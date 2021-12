Nechci se Lipavského dotknout, ale... Udeřilo přímo z koalice

Otevřel by trhy a na ministra zahraničí by povolal někoho zkušenějšího. Karel Krejza, poslanec občanských demokratů a místostarosta Litoměřic, se domnívá, že každému kandidátovi vždy přidají na kvalitě zkušenosti. Spoléhá však na vyjednávací schopnosti předsedy Petra Fialy.

Prezident Miloš Zeman se postupně schází se všemi kandidáty na ministry. Toho, že by nakonec nějak dlouho blokoval jmenování některého z nich, se však Krejza neobává. „V těchto končinách je takový obvyklý zvyk, že prezident mluví do obsazování ministerských postů. Může mít problémy s některými lidmi, jako je Lipavský, ale předpokládám, že dojde k dohodě, protože nově jmenovaný premiér Petr Fiala je konsenzuální člověk a dobrý a tvrdý vyjednavač, takže to nebude žádné drama,“ uvedl. Na tom, nakolik je Jan Lipavský (Piráti) vhodným kandidátem na ministra zahraničních věcí, se Krejza se Zemanem prý shodne. „Znám ho z výboru pro obranu, zdá se jako inteligentní člověk. Vzhledem k mládí má ještě ne zcela vyhraněné názory. Nesouhlasím s ním ohledně Izraele či Blízkého východu, já Izrael podporuji a považuji ho za stabilizační prvek. Nechci se nijak dotknout dravého mládí, ale v některých postech a funkcích by měli mít lidé více životních zkušeností, proto jsou senátoři ve věku 40 plus. U ministrů a premiérů to neplatí, ale když porovnám letitá chování a jednání, je vidět, že životní zkušenost na kvalitě kandidáta vždy přidá. Nic proti Lipavskému osobně,“ shrnul poslanec ODS.

O touze prezidenta Miloše Zemana zasahovat do politiky nepochybuje. „Jednak je díky přímé volbě přesvědčen, a možná to tak je, že má větší mandát než prezidenti volení Parlamentem a Senátem, ale nejde o nic neobvyklého, dělal to Václav Havel i Václav Klaus, já bych to nepřeceňoval. Zeman mě překvapil, do jaké se dostal kondice, a přeji mu hodně zdraví. Vždy byl homo politicus,“ řekl Karel Krejza.

Krejza: Předčasné volby nebudou

Pro ParlamentníListy.cz rovněž uvedl své pevné přesvědčení, že vláda Petra Fialy vydrží. „A říkám schválně, že vláda Fialy. Je to sice pětikoalice, ale stačí čtyři strany na pohodlnou většinu a vědí to i Piráti. To jim zabrání, aby prosazovali některé názory, které jsou pro nás, konzervativní stranu, za hranou. Nebudou tak prosazovat názorové extrémy, tím pádem věřím, že vláda vydrží a předčasné volby nebudou,“ sdělil místostarosta Litoměřic, který nepochybuje, že se strany domluví i přes některé názorové rozdíly. Předsedům stran podle Krejzy nahrává to, že spolu při volební kampani denně trávili čas, a na jednáních je to vidět. Navíc lze v tématech, jako je stejnopohlavní manželství a podobně, hlasovat na základě svědomí bez dohody.

Celkově se domnívá, že za ODS lze být po vyjednávání o obsazení vládních postů relativně spokojen. „Spravedlnost ve světě úplně neexistuje, je to kompromis, který je potřeba udělat, pokud se nechcete hádat na začátku cesty. Za ODS můžeme být relativně spokojení a jde o otázku požadavků i jednání. Může se zdát, že Piráti mají větší zastoupení ve vládě, než by měli právo, ale nebýt kroužkování, mohlo to být jinak, takže rozdělení může odpovídat vůli voličů,“ sdělil.

Válek mluví s nadsázkou, ještě si nezvykl

Podporu Krejzy má například Vlastimil Válek, kandidát na ministra zdravotnictví. „Je určitě velice schopný a chytrý muž, který si nezvykl, že váha slova budoucího ministra je větší než řadového poslance. Je velmi vtipný, mluví s nadsázkou, ale ještě si nezvykl, že z úst ministra může znít něco jinak než v Poslanecké sněmovně. Myslím, že to zvládne,“ řekl Karel Krejza. Byl to právě Válek, kdo odmítl při nedávné tiskové konferenci povinné očkování. Právě Krejza je podle svých slov velkým zastáncem očkování, které považuje za správnou cestu.

