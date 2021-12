Nedávno jsem ucítil, že jsem ženou. Na toaletě. Cestovatel se vysmívá evropské spoustě pohlaví

„Tak to máme tady! Už řadu let nás přehnaná korektnost vede do zcela nejasných světů pohádek a dávných mýtů, kdy se lidé měnili v draky a Belzebuby. Ano, nyní máme údajně přes šedesát pohlaví a čert aby se v nich vyznal, aby někde neudělal chybu a někoho neurazil,“ píše Zelený ve svém komentáři na serveru Aktuálně.cz.

Podle Zeleného by se měl pro jistotu vytvořit průvodce všemi možnými pohlavími, aby si mohl každý vybrat. „Možností je spousty. Chudáci indiáni z amazonských pralesů, kteří nemají moc na výběr. Jsou buď ženou, nebo mužem. Tedy jenom dvě možnosti. Jak ubohé! Jak nepokrokové! Jak urážející!“ komentuje sarkasticky etnolog.

V narážce na velkou škálu možných pohlaví Zelený vypráví svou historku o toaletách na benzínové pumpě. „Nedávno jsem se cítil ženou, tedy MtF. Užil jsem si svou nebinární osobnost či tzv.GQ, ale možná, že jsem se spíš pohyboval/a v oblasti genderflux. Jel jsem s kamarádem z Pece pod Sněžkou do Prahy. Po dálnici. Tam není zrovna moc míst k odskočení. Když to na nás přišlo, museli jsme se v autě chvíli kroutit a přemlouvat naše nitro, aby nás nezradilo. Jistě to každý z vás zažil. Je to přece lidské! Konečně se objevila benzínka s WC. Mazali jsme jedním směrem, i když naše kroky byly tak pečlivé a uvážlivé, kdy každý musel poznat, že máme namále. S úlevou jsem vkročil do kabinky a přichystal se zasednout na mísu, ale ouvej! Můj ostrý zrak nenašel ani kousek svitku toaletního papíru a moji železnou zásobu jsem neprozřetelně nechal v ranci,“ vypráví Zelený.

Řešení neblahé situace mu prý nabídlo směřování EU ke korektnosti a ke všemožným variantám pohlaví. „Díky tomu jsem se rozhodl, neztrácel jsem ani vteřinu a s kalhotami na půl žerdi jsem vkráčel na ženskou toaletu, protože jsem se právě rozhodl, že se cítím ženou, že proplouvám na binární škále, jsem tedy bigender a momentálně jsem ženou. Začal jsem se pohybovat v areálu LGB, či moderněji, LGBT, či nejlépe pěkně inkluzivně LGBTQ. K čertu, kdo se má v té terminologii vyznat!“ pokračuje v úsměvném vyprávění Zelený s tím, že „na ženách“ toaletní papír už byl.

„Pak jsem vyšel a náhle jsem opět proplul na binární škále a zase se cítil bigender mužem. Ale pozor, každopádně to neznamená to, že jsem polygender či dokonce greygender! Samozřejmě jsem aporagender! Díky eurokomisařce pro rovnost Heleně Dalliové z Malty a čtení jejích pokynů na internetu tato metamorfóza proběhla zcela zdárně,“ tropí si Zelený žerty z údajně možných pohlaví a z evropských progresivních politiků.

Vrací se také k nesmyslnému nápadu, že se v rámci EU zruší název „Vánoce“. „Bruselská zcela genderfree či gender-less, tedy a-gendrová osoba Uršula, obyčejně česky bezpohlavní Káča, totiž inkluzívně přitvrzuje a uvolňuje tak rafinovaně cestu těm jiným, třeba likvidací názvu Vánoce. Vzala si na paškál rovnou celé křesťanství se všemi jeho artefakty a fenomény. Nejdříve v první fázi vypustí do světa takový zkušební balónek, pak uskočí, ale bude to už venku. Časem si na to zvykneme a její následnice začnou vymazávat názvy a zvyky, aby časem, až získají ostruhy, došlo na likvidaci kostelů, galérií s obrazy z dob gotiky, baroka, renesance se svatými, k přepisování či rovnou k pálení knih,“ varuje etnolog.

Ursula von der Leyen by se ale pak podle něj musela přejmenovat, protože jméno podle sv. Uršuly by také mohlo někoho urážet. „Jak vidno, úředníky a úřednice eurounijních komisí čeká pořád spousta práce! Nezávidím jim ty víc než půlmiliónové měsíční platy a doživotní posty a renty, protože na takové píčoviny bych nepřišel,“ pokračuje Zelený ve velkém výsměchu úředníkům v Bruselu.

Vánoce si ale Zelený prý vzít nenechá, když to nedokázal ani Děda Mráz nebo Santa Claus. „Vypadá to, že půjdeme doma do ilegality, protože Vánoce si nenecháme vzít! Vánoce s Ježíškem nepřeválcoval ani Děda Mráz ani Santa Claus, zato eurokomisní činovníci a eurokomisaři s vysokými platy, kupodivu zpravidla ženy, se chtějí zapsat do dějin. Vyhnal bych je, aby se někde na poli nebo v dílně smysluplně živili/y prací, a ne kecy. Všechny tyto blbosti jsou proto, že se mají moc a moc dobře, není jim nic svaté, pořádně nemakají a navíc se jim sypou prachy doslova z nebes,“ má jasno etnograf Mnislav Zelený Atapana.

