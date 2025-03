Nedávná fotka Lipavského dostává hořký náboj

Když se jevilo čím dál jasnější, že se příštím prezidentem USA stane Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se vedle končícího prezidenta Joea Bidena začal scházet i s ním a začal navazovat vztahy. Jenže v posledních dnech tato snaha vyletěla do povětří. Trump nejprve označil Zelenského za diktátora a o pár dní později se s ním tvrdě pohádal v Bílém domě.

Ukrajina se již čtvrtým rokem brání ruské agresi. Zelenského mandát, jehož se ujal v roce 2019, měl už vypršet a měly proběhnout prezidentské volby, ale ukrajinská legislativa počítá i se situací, kdy je země napadena a musí se bránit agresorovi. V takových chvílích podle ukrajinských zákonů volby proběhnout nemohou.

Teď dává Graham najevo, že jen tak nepřestane tlačit na pilu a bude dál vyzývat Zelenského k odchodu z funkce.

Zelenskyj označil senátora Grahama za „dobrého chlapa“, kterému by mohl dát ukrajinské občanství, aby jeho hlas na Ukrajině mohl mít relevantní váhu.

Graham však na sociální síti X konstatoval, že „dokud neproběhnou volby, nikdo nebude mít na Ukrajině hlas“.

Ukázal tím, že v prvé řadě stojí po boku prezidenta Trumpa a nikoliv po boku Ruskem napadené Ukrajiny, i když ji opakovaně navštívil.

Unfortunately, until there is an election, no one has a voice in Ukraine. https://t.co/kLuVlRiRqw