„Považuji to za důležité u starších ročníků. My dnes máme povinné očkování a kolik znám ve svém okolí lidí, kteří nenechali očkovat své děti, a nic se neděje. Nějaké nařízení o povinném očkování nic neřeší,“ míní Krejza. Podle něj se celá diskuse zvrhla do něčeho nepochopitelného. „Jestli něco zachránilo životy, bylo to očkování, a jestli něco plní nemocnice, jsou to neočkovaní. Pokud máme na jipkách 70 procent neočkovaných, tak to o něčem vypovídá. Očkovaní mohou také skončit v nemocnici, statisticky jde o pacienty starší nebo nemocné a oslabené, a umírá procentuálně méně lidí než v loňském roce. Z tohoto pohledu očkování funguje, byly dány už miliardy dávek, a že by se prokázaly přímé bezprostřední vedlejší účinky? To už by se dávno rozmazávalo,“ řekl s tím, že nikomu neupírá jiný názor.

Sám vítá možnost nechat se vakcinovat. „Máte možnost se očkovat, ochránit se proti jipce, pak ale nechtějte, abychom nechodili do divadel, zavírali školy a dělali drastická opatření. Nechte si riziko, ale nechtějte po ostatních, abychom něco zavřeli nebo zalockdownovali zemi,“ podotkl poslanec Krejza.

Zrušil bych zákaz trhů

Uvítal proto společnou tiskovku odcházejícího premiéra Andreje Babiše (ANO) a nově jmenovaného premiéra Petra Fialy (ODS), ve které společně vyzvali Čechy k očkování. „Už tolikrát jsem dostal otázku, proč je naše společnost nejen v otázce očkování a jiných tématech rozdělená. Jsem přesvědčen, že za to může způsob, jakým politici vedou debatu, jak se k sobě chovají. A tohle je velmi pozitivní krok, že se tito dva lidé dokážou sejít a po mnohaletém vzájemném soupeření se domluvit. Za mě je to super zpráva,“ řekl. Připustil rovněž, že některé debaty opravdu vypadají, že příkop je nepřekonatelný, ale společné vystoupení premiérů vnímá jako signál a začátek té cesty, kdy nechce lidem nic nařizovat, ale je třeba respektovat základní věci. Zvýšenou slušností se prý debata zklidní.

Na otázku redakce, jaké protikoronavirové opatření by ihned změnil a proč, kdyby měl možnost, odvětil, že zákaz veřejných venkovních akcí, například vánoční trhy. „Je to opatření beze smyslu. Vždy musíte zvážit, co přinese a co odnese. Přinese menší koncentraci setkávání, na druhou stranu to odnese psychickou pohodu, máme v Litoměřicích postavené trhy s nádherným programem, jsme ochotni nechat lidem roušky. Máme potvrzeno i hygienou, že v tomto případě by šíření nehrozilo, a já si to myslím také. Přesto v městské radě převládl názor, že vláda dala jasný signál, a vánoční trhy se ruší. Nepovažuji to za rozumné, jsem velký otvírač, toto opatření má smysl malý a nesmysl velký,“ zauvažoval poslanec ODS.

Nečasovy kroky se opakovat nebudou

Kromě úspor desítek miliard v letošním i příštím roce slibuje formující se vládní pětikoalice – SPOLU, STAN a Piráti – daňové slevy, hovoří o vyšších platech nejen pedagogů, o daňových prázdninách, vyšších důchodech a mnoho dalšího. Jak ale chtějí tyto peníze v rozpočtu najít v současné krizi a inflaci? „Je to otázka. Úspory se budou hledat a bude to složitá práce. Je tam prostor při nenárokových dotacích, desítky, možná stovky miliard nejsou mandatorní, ale je možné je trochu omezit. Bude to běh na dlouhou trať, schodky nás v příštích letech neminou, a když se podaří srovnat je během čtyř let, bude to úspěch. Nechceme jít cestou vlády Petra Nečase, kdy to lidé nesli nelibě a možná jsme si podvázali růst, tou cestou se nepůjde,“ dodal Karel Krejza s tím, že nové ministerské funkce rozpočet nezatíží a v podstatě se jedná o marginální částky.



