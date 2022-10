Návod na vraždu docenta Ševčíka? „Nějaký takovýhle člověk přijde a někomu ublíží,“ varoval Jan Tománek

Dezinformace, podněcování k nenávisti, ale i další témata rozebral spisovatel Jan Tománek v youtubovém rozhovoru Svědomí národa. Hovořilo se i o senátorce Janě Zwyrtek Hamplové nebo o České televizi. „Mně to opravdu připadá jako to předválečné Německo,“ reagoval na návody k vraždě docenta Ševčíka. Podle jeho názoru se opakuje to, co se dělo za covidu, akorát cíle se změnily, nyní jsou pomlouváni ti, kdo chtějí mírové jednání.

„Asi ty emoce to ve mně vzbuzovalo na začátku, když člověk byl sám, bylo to vlastně nové, nějak se to řešilo. Ale po těch dvou letech, kdy už jsem mainstream z nějakého sledování dávno vymazal, a myslím, že i spousta lidí, kteří prohlédli, co se kolem nás děje. Takže je to máchání křídel někde vedle, takže to stéká, vůbec to neřeším. Spíš je fascinující, že se vrátilo to stejné, co bylo před dvěma lety, kdy si člověk odvážil jenom říct, no podívejte, ale s tou vakcínou nebo s tím covidem to není úplně takové... A úplně přes kopírák se dnes děje to stejné, vlastně zase jiné sortě odborníků, kteří jenom řeknou: Podívejte, není dobrá válka, bylo by dobré mírové jednání,“ poznamenal Tománek.

Podle jeho slov v současné době všichni podněcují k válce a chtějí strašně do boje. „To mi přijde úplně mimo kategorie,“ zmínil Tománek. Rada ČT nedávno také konstatovala, že Česká televize porušila svůj kodex, když odvysílala dehonestační reportáž o Zdravém fóru v pořadu Newsroom.

„Co se kolem toho děje nebo neděje, mně to je v této fázi úplně jedno. Mně osobně se to nějak netýká, ale chápu, že se to týká vědců jako například Zuzky Krátké, kterou tam označili za dezinformátorku, a ona je vědkyně, a když vědec dostane takovouhle samolepku od veřejnoprávní instituce, tak je to opravdu za hranou a je to na zničení pověsti. Když někdo něco podobného říká o režisérovi nebo spisovateli, tak se zasměju a je mi to úplně jedno, ale v tomhletom případě, nebo když to stejné řekne o právníkovi, kde je nějaká vážnost nebo uznání, tak tam je to opravdu kariéru zničující,“ řekl.

Řeč byla i o senátorce Janě Zwyrtek Hamplové, o níž některé osoby napsaly, že je šílená kráva. „A docent Ševčík má být zavražděn. Jen bacha na povýstřelové zplodiny. Je spravedlnost vychýlena ve prospěch těch, kdo nabádají k vraždě, a největším nebezpečím jsou stále v uvozovkách dezinformátoři?“ zazněla další otázka.

„To je vlastně podobné, co jsem říkal s tím podněcováním k té válce. To je vlastně další věc, která je naprosto přehlížená, a mně to opravdu připadá jako to předválečné Německo, kde vlastně už před válkou, nějaké čtyři roky před ní, v roce 1935, se přijaly ty norimberské zákony, lidé tam do té doby šikanovali a mlátili židy a nikomu to nevadilo. Ta německá společnost byla v pohodě, podporovala to, samozřejmě že soudy před tím přikrývaly oči, když se tam dělaly nějaké pogromy, křišťálové noci, každému to bylo jedno, až to pak vygradovalo do té války. A to stejné jako nepostihovat a soudit takovéhle věci u nás se zdá jako úplně normální kolorit. Že když vy řeknete zcela normálně – nebo jak je teď kauza s politologem Drulákem, který jenom řekl, že by bylo prima nepatřit na Západ a na Východ a bylo by prima dělat nějakou politiku, která je vhodná pro naši zemi, tak jak ho chtějí vyhodit z fakulty a je označován opět za trolla, ruskou filcku, kolaboranta, a to už jsou docela silná slova a zase ani už nejde o ta slova, ale je blbé, že jsou lidé, kteří ta média berou jako za bernou minci, a tato slova v nich mohou probudit fakt nějaké vášně, že nějaký takovýhle člověk přijde a někomu ublíží,“ zmínil Tománek.

