Naše peníze! Naši lidi dřou na cizím. Babiš udeřil na EU návrhem

Úvodem Babiš neopomněl zmínit, že jeho žena Monika má narozeniny. „Takže jí samozřejmě přeju hodně zdraví a taky aby to se mnou ještě chvilku vydržela, protože samozřejmě být manželkou politika, hlavně manželkou Babiše, je náročné. Takže Moni, všechno nejlepší a doufejme, že to spolu přežijeme ve zdraví, tu moji politickou kariéru,“ sdělil Babiš.

Ten podle svých slov v týdnu hodně jezdil. A začal v Šumvaldu. „To je skutečně bohužel oblast, kterou zasáhla povodeň, je to neuvěřitelné, jak ta voda, co všechno dokáže. Já jsem zažil povodně 2017, kdy byla celá Precheza pod vodou, nebo v roce 2002 celá Lovochemie pod vodou. Vodní živel je něco hrozného. A v Šumvaldu bylo zasaženo 280 domů a bohužel jedna paní i přišla o život. Je mi to moc líto. Byl jsem tam, je tam skvělý starosta, nadupaný, plný energie. Všem děkuji a moc si toho vážím, že pomáhají,“ podotkl Babiš a přislíbil starostovi významnou pomoc s likvidací škod.

Následně již hovořil o pandemii koronaviru. „My zase rozvolňujeme,“ uvedl Babiš a ukázal, jak se od zítřka bude moci cestovat. „Úplně jsme zrušili omezení do Slovenska, Maďarska, Rakouska a Německa, tam už samozřejmě toto není potřeba. Co se týká toho viru, tak pokračujeme v chytré karanténě,“ dodal a apeloval na lidi, aby si pořídili aplikaci e-Rouška. „My nevíme, ale předpokládáme, že přijde druhá vlna,“ uvedl.

„Máme lokální výskyty, v Karviné hlavně, ale nikdo neskončil v nemocnici. A co je skvělá zpráva, je, že jsem měl jednání s americkou společností Novavacs, která koupila firmu v Bohumili u Jevan. Je to údajně ideální místo na to, aby se tam vyráběla vakcína proti COVID-19. Tato společnost tvrdí, že už je v tomto vývoji velmi daleko. Věří si, že od ledna příštího roku by byla schopná vyrobit vakcínu proti onemocnění COVID-19. V rozsahu jedna miliarda vakcín. To by bylo skvělé,“ nechal se slyšet Babiš. Firma má zaměstnávat podle jeho slov i Čechy.

„Stále platí nošení roušek v MHD a uvnitř budov. Ruší se rozestupy v kadeřnictví, zprovozní se některé vodní atrakce, parní sauny, saunové ceremoniály. To zní zajímavě,“ dodal. Posteskl si pak i nad tím, že jednání vlády už nebudou probíhat formou videokonferencí, což jemu osobně vyhovovalo. „Nikdo nikam nejezdil, žádná auta, takže jsme šetřili na Úřadě vlády. Bohužel mě kolegové dotlačili do toho, že zítra bude zase vláda fyzicky,“ uvedl Babiš, který považuje videokonference za praktické.

Následně Babiš hovořil o tom, proč je kritický ke kritériím, která mají rozdělit 750 miliard eur na pomoc zemím postiženým koronavirem. „Protože když někdo říká, že tyto peníze mají řešit následky koronaviru, tak nechápu, proč kritérium nezaměstnanosti řeší nezaměstnanost jednotlivých členských států od roku 2015 do roku 2019. A průměr Evropy je 8,2 procenta a Česká republika je nejlepší! Zase jsme nejlepší – 3,2 procenta jsme měli. A samozřejmě pokud má Řecko 21 procent nebo Španělsko 17 procent nebo Itálie 11 procent, Kypr 10, Chorvatsko 11 a potom udělají z toho koeficient a vynásobí to tou masou peněz, tak nám vezmou 6,5 miliardy eur. A s tím zásadně nesouhlasím. Zásadně nesouhlasím. Je to obrovský balík peněz a není možné kritérium nezaměstnanost. A to jsou i peníze pro obce, kraje. Pro všechny, pro občany, pro investice. A druhá věc, kde jsme se shodli, je, že to kritérium je vlastně HDP na obyvatele – a tam já chápu, máme bohatší, v regionu V4 jsme nejbohatší, chápu, že dostaneme méně. Ale tam jsme se jako V4 shodli na tom, že tam by se nemělo používat HDP, ale HND, to znamená parametr, který od toho HDP odpočítá všechny ty dividendy, které odejdou z České republiky do zahraničí – a těch je někdy 280 miliard... a to je to bohatství, které vytvoří naši lidi. Kteří tady dřou v těch zahraničních firmách. Ty firmy samozřejmě zaplatí daně, odvody, všechno, ale potom si vezmou ty dividendy, a to je to bohatství, které odchází z České republiky. A o tom je potřeba mluvit a je potřeba, aby zkrátka naši partneři v Evropě o tom věděli, a v tomhle směru se samozřejmě absolutně s V4 shodujeme,“ dodal Babiš.

