Napravíme Slovensko, představil Šimečka kádry. Jeden z nich dělal digitalizaci s Bartošem

Slovenský konkurzní právník Zoroslav Kollár, jenž stojí před soudem jako obžalovaný z korupčního jednání, se tvrdě obul do lídra slovenské opozice Michala Šimečky z Progresivního Slovenska.

V prvé řadě se mu zdá, že strana progresivní Slovensko a odbornost v jakékoli oblasti prakticky nejdou dohromady.

„A jen, když tady bude vládnout Progresivní Slovensko, tak Slovensko čeká růžová budoucnost. Asi spíš duhová, pane Šimečka,“ nechal se slyšet Kollár na videu dostupném na serveru YouTube.

Hned pokrčoval, že Šimečka ani nezná slovenskou historii.

Předseda Progresivního Slovenska totiž prohlásil, že Robert Fico je přisátý na slovenský státní rozpočet čtyři desítky let a Kollár hned připomněl, že Slovensko jako samostatná republika ještě ani neoslavilo čtyřicáté narozeniny.

Jedním z takových odborníků je Jaroslav Spišiak, bývalý prokurátor v Dunajské Stredě, který se podle Kollára vůbec nevěnoval podezřelým úmrtím mnoha lidí, celkem 113 a fakticky tak nechal volnou ruku mafii. Přesně tak to vidí Kollár.

Podobným odborníkem je prý Ján Hargaš. Kollár prohlásil, že Hargaš stál za společností Slovensko IT, která se měla postarat o digitalizaci slovenské státní správy. „Po třech letech a vysokou škodou pro stát to skončilo. Po kontrole NKÚ byla tato společnost daná do likvidace a bylo podáno trestní oznámení. Proč? Protože výsledkem činnosti této firmy bylo to, že ztratila několik milionů eur. Zaměstnanci společnosti Slovensko IT měli výborné mzdy a vysoké odměny,“ pravil Kollár s tím, že mzdové náklady této firmy byly „úplně šílené“. Slovensko IT podle Kollára v podstatě jen předala zakázky dalším firmám, které ji zrealizovaly. Jenže celý proces se vznikem společnosti Slovensko IT prodražil.

„Pane Hargaši, vy jste tam byl v dozorčí radě. Jak jste mohl dovolit, aby společnost přes každoroční vysokou ztrátu vyplácela vysoké odměny. Ale toto si už musejí ověřit orgány činné v trestním řízení. Věřím, že vás v této věci bude někdo tzv. vytěžovat.“

Zoroslav Kollár zmínil ještě společnost InQool, ve které podle něj Hargaš taktéž seděl v dozorčí radě a která se podílela na digitalizaci stavebního řízení v Česku. Je jasné, že digitalizace vázne a podle Kollára je jen dobře, že odborník Progresivního Slovenska Hargaš pomáhal Česku a ne Slovensku, protože digitalizace podle titulku serveru Seznam Zprávy vypadala asi tak, že úředníkům vzali program Word a vrátili jim zastaral textový editor T602.

Kollár zmínil ještě jedno jméno. Podnikatele Michala Trubana, který se daňově optimalizoval tak, aby nemusel odvádět daně. Jednu svou firmu prodal zahraniční firmě, ale protože tak učinil v Rakousku, neplatil daně z prodeje společnosti. Na Slovensku by podle Kollára zaplatil na daních asi 700 tisíc eur.

Truban jednal v souladu se zákonem, ale stejně to podle Kollára dělat neměl.

„Takovéhle odborníky v té straně máte, pane Šimečko. A to jsem teprve začal. Podobných odborníků tam máte o mnoho víc. Když vidím, jak vám stoupají preference a jak se agresivně chystáte vládnout na Slovensku, běhá mi mráz po zádech,“ nechal se slyšet Kollár. „Pokud Progresivní Slovensko někdy sestaví vládu, tak ať Bůh opatruje Slovensko,“ uzavřel Zoroslav Kollár.

