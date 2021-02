Nechat se očkovat ruskou vakcínou? Neznám nikoho takového. Vzpomeňte si na Pelíšky a lžičky z NDR, varuje oceňovaný komentátor

Premiér Andrej Babiš (ANO) během pátku v Maďarsku jednal se svým protějškem Viktorem Orbánem o zkušenostech Maďarů s ruskou vakcínou Sputnik V a naznačil, že by chtěl zajistit vakcíny bez zásahů Evropské unie. Novinář a komentátor Petr Honzejk však vyjevil, že by ruská vakcína mohla u mnoha lidí v Česku narazit. „Zkušenost mojí generace, že z Ruska nikdy nemůže přijít nic dobrého, je prostě určující,“ píše Honzejk na svém facebooku.

reklama

Anketa Měl by být ministr Blatný odvolán? Ano 15% Ne 30% Je to úplně jedno 55% hlasovalo: 7161 lidí



Babiš lituje, že si od Orbána nenechal poradit již v loňském roce. „Lituji jen, že jsem nepřišel už minulý rok. Měl jsem tu být už v listopadu,” řekl Babiš. Právě na podzim totiž již Maďarsko na rozdíl od nás vakcinaci svých obyvatel řešilo.



Nyní již český předseda vlády nespoléhá jen na Evropskou komisi. Uvedl, že pokud by Česko mělo možnost získat i jinou než v EU schválenou vakcínu, mohlo by již zvážit podobný postup jako Maďarsko, které se nám loni snažilo pomoci i dodávkou 150 plicních ventilátorů.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem o ruské vakcíně a o čínské vakcíně mluvil s kancléřkou Angelou Merkelovou a teď záleží na tom, zda obě země požádají o schválení Evropskou lékovou agenturou,“ podotkl k tomu Babiš.



Pokud by však Česko ruskou vakcínu získalo, je možné očekávat, že ne všichni lidé její zemi původu snesou dobře. Své o tom ví i komentátor Petr Honzejk.



„V mém okolí není nikdo, kdo by byl ochotný nechat se očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Jde o variaci na efekt z filmu Pelíšky. ‚Kdyby před vás postavili dvě úplně stejný krabičky sirek, která bude lepší? Samozřejmě americká!‘ Zkušenost mojí generace, že z Ruska nikdy nemůže přijít nic dobrého, je prostě určující,“ dal Honzejk najevo, jak by u některých občanů mohla být ruská vakcína vítána.

Naopak marketér Martin Jaroš by očkování Sputnikem V uvítal. „Pokud ji normálně schválej v EU, tak nemám s ruskou vakcínou problém a klidně bych se s ní nechal očkovat. Zrovna věda byla v Rusku vždycky špičková,“ uťal pochybnosti o ruské vakcíně. A dodává: „A mezi námi, západní koncerny můžou taky vyrobit pěkný zmetek, nebylo by to poprvé.“



A datový vědec Petr Ludwig, jeden z tvůrců protiepidemického systému PES, odkázal na anketu na našem webu s tím, že jsou i tací, kteří by naopak ruskou vakcínu uvítali. Pro její nákup se vyjádřilo až 94 % čtenářů. „Stejně jako v našem okolí není moc voličů AB. A pak existují jiné části internetu...“ vzkázal Honzejkovi.



Ludwig již Čechům doporučil i čínskou vakcínu Sinopharm, kterou Maďarsko rovněž schválilo k použití koncem ledna.



„Ta vakcína vůbec není špatná a cokoliv je lepší než nic,“ radí slavný datový vědec Ludwig. Psali jsme: Datový vědec pozoruje Čechy z tepla Dubaje: Hrozné! Tady je 16 bodů, řiďte se jimi, jinak vás covid zničí

Výsledky ruské vakcíny jsou ve vědeckém tisku hodnoceny coby velmi dobré – účinnost Sputniku ve třetí fázi klinických testů podle průběžných výsledků, které vydal odborný časopis Lancet, dosáhla až 91,6 %. Účinná by měla být i u starších lidí. Srovnat by se tak dala i s americkými vakcínami Pfizer/BioNTech a Moderna, jež mají rovněž účinnost přes 90 %.

Pro porovnání, nově schválená vakcína AstraZeneca uvádí účinnost někde mezi 62 až 70 procenty a není známo, jak je účinná u starší populace. Proti vakcinaci vlastních obyvatel AstraZenekou se již ohradilo kupříkladu Švýcarsko a tamní zdravotnický úřad Swissmedic požaduje více údajů o účinnosti a kvalitě této vakcíny. Zatímco některé státy ji nedoporučují podávat starším lidem, u nás bude dle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) dávána všem bez rozdílu. Psali jsme: Covid? Docent Svoboda má řešení, ale radikální. Blatný prý má důvod k obavám „Petříček vyvolává skrytou válku s Ruskem“. Konečná prozradila Witowské, jaké sprosťárny jí kvůli Sputniku lidé píšou Ostrý útok: Petříček je b*b a vládu sesadit, uvedl Ondráček z KSČM Naprostý d*bil. A taky Navalnyj. Zeman v rádiu jel bez brzd

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.