsících jednání, za jakých podmínek jsem schopen návrh podpořit, jsem zjistil, že k hlasování je předložen návrh usnesení v naprosto původní a nezměněné podobě. To byl hlavní důvod mého rozhodnutí hlasovat PROTI.

Neznamená to, že jsem zásadně proti výstavě nové nemocnice v Malenovicích. Jsem proti za takto definovaných podmínek. Ostatní kolegové z hnutí ANO zvolili měkčí a taktičtější formu nesouhlasu.

Již dlouhou dobu jste se nechal slyšet, že máte vážné pochybnosti o ekonomické stránce celého investičního záměru. Co vám vadilo nejvíce?

Dívám se na to jako zodpovědný hospodář. Nejprve uvedu jednoduchý příklad. Hospodařím na velkém statku, kde mám stodolu ve velmi špatném stavu. Asi není rozumné ji pořád opravovat. Rozhodnu se, že si příští rok nechám vystavět kousek vedle stodolu novou, která ale bude stát hromadu peněz. Ale hned si koupím zbrusu nové auto a ještě pojedu na cestu kolem světa. Takhle se chová dobrý hospodář?

Ve Zlínském kraji se nám to, bohužel, podařilo. Na počátku roku jsme si naplánovali navýšení výdajů na veřejnou dopravu o 6 mld. Kč na období 10 let. Za půl roku si chceme schválit investici do výstavby nové nemocnice za 8 mld. Kč a musíme si na to 3,8 mld. půjčit. Takhle se nechová dobrý hospodář. Dobrý hospodář si nejprve uvědomí, co všechno potřebuje. A co potřebuje nejvíc. A jestli na to má prostředky.

Hnutí ANO je členem rady, vy jste statutárním náměstkem. Když jste měli v koalici tak vážné výhrady, proč jste projekt nové nemocnice nedokázali zastavit nebo změnit v rámci koalice?

Snažili jsme se o to celou dobu. Nejprve byly snahy o koaliční jednání odmítány a bagatelizovány. Když se konečně začalo jednat, byly závěry jednání vykládány různým způsobem. Výsledkem celého jednání bylo předložení původního investičního záměru v nezměněné podobě

Jak jste vnímal nepřehlédnutelnou mediální masáž, v rámci které se hejtman Čunek snažil přesvědčit veřejnost o nezbytnosti výstavby nové nemocnice? Myslíte si, že bylo opravdu zapotřební investovat krajské peníze do PR kampaně v takovém rozsahu, přestože doposud nebyl investiční záměr nemocnice ani schválen zastupitelstvem?

Každá nová věc nebo projekt potřebuje mediální podporu. Zvláště záměr, který u laické i odborné veřejnosti vzbuzuje převážně negativní reakce. Poslední diskuze na sociálních sítích naznačují, že míra únosnosti byla překročena a kampaň je vnímána jako osobní PR Jiřího Čunka. Myslím, že to celému projektu u veřejnosti neprospělo.

Hejtman Jiří Čunek v pátek po hlasování mluvil o tom, že ho hnutí ANO zradilo, že jste mu v pondělí slíbili, že novou nemocnici podpoříte. Bylo to tak?

Ne, to v žádném případě. Na posledních jednáních koaličních zástupců jsme opakovaně poukazovali na skutečnost, že nejsou zpracována alternativní řešení k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích. Na posledním koaličním jednání v rámci konání zastupitelstva dne 17. 6. 2019 byly z naší strany vzneseny čtyři požadavky. Přehledné zpracování doposud předložených materiálů do jednoho dokumentu. Požadavek na úpravu textu usnesení, prohlášení představenstva KNTB o podpoře výstavby nové nemocnice a o schopnosti KNTB tuto investici splácet a požadavek alternativní varianty řešení.

Požadavky 2 až 4 splněny nebyly. Nerozumím, proč pan hejtman hovoří o zradě. Pokud má důkaz, že to bylo jinak, nechť jej předloží. Nejlépe formou zápisu z jednání parafovaného všemi koaličními stranami.

Hejtman Čunek o vás a dalších zastupitelích hnutí ANO mluvil dokonce v České televizi jako o „pikolících“. Co říkáte na takové titulování koaličních partnerů?

Z těch vyjádření je zřejmá velká míra frustrace a zklamání z výsledku hlasování. Nevím, jak kolegové z hnutí ANO, ale já to beru s humorem. Navíc jsem jako student jeden čas brigádničil jako barman a číšník. A nestydím se za to (úsměv).

Ještě před klíčovým hlasováním se hejtman Čunek nechal slyšet, že nakonec vyhoví vašemu požadavku a nebude navyšovat výdaje Zlínského kraje na dopravní obslužnost. Ani tento ústupek hejtmana vás nepřesvědčil o tom, že nemocnici kraj zvládne financovat?

Zvýšené náklady na veřejnou dopravní obslužnost byly schváleny rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje v lednu 2019. Smlouvy na drážní dopravu jsou podepsány v plném rozsahu a mohou být o 25 % sníženy nebo zvýšeny v průběhu dvou let. Pan hejtman hovořil o tom, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil výběrové řízení na autobusové přepravce. Aby kraj zajistil dopravní obslužnost, jedná nyní s autobusovými přepravci o krátkodobých, časově omezených smlouvách. V této fázi lze objem přepravy v určitém rozsahu snížit. Ale celý proces není zdaleka ukončen ani vyčíslen. První porada vedení kraje k tomuto tématu se měla konat v pátek 21. 6. 2019 až po jednání zastupitelstva. Náš požadavek byl, aby úspory byly vyčísleny a promítnuty do investičního záměru pro výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. A to se nestalo.

