Nebyly by drahé potraviny ani inflace... Babiš udeřil na Fialu. Řekl, kdo ho ve skutečnosti řídí

Babiš se tvrdě obul do vlády Petra Fialy, především do ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky.

„Poprvé v historii máme ve vládě ministra práce a sociálních věcí, který bojuje proti důchodcům. To jsme tady nikdy neměli. Všichni ministři v našich vládách měli důchodce a důchody jako prioritu. Přitom to Fialova vláda mohla udělat jednoduše, jak jsme jim radili, a teď se to potvrdilo. ČEZ ohlásil nehorázný zisk, osmkrát vyšší zisk než předloni. Vláda mohla vykoupit akcie ČEZ, zastropovat cenu na nízké úrovni na 1500 korun za MWh a bylo by to vyřešeno. Důchodci ani nikdo další by neměl drahé potraviny, nebyla by drahota ani inflace. Všechno je to totiž o elektřině. Ale tato vláda je řízena výrobci elektřiny, protože z toho mají stamiliardové zisky, a naše návrhy nevyslyšela,“ postěžoval si Babiš.

Místo toho, aby Jurečka pracoval pro důchodce, podle Babiše raději tahal rozumy z poslankyně Aleny Schillerové, bývalé ministryně financí za ANO.

Postěžoval si na prezidenta Petra Pavla, který podle něj zklamal naděje opozice, když zákon o zpomalení rychlosti růstu penzí nevetoval.

„Já se ptám, proč církve dostanou v rámci restitucí v roce 2024 navíc v důsledku inflace sedm miliard, a zřejmě i v roce 2025. Restituce jsou předražené, nejsou zdaněné a byly schváleny podvodem. To vám nevadí? A nevadí vám ta drzost, se kterou říkají, že důchodci způsobili nějakou ‚hospodářskou škodu‘? Oni vybudovali tuto zemi, a ti, kteří jsou teď ve vládě, ji jenom zničili rozprodejem, privatizací a rozkrádáním,“ soptil v rozhovoru dál šéf hnutí ANO.

Podle Babiše by přitom stačilo zastavit růst inflace sražením cen energií. Ale vláda si místo toho z pohledu šéfa hnutí ANO rozebírá „koryta“. A důchodci platí vysoké ceny potravin. Tak to vnímá Babiš. A zatímco vláda podle něj nedělá, co má, on sám je přesvědčen, že jako poslanec pracuje, seč mu síly stačí, i když na mnoha jednáních Sněmovny scházel. Účastnil se 38 % hlasování.

„Já jsem tam pracoval, a dokonce jsem tam mluvil i osm hodin. Otázka je, co nazýváte prací? Já na rozdíl od ostatních poslanců – o kterých říkáte, že tam pracují, ale celou dobu sedí v kanceláři a neposlouchají, a potom, když se hlasuje, tak běží do sálu – v jednacím sále sedím a naslouchám,“ hájil se Babiš.

Prohlásil také, že by jako premiér nezvyšoval daně, což v minulosti dělala ODS. Zdůraznil také, že koalice Spolu z jeho pohledu voličům lhala, protože když vládne, neplní to, co lidem slibovala před volbami. Vláda podle něj nešetří a drží ve vládě např. ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka, jehož pozici považuje Babiš za zcela zbytečnou. Zbytečných pozic je podle Babiše ve vládě mnohem víc.

Novinářka Tereza Šídlová na serveru Seznam Zprávy napsala, že Babiš se svými kolegy teď vytváří cosi jako ANO 2.0, ANO bez Marka Prchala, „génia sociálních sítí“, jak ho nazval sám Babiš po volbách v roce 2017. Podle Šídlové tak činí proto, že usiluje o voliče SPD, což oznámil po prohraných prezidentských volbách. A voliči SPD z pohledu Šídlové nejsou příliš zvědaví na lidi jako je Marek Prchal.

„Od čeho se zřejmě ale Babiš a ANO 2.0 chce odstřihnout, je to, co pro veřejnost představuje Marek Prchal – a co přesně předvádí ve svých ‚porozchodových‘ rozhovorech – markeťáckou nabubřelost, opojení z manipulace lidmi ve zranitelné pozici vůči profesionální komunikační mašině a spíše malý respekt k veřejnému rozměru a dopadu politického marketingu. Tlustou čárou chce zřejmě Babiš dál profilovat ANO jako autentickou politickou stranu, kterou tvoří nejen šéf a jeho superporadci z potemnělého zákulisí, ale hlavně řadoví politici hnutí. Zároveň je ANO uprostřed politické ofenzivy, při níž cílí na voliče SPD, a ti nepochybně na ‚vymazlené‘ markeťáky z Prahy či dokonce z USA nejsou zvědaví. Pro ty je zase kampaň hrubého zrna, jako Česko zažilo během prezidentských voleb, nepochybně reputační riziko,“ napsala Tereza Šídlová.

