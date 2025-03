Nečekaný výpad v Kursku: Ruští vojáci vylezli z potrubí plynovodu a udeřili

Podle proruských válečných blogerů ruské síly v neděli zaútočily na město Sudža v rámci velké ofenzívy s cílem vyhnat ukrajinské vojáky z Kurské oblasti na západě Ruska. Ruské speciální jednotky pro svůj neočekávaný postup použily potrubí plynovodu. Proruští blogeři uvádějí, že některé jednotky strávily skryty uvnitř potrubí i několik dní, než provedly překvapivý útok zezadu na ukrajinské síly v Sudži.

Válečný bloger Two Majors popsal, že v Sudži probíhala intenzivní bitva, kdy ruské síly nečekaně vstoupily do města skrze plynovod. Na ruských kanálech platformy Telegram byly zveřejněny fotografie speciálních jednotek v plynových maskách v potrubí.

Proruský vojenský bloger Jurij Podoljaka potvrdil, že boje v Sudži pokračovaly celou noc. Další bloger Jurij Kotenok sdělil, že ukrajinské síly reagovaly přesunem techniky blíže k hranicím a soustředily se na útoky v severovýchodní části města a v průmyslové zóně.

Agentura Reuters upozorňuje, že město Sudža má strategický význam kvůli přítomnosti hlavních přečerpávacích a měřicích stanic plynovodu, který slouží k transportu ruského zemního plynu do ukrajinské přepravní soustavy a dále do Evropy. Ukrajinský vpád do Kurska v srpnu 2024 byl popsán jako nejvážnější útok na ruské území od německé nacistické invaze do Sovětského svazu v roce 1941.

