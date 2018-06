Nastupující ministr práce a sociálních věcí Krčál nezasáhne do oznámení, které podala Němcová kvůli zakázkám

Do trestních oznámení, které ministerstvo podalo v době působení končící ministryně Jaroslavy Němcové (ANO) na minulé vedení resortu kvůli zakázkám na informační systémy, nemá nastupující ministr práce a sociálních věcí Petr Krčál (ČSSD) v plánu zasahovat. Po dnešní schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech Krčál novinářům také řekl, že nejprve je nutný zákon o sociálním bydlení, pak může přijít na řadu omezení dávek na bydlení.

Redukci v doplatcích na bydlení a změny v příspěvcích na bydlení připravila Němcová. Sociální demokraté už dříve ohlásili, že pokud ministerstvo povedou, její návrh stáhnou. Krčálovi se nelíbí, že záležitosti kolem sociálního bydlení řeší tři instituce – Ministerstvo práce a sociálních věcí, úřad práce a Ministerstvo pro místní rozvoj, které chystá zákon o sociálním bydlení. Je nutná dohoda o tom, že záležitost bude řešit jedna instituce, uvedl Krčál.

Ministerstvo podalo za Němcové celkem 11 trestních oznámení, před ní úřad vedla sociální demokratka Michaela Marksová. „Trestní oznámení nechám proběhnout prošetřením policie a orgánů činných v trestním řízení. Určitě do nich nebudu zasahovat,“ řekl nastupující ministr. Chce se ale, jak uvedl, seznámit s prověrkami, které nechala provést Němcová.

Zemana seznámil Krčál se svými prioritami, k nimž patří personální stabilizace, opětovné rozdělení ministerské sekce IT a ekonomiky, která by měla podle něho být spojena s evropskými fondy, a seniorská a rodinná politika, informovala ČTK.

Krčála překvapilo, že prezident připomněl dobrovolnictví. „Dobrovolnictví v sociálních službách a v ostatních oblastech je velké téma, zaslouží si podporu Ministerstva práce a sociálních věcí a také státu,“ uvedl budoucí ministr. Zemanovi slíbil, že prověří, zda se chystá příslušný zákon.

Krčál dále uvedl, že se dohodl se Zemanem na zvýšení investic například do domů pro lidi s demencí a do hospiců. Řekl ale také, že nemá představu o možné důchodové reformě. Poukázal na to, že ve vládním programu se píše o diskusi o ní.

Před adeptem na ministra práce se Zeman dnes sešel s kandidátkami ANO na ministryni spravedlnosti Taťánou Malou a na ministryni průmyslu a obchodu Martou Novákovou. Posledním nominantem do vlády, kterého dnes prezident přijal, byl Antonín Staněk (ČSSD).

