Národní garda do ulic hlavního města USA. Trump bouchl do stolu

Plány přicházejí jen den poté, co Trump na síti Truth Social slíbil, že z hlavního města země vykáže bezdomovce. „Bezdomovci se musí okamžitě odstěhovat,“ napsal Trump na sociálních médiích. „Dáme vám místa k pobytu, ale daleko od hlavního města. Zločinci, vy se stěhovat nemusíte. Posadíme vás do vězení, kam patříte.“
Trumpovy plány, které by měly být podrobněji představeny na pondělní tiskové konferenci, budou pravděpodobně zahrnovat členy Národní gardy D.C. nebo 2700 členů Národní gardy, která jedná na výslovný příkaz vrchního velitele, uvedla stanice Fox News.
Podle údajů shromážděných policejním oddělením ve Washingtonu a zveřejněných na začátku tohoto měsíce klesla násilná kriminalita v prvních sedmi měsících roku 2025 přibližně o 26 % ve srovnání s rokem 2024. Celkově klesla kriminalita v hlavním městě USA přibližně o 7 %.
V neděli řekl zástupce šéfa personálu Bílého domu Stephen Miller v rozhovoru pro NewsNation, že Washington, D.C., „je násilnější než Bagdád“.
Starostka Washingtonu, D.C., Muriel Bowserová v nedělním rozhovoru pro MSNBC řekla, že „jakékoli srovnání s válkou zmítanou zemí je přehnané a nepravdivé“.
autor: Natálie Brožovská