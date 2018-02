Nebojte se, nasaďte si je... Zimola rozdal mezi delegáty růžové brýle a spustil...

Jiří Zimola začal svůj projev trochu netradičně. Někteří jeho kolegové rozdávali spolustraníkům růžové brýle. Také on sám si je nasadil a delegátům sdělil, že s růžovými brýlemi se na situaci ve straně dívá současné vedení.

„Prosím, nebojte se, nasaďte si ty brýle. Slibuju, že jde o skvělý zážitek,“ usmíval se Zimola. A co s těmito růžovými brýlemi viděl? Viděl ČSSD, jak bojuje za své voliče, jak teď už celou hodinu demonstruje ČSSD v centru Prahy za vyšší mzdy. „Hájíme evropské nápady. Všechny. Obzvláště na Ostravsku citlivě řešíme bytové otázky lidí, kteří nás volili desítky let... Rodiny Špačků a Foldynů plánují společnou dovolenou... Bez problémů je Zdeněk Škromach, ten si kupuje větší bazének a díky skvělé finanční situaci i nové televizní studio,“ rozesmíval delegáty Zimola.



Jenže pak si brýle sundal a s vážnou tváří oznámil, že nic není v pořádku a nic není, jak má být. Sociální demokraté prý zapomněli na své voliče, až je převzal český miliardář, který si hrál na filantropa. ČSSD zapomněla na to, že voliči ČSSD chtějí jistotu. Jistotu ve školství, kde bude jasné, co se děti učí a diplom má svou váhu. Voliči ČSSD chtějí zpátky zdravotnictví, jenže to neznamená, že by ministr zdravotnictví řešil zákaz kouření v restauracích.

Lidé podle Zimoly musejí cítit, že jim jejich politici zase rozumějí.

„Češi nechtějí opustit Evropskou unii. Jenom ji chtějí mít takovou, jakou jsme jim slibovali, když jsme do ní vstupovali – normální, fungující, bezpečnou. Kde jsou si jednotlivé státy rovny a kde nám z Bruselu nepřikazují nikým nevolení, skvěle placení a od každodenní reality naprosto odtržení byrokraté. Lidi zkrátka chtějí zpátky politiky, kteří rozumějí jim, jejich životům a jejich problémům. Chtějí zpátky stát, který jim mezitím ukradli kapitalističtí elitáři,“ hřímal Zimola.

ČSSD slibovala sektorovou daň, jenže když měla sektorovou daň, tak jen přešlapovala na místě, aby si nenaštvala banky. Tohle prý musí přestat. ČSSD se podle kandidáta na předsedu musí vrátit k tradiční levicové politice. A pokud bude předsedou strany, bude usilovat o to, aby se ČSSD k levicovým hodnotám vrátila.

„My nemáme ani čas na dlouhé kecy,“ sdělil jasně delegátům Zimola. „Já jdu do toho, a jestli chcete, pojďte se mnou. Díky,“ uzavřel.

