Nebezpečné! Nalezeno v supermarketu. Lidé na nohou. „Vrátíme peníze,“ dušuje se prodejce

Zákazníci jsou u nás šizeni například nižším podílem masa v masných výrobcích. Jednou z takto falšovaných potravin se podle výsledků kontrol ukázala kuřecí debrecínka, pocházející z Drůbežářských závodů Klatovy, prodávaná v supermarketu Kauflaund. Na obalu si lidé mohli přečíst, že obsahuje 71 procent masa, ve skutečnosti však výrobek obsahoval méně kuřecího masa, než bylo uvedeno na obalu.



„Laboratorní analýza v akreditované laboratoři SZPI v Praze potvrdila, že předmětná potravina obsahuje pouze 62,2 % kuřecího masa, tedy přibližně o deset procentních bodů méně, než bylo uvedeno na obale, podle něhož měl výrobek obsahovat 71 % masa,“ shrnula SZPI.



ParlamentníListy.cz Kaufland kontaktovaly a dotazovaly se, jaké kroky se v reakci na toto pochybení chystá učinit směrem ke svým zákazníkům. Odpověď od řetězce k uvedenému pochybení zatím nedorazila.

Klamání zákazníků potravinářská inspekce zaznamenala také v obchodech Tesco a Albert, kde se prodávalo víno, jež mělo být falšované nepovoleným přídavkem syntetického aromatu.



Víno značky Viña Mercedes původem ze Španělska na své etiketě uvádělo, že jde o „lahodné víno s vynikajícím charakterem a elegancí“, který „doprovází jiskrná zlatavá barva se slámově žlutými odlesky a elegantní vůně po tropickém ovoci a květu limetky s velmi dobrou kyselinkou, dlouhotrvajícím závěrem a s příchutí ananasu“.



Uvedené příchuti však nebylo docíleno přírodními charakteristikami hroznů, nýbrž přidáním umělých aromat. Inspektoři SZPI z toho důvodu nařídili oběma obchodům, aby uvedené šarže neprodleně stáhly z tržní sítě a informovali, že s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty.

„Aromatické složky do vína přirozeně vstupují z hroznů révy vinné a další se dotvářejí během fermentace a procesu zrání. Přidání umělých – syntetických – aromat patří k závažným nepovoleným postupům při výrobě vína,“ poukázali inspektoři.



Dodali, že je za pochybení zodpovědný primárně obchod, který uvádí danou potravinu do oběhu: „Subjekt, který jako poslední článek uvádí potravinu do oběhu, je zodpovědný za její jakost, nezávadnost i správnost údajů na etiketě. Jedná se o princip objektivní odpovědnosti platný v celé Evropě. Dále inspekce případ došetřuje i u výrobce či distributora, je-li to v její kompetenci a na území ČR. Informace k případnému došetření případu jsme již předali příslušnému dozorovému orgánu v zemi původu.“

ParlamentníListy.cz se uvedených obchodních řetězců dotazovaly, jak je možné, že se falšované víno dostalo na regály jejich obchodů, kde došlo k pochybení a jaká opatření v reakci na zjištění SZPI zavedly.

„Na základě tohoto zjištění, kdy došlo k jasnému pochybení dodavatele, jsme s okamžitou platností z obchodní sítě stáhli uvedené šarže vína tohoto dodavatele a preventivně i všechny ostatní šarže stejného výrobku,“ uvedl Jiří Netík za společnost Tesco.



Zástupci obchodního řetězce Albert pak rovněž ukazují na chybu u dodavatele. „Jak vyplývá z komunikace SZPI, jednalo se o značkové víno od Bodegas FERNANDO CSTRO S.L., které inspekce zkontrolovala s nevyhovujícím výsledkem ve dvou prodejních sítích. U nás jsme jej ihned po nálezu ze strany SZPI stáhli z prodeje ve všech prodejnách a vrátili dodavateli,“ reagoval na žádost o vyjádření pro ParlamentníListy.cz PR tým Albertu.



Albert zákazníkům mimo omluvu nabízí i řešení v podobě peněz zpět. „Zákazníci mohou výrobek v prodejnách vrátit a dostanou zpět peníze, pouze je zapotřebí prokázat se účtenkou, a to jak v digitální podobě v aplikaci, nebo vytištěnou. Zákazníkům se ještě jednou velice omlouváme,“ vyjádřili se zástupci Albertu k přijatým opatřením.

SZPI zjistila i další pochybení



Problém s nižším obsahem masa, než bylo uvedeno na obalu, inspektoři zaznamenali také u sušeného zvěřinového masa v pardubické Bille. Ve výrobku byla zjištěna přítomnost hovězí bílkoviny. Hovězí maso nebylo uvedeno ve složení. Spotřebiteli tak byla poskytnuta zavádějící informace: ‚Na 100 g výrobku bylo použito 255 g syrového zvěřinového masa,‘“ poukázala potravinářská inspekce.



