Násilí v USA: Trump vyvolal strach? ptala se ČT. A Ondřej Hejma se rozjel, mnohé naštve

V sedmi desítkách měst Spojených států vypukly nepokoje. Naštvaní obyvatelé vyrazili do ulic poté, co černoch George Floyd zemřel po násilném zákroku ze strany strážců zákona. Prezident Donald Trump vyzval k tvrdému postupu vůči demonstrantům. Publicista a zpěvák Ondřej Hejma má za to, že smrt George Floyda vinou policistů je tragédií pro celý západní svět. Českou republiku nevyjímaje. Poté prozradil, jakou kartu teď bude hrát Donald Trump.

„Je to především obrovská tragédie. Celonárodní tragédie pro Ameriku a spolu s ní i pro celý západní demokratický svět, včetně České republiky. Než se dostaneme k tomu, kdo na tom vydělá a kdo za to může, tak tohle je třeba mít na mysli v první řadě,“ poznamenal Hejma před kamerami ČT v pořadu Devadesátka.

„My jsme samozřejmě součástí tohoto západního společenství a jestliže toto společenství utrpí reputační a finanční škody, tak se nás to bude týkat taky,“ dovysvětlil.

Připomněl, že rasové nepokoje nejsou ve Spojených státech ničím novým. Za oceánem probíhají už desítky let.

„V tomhle směru to tedy není nic nového. Konec konců, i ta bojová linie, která tady je mezi Trumpem a (opoziční) Demokratickou stranou, je taky pořád stejná. Stejně tak není ničím novým, že se někdy zpočátku mírové demonstrace po setmění zvrhnou v rabování."

Poté pronesl pár slov na adresu 45. prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Donald Trump se netají tím, že chce vládnout pevnou rukou, chce Ameriku zavřít, postavit zeď, zabránit ilegální migraci. To je prostě jeho politika a myslím, že tuhle kartu bude hrát a uvidí se, která strana zvítězí,“ pravil Hejma.

Moderátor pořadu Roman Fojta poté zpěvákovi položil dotaz.

„Není právě tato politika vyvolávání strachu v obyvatelích Ameriky tím, co potom dělí společnost, že se vymezuje třeba i k menšinám,“ zeptal se Fojta.

Hejma začal hned vrtět hlavou. „Ne, ne, ne. Myslím, že vyvolávání strachu musej působit ty obrázky v televizi, protože když vidíte hořet New York a útok na Bílý dům, tak to teda aspoň ve mně vyvolává pocity nelibé a kdybych tam byl u toho, tak bych se možná trošičku obával,“ poznamenal publicista.

Odhadl, že Trump věří tomu, že je proti demonstrantům, kteří páchají násilí, třeba nasadit armádu. Proto také sdělil guvernérům jednotlivých států, že když nedokážou zklidnit situaci vlastními silami, pošle jim na pomoc vojáky, kteří nastolí v ulicích pořádek.

„Myslím, že on tomu věří. On věří tomu, že ten, kdo hodí první dlažební kostku, má být zatčen. Pokud ji hodí někdo druhý, má být také zatčen a tak dlouho je budou zatýkat, až se to utlumí a zastaví. Zatímco starostové těch velkých měst, zdá se, postupují tou metodou - necháme je se vybouřit, necháme to tři, čtyři, pět dní běžet a ono se to uklidní. A tyhlety dvě politiky budou teďko poměřovaný,“ poznamenal Hejma.

Je toho názoru, že protesty tak jako tak časem skončí, buď kvůli zásahu tvrdé ruky, nebo se demonstranti unaví. To se určitě stane.

„Ale co bude zajímavé potom? Potom bude zajímavé sledovat, jestli v té opoziční straně vzniknou nějaké občanské iniciativy, které by se mohly zúčastnit předvolební kampaně proti Trumpovi. Trump bude hrát pořád tu svoji kartu tak, jak to sliboval. On prostě svoje sliby plní,“ poznamenal Hejma s připomínkou, že Spojené státy prožívají volební rok a Trump bude 3. listopadu obhajovat mandát.

Pokud mohlo Trumpovi něco uškodit, byl to podle publicisty boj s koronavirem.

„Pro Donalda Trumpa byl boj s koronavirem trochu problém, protože to byl nepřítel neviditelný, nehmatatelný, nebyly žádné informace, co je to za nepřítele. Čili pro takového typického alfa-samce je boj s koronavirem problém,“ uznal Hejma.

Pokud jde o současné protesty, tam si je prý Trump mnohem jistější v kramflecích a Hejma věří, že prezident Spojených států celou situaci zvládne.

Pokud jde Demokraty, kteří současné protesty vesměs podporují, tak podle Hejmy nevědí, co dělat dál. „Tahle opozice, která protesty podporuje a hlásí se k nim, tak neví, co dál, nemá další program. Trump má úkol jasný. Zastavit to,“ uvedl Hejma.

Trumpova pravděpodobného protikandidáta v prezidentských volbách, Joa Bidena, zhodnotil Hejma kriticky. „Na mě nedělá dojem silného vůdce. Já jsem viděl jeho projev na CNN a bylo to takový lehce plačtivý, nepříliš vzrušující. U Demokratů to bude kádrová tíseň, jak se říká, oni prostě v tuhle chvíli nikoho nemají,“ pravil zpěvák.

