Nečekaná záchrana? Česko kráčí do katastrofy. Ekonom ale našel naději

Podstatnou část českého internetu ve středu zaujal text Tomáše Havránka, docenta na Institutu ekonomických studií FSV UK a někdejšího poradce viceguvernéra České národní banky. České veřejné finance se propadají do hlubokých schodků a máme možná poslední šanci, jak se do budoucna vyhnout státnímu bankrotu. Touto cestou je podle něj využití devizových rezerv, ležících v České národní bance.

reklama

Scénář Národní rozpočtové rady, psaný ještě před covidovou krizí, která roztočila další kolo zadlužování, počítal s tím, že v roce 2070 bude státní dluh ČR na trojnásobku jejího HDP. A letošní sekera predikce ještě zhorší.

Anketa Bude Petr Fiala po volbách premiérem? Bude 2% Nebude 98% hlasovalo: 968 lidí

Jak ekonom v textu psaném pro Hospodářské noviny vysvětluje, gigantické rozpočtové výdaje (jen pro letošek a příští rok se bavíme o vyšších stovkách miliard) lze řešit čtyřmi způsoby: Vydáváním dalších dluhopisů, zvýšením daní, tištěním peněz a nebo v konečné fázi státním bankrotem.

První možnost má limity v tom, že od určité míry zadlužení už vám nikdo nepůjčí, tedy nekoupí vaše dluhopisy. Řecko, považované za odstrašující příklad a černou ovci, má aktuálně dluh nikoliv na trojnásobku, ale necelém dvojnásobku HDP. Pak už je v podstatě jedinou možností státní bankrot.

Další možností je „monetizace dluhu“. Prostě národní banka natiskne spoustu peněz a za ně se nakoupí státní dluh. Po staletí se takovému jevu říkalo hyperinflace a odnášeli ji nejen ti, co si koupili státní dluhopisy, ale i střadatelé, jejichž celoživotní úspory ztratily hodnotu. Dnes to mnozí nazývají „moderní měnová teorie“ a věří, že to zafunguje.

CELÝ KOMENTÁŘ ZDE

Poslední možností je pak zvýšení daní. Tvůrci Moderní měnové teorie právě to navrhují jako cestu k zastavení hyperinflace. Tato možnost je sice omezená, ale i tak se na ní mohou vlády dostatečně vyřádit. Třeba zavést nějakou formu daně z majetku, nebo o „platební dani“, kdy by si stát bral třeba půl promile z každého převodu peněz. Tu je navíc velmi snadné zavést a lidé nemají moc možností, jak to obejít.

Havránek ale vidí ještě jednu možnost, kterou nemá žádná jiná země. Investovat devizové rezervy, které si Česká národní banka drží. Pro měnovou politiku je nevyužívá, a to ani v covidové krizi. Kdybychom je investovali, mohlo by nám to vynést odhadem 3,5 procenta HDP navíc, ještě více, než je potřeba, abychom nemuseli šlapat na „dluhovou brzdu“.

Více než návod na řešení ale mnohé zaujala tvrdá slova o současném stavu, který ekonom Havránek brutálně popsal. „Neradostné vyhlídky země, která se rychle mění z premianta v zemi, která míří do zdi,“ popsal to prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Podle něj je to argument pro co nejrychlejší uvolnění lockdownu.

Členka Rady ČTK a někdejší novinářka Angelika Bazalová se pak pod Havránkovým textem ironicky posmívala vládě, že nám nabízí „zažít Česko jinak“. Když totiž nemohou čeští občané za exotikou (třeba proto, že by nejprve museli do karantény), dorazí exotika za nimi.

„Již brzy si na vlastní kůži vyzkoušíme Venezuelu a jestli to takhle půjde dál, možná dojde i na Zimbabwe,“ dodala s posměšným přáním šťastné cesty.

Psali jsme: Kalousek: Vláda objednala pět talířů svíčkové se šesti. Když jí je přinesli, řekla, že nemá ani korunu, ale pokusí se sníst jen čtyři Kalousek nesnáší důchodce! Babiš se naštval a házel papíry. I mládežník dostal Vymazal (Piráti): Státní sekera? Vzpomeňte na všechno to předražené nakupování Premiér Babiš: Ano, už je líp. Máme na to další papír

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.