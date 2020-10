Národ řekne nasr*t! Čas pro úřednickou vládu. Klára Samková vyvozuje důsledky

reklama

Má Babišova vláda odstoupit? Nebo má odejít jen Prymula?

Anketa Prymula byl přistižen v zavřené restauraci. Má Babišova vláda odstoupit? Ano 17% Ne 83% hlasovalo: 16766 lidí Především: právě jsme se probudili uprostřed hejna Talebových černých labutí, tedy naprosto neuvěřitelných a neočekávatelných událostí, se kterými nikdo nepočítal. Ukázalo se, že premiér Babiš je schopný řídit svůj podnik pouze tehdy, jestliže má nad lidmi neomezenou moc a může je seřvat a vyhodit. Jenže celý národ prostě nemůžete vyhodit - musíte se s ním domluvit... Což on vůbec ani netuší, že něco takového existuje. Fotečky ze Strakovky a Márovo pí ár nepomůže, protože život není pí ár.

Tedy, sečteno podtrženo, odejít má celá vláda.

Kdo by měl nyní uchopit moc a jaká opatření by měl učinit, pokud jde o covid-19?



Je čas pro úřednickou vládu. Opozice má totiž pouze jeden jediný program, a tím je "antibabiš". Pokud Babiš nebude premiérem, je jejich program vyčerpán. Druhou největší politickou silou po ANO jsou nyní Piráti. Jak se daří pod vládou Pirátů, vidíme v Praze. Co se týká opatření proti covidu, je to na delší odpověď a předesílám, že ani advokáti nerozumí úplně všemu. Nicméně jednu systémovou připomínku bych měla. Veškerá opatření proti covidu byla a jsou založená na represích. NEchodit, NEotvírat, zavřít, omezit. Dovolte mi exkurz do religionistiky. Víte jak se poznají satanisté? Že jsou PROTI. A to třeba i proti něčemu, co je zlo - ale proti. Nikdy nejsou PRO, jsou vždy negativní. Tady jsme, kromě rozhazování peněz, které se vsákly jako voda do pouště, neviděli ani jedno pozitivní opatření, tedy co udělat, jak život zařídit, aby věci fungovaly...

Existuje vůbec v ČR společenská a politická autorita, ke které by se národ mohl upnout? Jak Češi zareagují?

Anketa Podporujete omezení volného pohybu a uzavření obchodů? Ano 65% Ne 35% hlasovalo: 17029 lidí Tak především Češi, smějící se bestie, mohou klidně zareagovat celonárodní vzpourou. Zákony lze dodržovat a vynucovat pouze tehdy, jestliže je v zásadě lidé CHTĚJÍ dodržovat. Musí panovat obecný konsenzus, že tomu tak má být. Vláda až do dnešního dne vůbec nedocenila, jak ukázněně ji lidé poslouchali. A to bez ohledu na to, že někteří roušky nenosili a některá kadeřnictví jela do půlnoci, aby stihla dobarvit akutní šediny. Dnes je klidně možné, že národ řekne hromadně - omlouvám se za to slovo - NASRAT. Jak chcete penalizovat celý národ? Jak chcete penalizovat hospody, které otevřou, když jich bude první den 30 %, druhý den 50 % a třetí den si těch zbylých 50 % řeknou, že jsou vlastně blázni a otevřou taky? A stejně tak všechny další provozovny, které jsou zavřené? Co s tím bude státní správa dělat? Vymáhat pokuty? V tom případě má do roku cca 2050 co dělat, přičemž 98 % všeho bude promlčeno... Hrozí naprostý a úplný rozval právního řádu a jeho vymáhání... Tohle naprosto přesahuje rámec covidu a zavřených hospod. Toto ukazuje na naprostý rozval společnosti, na možnost vniku naprosté a totální anarchie.

Podle mého názoru neexistuje v ČR politická síla, která by toto zastavila - existují jenom síly MIMO politické spektrum, které by mohly sebrat odvahu a postavit se vzniklé situaci. A z těch by měl prezident Zeman sestavit vládu. Neměl by udělat tu chybu jako Masaryk, když za každou cenu prosadil na prezidentský stolec Beneše. Dám tip na premiéra. Měl by jím být ten muž, o kterém Babiš prohlásil, že " v březnu někdo přišel.... a v létě už nepřišel". Tedy šéf a majitel pojišťovny e-direct Pavel Řehák. Všimněte si: umí řídit korporace, a to velké korporace jako je Česká spořitelna. Evidentně tedy ví, co stojí koruna. Umí predikovat a má mozek v hlavě: jinak by tu excelovou tabulku s matematickým vzorcem nebyl schopen dát dohromady. A má takové kontakty, že když to v neděli v tom excelu spočetl, tak si dovedl zjednat přístup k politickým špičkám tak, že v pondělí byl u El-Hamajdy, který pochopil, že je průs.... průšvih a v úterý byl u premiéra. Takže umí prokopnout dveře, pokud to je potřeba. Tedy si umí získat respekt.

Po jeho boku by měl stát prof. Miroslav Bárta, ředitel Egyptologického ústavu. Protože když se někdo celý život zabývá kolapsy civilizací, tak s největší pravděpodobností ví (a víme, že to ví, mnohokrát to napsal) co dělat, aby ten kolaps nenastal. Do krizového štábu prof. Flegra, samozřejmě... a ke spolupráci přizvat prof. Annu Hogenovou, filosofku. Protože, ať chceme nebo ne, a i když se to bude zdát na první pohled nepochopitelné, potřebujeme FILOSOICKÉ ZÁZEMÍ - potřebujeme ideologii... A potom to bude chtít ještě někoho, kdo bude neustále s národem komunikovat a vysvětlovat. Srozumitelně a jasně. Ne Mára Prchal. A taky ne Feri. Někdo, kdo bude ze svého IQ 150 neustále překládat do IQ 90 tak, aby to, co se děje, pochopil opravdu každý. Kromě vzdělanosti a loajality k zemi a národu bych jako zásadní kvalifikační předpoklad požadovala vlastnost, která dosud nebyla snad nikdy vyžadována: musí mít opravdu rád lidi a ke každému musí mít elementární úctu. A praktickou na závěr: ministerstva ať řídí tajemníci. My teď potřebujeme "radu moudrých" která zasedne a vytvoří úplně novou ideovou koncepci této země. Což je věc, na kterou se posledních 30 let nikdo nezmohl.

