Národní garda do ulic hlavního města USA. Trump bouchl do stolu

11.08.2025 17:40 | Monitoring

Prezident USA Donald Trump zvažuje, zda již tento týden vyslat do Washingtonu, D.C., až 1000 vojáků Národní gardy, aby pomohli vyřešit situaci, kterou popsal jako nárůst násilné kriminality. informovala stanice Fox News.

Národní garda do ulic hlavního města USA. Trump bouchl do stolu
Foto: Repro Youtube
Popisek: Americký prezident Donald Trump

Plány přicházejí jen den poté, co Trump na síti Truth Social slíbil, že z hlavního města země vykáže bezdomovce. „Bezdomovci se musí okamžitě odstěhovat,“ napsal Trump na sociálních médiích. „Dáme vám místa k pobytu, ale daleko od hlavního města. Zločinci, vy se stěhovat nemusíte. Posadíme vás do vězení, kam patříte.“

Trumpovy plány, které by měly být podrobněji představeny na pondělní tiskové konferenci, budou pravděpodobně zahrnovat členy Národní gardy D.C. nebo 2700 členů Národní gardy, která jedná na výslovný příkaz vrchního velitele, uvedla stanice Fox News.

Podle údajů shromážděných policejním oddělením ve Washingtonu a zveřejněných na začátku tohoto měsíce klesla násilná kriminalita v prvních sedmi měsících roku 2025 přibližně o 26 % ve srovnání s rokem 2024. Celkově klesla kriminalita v hlavním městě USA přibližně o 7 %.

V neděli řekl zástupce šéfa personálu Bílého domu Stephen Miller v rozhovoru pro NewsNation, že Washington, D.C., „je násilnější než Bagdád“.

Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová v nedělním rozhovoru pro MSNBC řekla, že „jakékoli srovnání s válkou zmítanou zemí je přehnané a nepravdivé“.

Psali jsme:

Je to tu: V USA oficiální výzva k odporu proti Trumpovi
Migrační binec v Los Angeles prý řídí a platí pofidérní osoby
Grázlové, útočí Trump po vyslání armády. Elon Musk překvapil
Peklo v LA: Trump nasadil Národní gardu, Hegseth hrozí mariňáky

 

Zdroje:

https://www.foxnews.com/politics/trump-threatening-federalize-dc-national-guard-more-heres-how-could-play-out

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

kriminalita , USA , Washington , zahraničí , národní garda , Trump

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s postupem Donalda Trumpa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

Nepřipomíná vám to celé vyšetřování pohádku Královna koloběžka?

Dobrý den, uvědomuji si, že ten, kdo by měl věci hlavně vysvětlovat je Blažek, premiér a nová ministryně, ale ti se k tomu moc nemají, a když už ministryně něco tvrdí, tak to pak zase mění. Takže celé mi to připomíná onu pohádku, kde Patrasová také vezla dar nedar, teď k tomu přibyla ještě zpráva ne...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77 Při žaludečních vředech se dopujte flavonoidyPři žaludečních vředech se dopujte flavonoidy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rána kampani SPOLU jako od Karlose Vémoly. „Je to jasné.“

15:00 Rána kampani SPOLU jako od Karlose Vémoly. „Je to jasné.“

Rána kampani SPOLU? Ministr zahraničí Lipavský se pochlubil momentkou z turnaje v bojových sportech.…