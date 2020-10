Ne, to vláda neschválila! odmítá Hamáček křik proti ,,Zemanovu kanálu"

reklama

Opoziční Piráti či TOP 09 upozorňují, že Česko kanál Duna-Odra-Labe nepotřebuje. Prezident Miloš Zeman to vidí jinak, ale Karel Schwarzenberg na sociální síti Facebook napsal, že výstavba kanálu není ničím jiným než plýtváním penězi.

„Na zbytečné projekty vydáváme miliardové částky jen proto, aby se utužilo přátelství mezi Babišem a Zemanem, zároveň ale omezujeme své výdaje na obranu, ke kterým jsme se svým spojencům zavázali. Prostě je škrtneme a nesplníme, co jsme slíbili. Potvrzuje se moje původní podezření, když nám zvěstovali schodek pět set miliard, že nejde pouze o boj s následky koronavirové pandemie, nýbrž jde hlavně o to, aby se před volbami mohli štědře uplácet voliči a vyhazovat peníze dle libosti,“ shrnul situaci Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky

Podobně ostrá slova zazněla i od Pirátů.

„Když se řekne KANÁL, každý v Moravskoslezském kraji by si měl ode dneška představit hnutí ANO. První rozhodnutí vlády po krajských volbách je zahájit výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe do Ostravy. 15 miliard utopených v Odře: novátorská vize špinavé řeky, po které k nám plují nákladní lodě s uhlím z Polska,” konstatoval rozhodnutí vlády pirátský poslanec a expert na dopravu Ondřej Polanský.

Piráti varují, že budování kanálu padne za oběť velké množství kvalitní zemědělské půdy a přinese i další škody.

„Zbytek Evropy investuje do ekologických forem dopravy, česká vláda vynakládá desítky milionů na další a další studie a projekční práce. Jak Piráti dlouhodobě upozorňují, musíme urychleně investovat do revitalizace vodních toků, protierozních opatření a budování krajinných prvků. Místo toho vláda pokračuje v nesmyslném vyhazování prostředků za centrálně plánované megalomanské stavby, které nepatří do 21. století,” kritizovala kroky vlády předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová (Piráti).

Ing. Dana Balcarová Piráti



poslankyně

Vybudování celého kanálu bude stát přes 600 miliard korun.

Stejně kritická k záměru vlády byla i nově zvolená krajská zastupitelska a neúspěšná kandidátka na hejtmanku Moravskoslezského kraje Zuzana Klusová.

„Dnešní (pondělní) rozhodnutí vlády znamená velké ekologické riziko na řece Odře v oblasti Bohumína, ohrožení meandrů i znečištění řeky.”

Dále poukázala na to, že hlavní komoditou, která by tak mohla být do Ostravy dopravována po vodě, je uhlí.

„Pokud tohle má být ta vize, jak utratit desítky miliard za transformaci regionu, je to smutná zpráva pro náš kraj. Priority vlády i vedení kraje by měly být úplně jinde. Potřebujeme investovat do přechodu od uhlí, rekvalifikací, moderní energetiky nebo do moderní železniční dopravy. Místo toho vláda ANO a ČSSD utopí 15 miliard v kanálu, to vše v době hlubokého ekonomického propadu,” řekla.

Ing. Ondřej Polanský Piráti



poslanec

Ministr vnitra Jan Hamáček se rozhodl krok kabinetu hájit.

Připomněl, že vláda rozhodla v podstatě jen o prvním kroku ke stavbě kanálu na řece Odře z Ostravy do Polska a rozhodnutí o tomto úseku ještě neznamená, že bude dostavěn celý kanál Dunaj-Odra-Labe, jak by si to přál prezident Zeman.

„Vláda dnes nepodpořila výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, ale pouze propojení Koźłe - Ostrava, což je projekt, na kterém je velký zájem jak MSK kraje, tak Polska...,“ upozornil Hamáček.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády

Ministr dopravy ale také průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček však taktéž na sociální síti Twitter napsal, že jde o první fázi vystavby kanálu Dunaj-Odra. Prozatím bez Labe.

„Významný krok v dopravním, ekonomickém, energetickém, vodohospodářském a rekreačním posílení Moravskoslezského kraje. Mezinárodní projekt přípravy splavnění Odry v úseku Koźle - Ostrava dostal před chvílí na vládě zelenou,“ napsal Havlíček.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP

Trvale pověřený řízením ministerstva dopravy

místopředseda vlády