Nejen z opozice zaznívají hlasy, že regionální doprava se tak stala první obětí „megalomanského projektu“ nové nemocnice v Malenovicích. Je to skutečně tak, že hejtmanství nezavede Integrovaný dopravní systém, včetně výrazného navýšení počtu spojů tak, jak to jeho představitelé slibovali ještě na začátku letošního roku? Není to přeci jen škoda? Nezaslouží si občané také kvalitní regionální dopravu?

Nemám informaci o zrušení Integrovaného dopravního systému. Zavedení IDS je schváleno zastupitelstvem a může být korigováno výše popsanými mechanismy. Občané si určitě zaslouží co nejkvalitnější veřejnou dopravu. Zaslouží si ale také obnovu zdravotnických zařízení ve Zlíně i jinde. Zaslouží si lepší údržbu a opravy vozovek, modernizaci škol, zařízení pro poskytování sociální péče, lepší podporu kultury a sportu, zvýšení mezd atd. Ale když nemáte bezedný měšec, musíte si stanovit priority a limity výdajů. To je úloha dobrého hospodáře.

Co bude s krajskou koalicí dál? Podle vyhrocených vyjádření se zdá, že se krajská koalice štípla na dva tábory. V jednom je KDU-ČSL a STAN, ve druhém je hnutí ANO. A další koaliční partner, ODS, zůstává někde uprostřed. Domluvíte se na dalším pokračování koalice?

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Nechal bych odeznít emoce z prohry. Žádní vítězové v této kauze nejsou. Jsou jen poražení.

Nevyvolá tento spor z krajského zastupitelstva také otřesy např. na zlínské radnici? Petr Gazdík z hnutí STAN totiž vyzval primátora a zároveň krajského zastupitele za hnutí ANO Jiřího Korce k politické zodpovědnosti za to, že hlasoval proti osmimiliardové investici v „jeho“ městě.

Prohlášení Petra Gazdíka nechci komentovat. Bylo hodně emotivní. Nemám žádné signály, že by měla být ohrožena stabilita koalice na zlínské radnici. Naopak chci poděkovat primátorovi Zlína Jiřímu Korcovi, že celou situaci ustál s velkým klidem a s nadhledem odmítl osobní útoky. Je si vědom, že velké investice do zlínského zdravotnictví určitě přijdou.

A co bude s nemocnicí? Bez ohledu na diskuse kolem nové nemocnice je jasné, že se bude muset s krajskou nemocnicí něco stát, jinak hrozí, že doslova spadne pacientům a lékařům na hlavu. Co se bude teď navrhovat a v rámci koalice prosazovat? Z opozice zní volání po tom, aby se připravil reálný investiční záměr opravy současné nemocnice ve Zlíně. A teprve pak by bylo možné rozhodnout, která varianta je pro kraj reálnější. Souhlasíte s tímto postupem?

Vedení KNTB má zpracován detailní soupis nedostatků a problémů, které se v areálu vyskytují. Mají je vyčísleny a je stanoveno pořadí důležitosti. Možná, že v harmonogramu oprav mohou nyní nastat drobné korekce. Ale představa, že by se v nemocnici pět let nic neopravovalo a nic neřešilo a čekalo se na postavení nové nemocnice je nereálná. Technický stav objektů a zařízení musí být uveden do souladu se stávající legislativou, musí být odstraněny závady bránící bezpečnému provozu, aby neohrožoval pacienty a personál nemocnice. To je přece jedna ze základních povinností představenstva nemocnice. Hnutí ANO bude navrhovat a prosazovat to, co doposud: dopracování a schválení Koncepce rozvoje zdravotnictví Zlínského kraje; bez tohoto dokumentu nemůžeme žádat o žádné dotační zdroje investiční, ani na vybavení a IT technologie. Hnutí ANO bude požadovat zpracovat investiční záměr na výstavbu nové nemocnice ve stávajícím areálu minimálně na úrovni studie proveditelnosti se stejným zadáním, jaké bylo pro nemocnici v Malenovicích. Oba záměry srovnat a rozhodnout se, který je lepší.

Neztratí se tím zase další rok času?

Devět měsíců se ztratilo tím, že se tvrdohlavě prosazovalo jediné řešení – investice v Malenovicích – a srovnávalo se s přežitým projektem na rekonstrukci KNTB. Ve stejném období se nám ale vyjasní skutečné náklady na provoz Integrovaného dopravního systému. A pokud vzniknou úspory, mohou být zapracovány do návrhu financování nové nemocnice.

V posledních měsících byly diskuse kolem nemocnice hodně vyhrocené. Odnášíte si z toho vy osobně nějaké politické poučení?

Rozhodně to není poučení typu: Kdybych to byl býval věděl, tak bych tam nechodil. Měl jsem tu situaci na koaličním půdorysu vyhrotit mnohem dříve, abychom si vyjasnili zásadní otázky. Neustálé ustupování a snaha vyjednávat nakonec k ničemu dobrému nevedla. Myslím si, že jsme prohráli všichni. Politici, zdravotníci, lékaři i občané. A mým cílem nyní je, aby se co nejrychleji realizoval ten lepší záměr.

Autor rozhovoru: Karel Výborný

autor: az