Návrh na digitální daň se posunul do připomínkového řízení

Návrh na sedmiprocentní digitální daň pro velké internetové firmy, jako jsou Facebook nebo Google, se posunul do připomínkového řízení. Dnes ho tam poslalo Ministerstvo financí (MF), oznámil ČTK mluvčí úřadu Jakub Vintrlík.

Do státního rozpočtu by daň podle odhadu Ministerstva financí mohla přinést pět miliard korun ročně, platit by se mohla od poloviny příštího roku.

Dani by měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (19,1 miliardy Kč), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 50 milionů korun. Daň se bude týkat umísťování cílené reklamy, využití mnohostranných digitálních rozhraní, jako jsou například sociální sítě, a také prodeje dat o uživatelích. Do základu daně bude vstupovat jen část služeb vztahující se k českým uživatelům.

Dani budou podle Ministerstva financí podléhat některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. „Typicky se jedná o velké giganty jako Facebook, Google či Airbnb, Uber a další podobné globální společnosti,“ uvedlo ministerstvo. Daň odstraňuje nerovnost, protože velké internetové korporace v Česku neplatí daně v odpovídající míře, což je nefér vůči ostatním firmám, podotkla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle ministerstva jde o takzvaný DST model digitální daně navržený dříve Evropskou komisí, který se v Evropské unii nepodařilo prosadit. Česko sice podle Ministerstva financí podporuje nalezení společného mezinárodního řešení, dosavadní jednání ale zatím nepřinesla výsledky. „Proto jsme se rozhodli zavést českou národní úpravu dočasné vyrovnávací digitální daně do doby, než se konečně podaří najít mezinárodní kompromis,“ uvedla Schillerová.

Návrh je podle ministerstva v souladu s programovým prohlášením vlády, která se zavázala aktivně řešit fenomén digitální a sdílené ekonomiky. Koalice ANO a ČSSD se na zavedení daně dohodla na konci dubna.

Prezident Miloš Zeman označil digitální daň za dobrou cestu, šéfovi opoziční ODS Petru Fialovi sedm procent připadá příliš, protože v některých jiných zemích je daň dvě nebo tři procenta. Piráti by preferovali zavedení digitální daně na evropské úrovni, aby se zahraniční firmy nemohly povinnosti vyhýbat díky sídlům v jiných státech. TOP 09 je připravena o zavedení digitální daně diskutovat, pokud se současně s tím sníží jiná daň nebo povinné pojistné.

autor: mp