Falšovaný byl dle inspektorů i olivový olej značky Albert ze Španělska, prodávaný ve stejnojmenném supermarketu. Zákazníkům bylo na obalu tvrzeno, že je „extra panenský“, ve skutečnosti však šlo o lampantový olivový olej, který není určen ke konzumaci, ale rafinuje se nebo se používá k průmyslovým účelům.

Nejen šizené potraviny



Mezi prohřešky velkých českých supermarketů nepatří pouze šizené či falšované potraviny. Čeští zákazníci se v nich mohli setkat i přímo se zdravotně nebezpečnými výrobky. Jedním z takových výrobků je bezesporu marinovaná krkovice „Gurmán“ z Albertu, v níž se nacházela salmonela, a konzumací této „gurmánské“ krkovice tak lidé mohli onemocnět salmonelózou a trpět zvracením, průjmy, pocity nevolnosti, břišními křečemi, horečkami, bolestmi hlavy či odvodněním organismu.



Marinované maso původem ze Španělska, jež obsahovalo patogenní bakterie Salmonella Typhimurium, na Facebooku lidé pod upozorněním inspektorů komentovali s tím, že se raději takovýmto výrobkům vyhýbají pravidelně. „Tomuhle jsem nikdy nevěřil, už jen z důvodu, že když tomu masu končí lhůta trvanlivosti, tak to naloží, a tím ji opět o několik dnů navýší,“ poukázal jeden z přispěvatelů, přičemž s ním souhlasila i jedna z komentujících žen a podotkla, že se „za marinádu dá schovat i kazící se maso“.



„Tohle kupují jen pitomci, normální člověk si vše připraví sám. A když je někdo natolik hloupej a koupí tenhle hnus, tak ať se klidně posere,“ měl pak jasno další diskutér.

Pozornost nejen u spotřebitelů, ale i samotných inspektorů vzbudily také turecké mandarinky z Billy, u nichž SZPI zjistila vysoký obsah pesticidů.



Maximální povolený limit pro obsah pesticidu benzalkonium chlorid byl překročen u těchto mandarinek až trojnásobně. „Rozbor v akreditované laboratoři SZPI v Praze v ovoci potvrdil přítomnost pesticidní látky benzalkonium chlorid v množství 0,3 miligramu na kilogram (mg/kg), což je třikrát více, než povoluje příslušný právní předpis,“ uvedla potravinářská inspekce.

„A potom člověče kup vitamíny dětem, tfuj! Lidi, kdo můžete, vypěstujte si sami ovoce, zeleninu, vždyť my ty mandarinky vůbec nepotřebujem,“ komentovala nález jedna ze zákaznic.

„Kontrola by měla být, než jde zboží do prodeje. Ne až si lidi nakoupí, nemá to logiku,“ poznačila také další.

Zákazníky zřejmě nepotěšil ani nákup parmazánu značky Gran Moravia, pokud jej učinili v Tesku ve Vysokém Mýtě. Mezi hoblinkami extra tvrdého přírodního dlouhozrajícícho sýru totiž inspektoři objevili i plíseň.



„Inspektoři SZPI na základě senzorického hodnocení zjistili, že u jednoho balení se vyskytovala plíseň zelené barvy. Jeví-li potravina známky kažení, nelze ji považovat za bezpečnou pro lidské zdraví,“ komentovala nález SZPI.

„Tomu se říká transformace na nivu,“ glosoval pak přeměnu parmazánu na sýr s plísní jeden z diskutérů na Facebooku.



V tomto případě však nelze podle potravinářské inspekce vinit supermarket, podle jejich zjištění nepochybil. „Pro úplnost dodáváme, že během kontroly jsme nezjistili skladování výrobku v nevhodných teplotních podmínkách ani prošlé datum použitelnosti,“ shrnula inspekce.

Zjištění inspektorů nevyhovujících potravin přichází poměrně často, za minulý rok bylo celkově zkontrolováno celkem 3 981 šarží potravin z hlediska kontroly označování, z nichž bylo celkem 1 994 šarží potravin nevyhovujících. Při kontrole analytických požadavků (fyzikální a chemické požadavky na jakost) se jednalo podle potravinářské inspekce celkem o 271 nevyhovujících šarží a při kontrole senzorických požadavků (smyslové jakostní požadavky) bylo zjištěno celkem 911 nevyhovujících šarží. Celkově pak inspektoři SZPI zjistili během svých kontrol celkem 3 351 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.



Z hlediska země původu inspekce v loňském roce zjistila nejvyšší míru pochybení u potravin dovážených z tzv. třetích zemí, naopak nejmenší podíl nevyhovujících vzorků kontroly potvrdily u potravin tuzemských výrobců. U potravin ze třetích zemí nevyhovělo požadavkům národních nebo evropských předpisů 39,2 % hodnocených šarží. U potravin původem ze zemí EU nevyhovělo 21,9 % kontrolovaných šarží, tuzemské potraviny nevyhověly v 18 %.

V roce 2022 bylo ukončeno 3 202 správních řízení za nedodržení potravinového práva ze strany provozovatelů, kterým SZPI pravomocně uložila pokuty v celkové výši 109 801 000 Kč, což je o cca 20 mil. Kč více než v předchozím roce.

