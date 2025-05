Podle informací serveru The Daily Wire se do EU chystá zavítat delegace Ministerstva zahraničí USA. Delegace, která si má ověřit, zda státy EU, konkrétně Francie a Irsko, ctí stejné zásady svobody slova jako Američané. Pokud ano, bude možné říct, že Washington a Brusel staví své partnerství na stejných hodnotách.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3269 lidí

„Dotyčné země tvrdí, že jsou baštami demokracie,“ vysvětlil vysoce postavený úředník ministerstva zahraničí, „jsou to takzvané liberální demokracie, které hlásají inkluzivitu, toleranci a pokrok, a realita v praxi jednoduše ukazuje, že tomu tak není.“

Ve Francii se delegace ministerstva zahraničí setká s vládními úředníky, aby projednala nedávné zatčení francouzské političky Marine Le Penové.

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 95% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3269 lidí

Delegace má navázat na varovná slova, která na obranu svobody slova pronesl viceprezident J. D. Vance, který na Mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru tohoto roku pronesl varování, že pokud EU něco ohrožuje, tak je to vnitřní oslabení principu svobody.

„V duchu naší společné kultury nebo společného západního dědictví, které prosazuje přirozená práva a svobodu projevu, si myslíme, že můžeme s našimi evropskými spojenci o těchto skutečných obavách otevřeně hovořit,“ poznamenal tento úředník. „Pokud nejsme na stejné civilizační vlně, pokud nejsme na stejné politické vlně, pokud nejsme na stejné hodnotové vlně, je pak mnohem těžší tyto velmi důležité vztahy zaručit.“

Podle The Daily Wire se chtějí američtí úředníci podívat i na kauzu Marine Le Penové, která byla odsouzena za zneužití peněz EU. Součástí rozsudku je i nemožnost ucházet se o veřejné funkce. Zákaz se vztahuje i na prezidentské volby 2027, do kterých se Le Penová pravděpodobně chtěla přihlásit.

Anketa Premiér Fiala se omluvil voličům za zvýšení daní. Nevěděl prý, že bude válka. Přijímáte jeho omluvu? Přijímám 4% Nepřijímám 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 24925 lidí

V Irsku se úředníci zaměří na zákon o digitálních službách (Digital Services Act), což je legislativa Evropské unie, která ovlivní i americké společnosti se sídlem v Irsku, zejména technologický gigant Facebook, resp. společnost Meta. Evropská legislativa si klade za cíl chránit děti moderováním on-line obsahu a škodlivých praktik, jako je dětská pornografie.

„Ale v praxi,“ jak řekl deníku Daily Wire úředník ministerstva zahraničí, „byl tento systém používán k cílení na politické projevy, které evropské vlády považují za nenávistné nebo urážlivé.“ Americké společnosti provozující sociální média čelí vysokým pokutám, pokud nedodržují pravidla cenzury, napsal k tomu The Daily Wire.

„Je zřejmé, že se to používá jako zbraň pro politické účely,“ řekl úředník ministerstva zahraničí.

Ještě před měsícem jezdily delegace USA do EU z jiného důvodu. Agentura Reuters připomněla, že ještě před měsícem probíhala mezi EU a USA jednání o situaci na Ukrajině.

Psali jsme: Za „ruský pohled“ sankce a ztráta majetku. EU potrestala novináře Patrioti pro Evropu chtějí vědět, jak to lidé mají s cenzurou Primátor Svoboda: Vzdělávání je pro budoucnost klíčové Primátor Svoboda: Představili jsme model mobilní místnosti pro aplikaci drog