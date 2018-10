Nedělní kanonáda Miloše Zemana: Drahoš má senátní křeslo, já prezidentské. TOP 09 je už pouze pražská strana. A došlo i na střet s „pracujícím Romem“

V sobotu skončily volby do obecních zastupitelstev a Senátu. V neděli před polednem hovořil s redaktorem Blesku Davidem Vaníčkem v Lánech prezident Miloš Zeman. Ten rozebral výsledky voleb a promluvil také o tom, co chystá na 28. října.

Prezident hned na úvod uvedl, že moderátora možná překvapí. „Neodehrálo se žádné zemětřesení. Někdo mírně posílil, někdo oslabil, ale není to na otevírání šampaňského, ani na sebevraždu,“ myslí si.

Podstatné jsou podle něj z volebních výsledků dvě věci. „Oba víme, že ve velkých městech s výjimkou Prahy a Liberce vyhrálo hnutí ANO, a to ještě více, než před čtyřmi lety,“ připomněl moderátorovi. Naopak v menších městech se hnutí stále tolik nedaří.

Druhou podstatnou věcí je podle prezidenta mizení některých doposud významných stran. „Některé strany, zejména TOP 09, se z celostátních stran přeměňují na strany regionální. V daném případě na pražskou stranu,“ připomněl volební výsledky, ve kterých TOP 09 prakticky nikde mimo metropoli příliš neuspěla. A Praha, to je podle prezidenta takový stát ve státě, má jinou strukturu obyvatel, a je bohatší než zbytek republiky.

Prezident si nemyslí, že by volební výsledky nějak ovlivnily současnou vládní koalici, i když ČSSD zaznamenala ve volbách výrazný neúspěch. Už proto, že ODS, ačkoliv znovu stoupá, podle prezidenta až do příštích parlamentních voleb nebude ochotna vykročit z opozice.

A pak se prezident s poznámkou „já jsem tak trochu cynik“ rozhodl zúčtovat s jedním velkým poraženým letošních voleb, hnutím Žít Brno, které se celou svou existenci proti prezidentovi s oblibou ohrazovalo.

„Jeho zástupce se proslavil jenom tím, že se na Ukrajině nechával bičovat v sado maso porno klubu,“ zhodnotil prezident politický přínos tohoto hnutí, které slibovalo, jak změní brněnskou politiku.

Moderátor namítl, že se Matěji Hollanovi, nejvýraznější osobnosti hnutí, povedly i jiné věci. „Ano, byl to radní pro dopravu a sám jezdil na černo. Takže máte pravdu, udělal toho spoustu dalšího,“ přitakal prezident.

Je podle něj vidět, že volič v Brně je inteligentní, a toto hnutí s krásným názvem vyřadil ze hry.

Neúspěch hnutí ANO v Praze zhodnotil prezident tak, že se jedná především o neúspěch primátorského kandidáta Petra Stuchlíka, který nastoupil do kampaně pozdě a skoro nikdo ho neznal. „Lidi znali paní Krnáčovou, znali pana Nachera, ale pana Stuchlíka neznali,“ řekl prezident.

Podle něj mělo ANO vsadit spíše na pokračování primátorky Krnáčové, která mu naopak byla sympatická svým výrokem o zpovykaných Pražácích.

V Praze místo toho zazářilo hnutí, které sestavil starosta Prahy 7 Jan Čižinský, i když kvůli tomu opustil KDU-ČSL, díky které se dostal na radnici městského obvodu i do Parlamentu. Prezident Čižinského ocenil.

„Já jej oceňuji za to, že překroužkoval Daniela Hermana, a ten se teď musí ucházet o senátorský mandát někde v Chrudimi. Takže to je první plus. Byl to také úspěšný starosta městského obvodu. A dokázal sehnat sto tisíc podpisů pro svou kandidaturu,“ připomněl prezident Zeman.

Kdo v hlavním městě naopak vyhořel, byla ČSSD, která se po mnoha desetiletích vůbec nedostala do zastupitelstva. Miloš Zeman, sám bývalý předseda ČSSD, připomněl, že v Praze, zejména díky specifické voličské struktuře, sociální demokracie nikdy moc nezářila.

V současnosti se ale podle něj pražská organizace ČSSD dostala do stavu, ve kterém připomíná Myš, která řvala.

„To je takový starý americký film. A mně vždycky tu myš připomínala pražská sociální demokracie. Vždycky byla nejslabší, a vždycky nejvíc řvala, kdo má být ministr a tak dále,“ uvedl prezident.

A zakončil: „Touto organizací jak známo manipuloval zejména pan Poche, tak tady jsme se mohli seznámit s jeho manažerskými schopnostmi“.

Zklamaně prezident reagoval na fakt, že se v důsledku neúspěšných voleb rozhodl na stranickou funkci rezignovat místopředseda Jaroslav Foldyna. „Jardu Foldynu znám jako člověka, který reaguje emotivně. A to v politice není vždy nejlepší,“ myslí si prezident s tím, že pokud uteču z boje, není to přijetí výsledků, ale zbabělost.

V rychlosti pak prezident rozebral výsledky ostatních stran. ODS podle něj „prošla údolím smrti a teď jde nahoru“. Na Pirátech prý lidé oceňují, že jsou noví, prezident by jim ovšem přál, aby tento pel novosti podložili také politickou kompetentností. Samotná ambice naředit tradiční politické strany podle něj nestačí. „To nabízely Věci veřejné taky, a jak dopadly,“ připomněl prezident.

Pak se ohradil proti tomu, aby moderátor lacině označoval SPD za „populistickou“. Strana podle něj prokázala svůj význam, když nám hrozil příliv migrantů, ale teď, když se situace uklidnila a vláda jasně řekla, že žádného migranta nepřijme, podle něj Okamurova SPD musí prokázat, že má i jiná témata. Tyto volby podle něj SPD rozhodně nemůže považovat za úspěch.

Cena útěchy pro Jiřího Drahoše

Pak se prezident pustil do hodnocení senátních voleb. Poblahopřál k vítězství už v prvním kole Jiřímu Drahošovi, a k úspěchu i ostatním svým protikandidátům z prezidentské volby. „Víte, ona je to pro ně je tak trochu cena útěchy. Já nechci podceňovat senátní křeslo, ale když vidíte toto prezidentské křeslo, tak je mnohem bytelnější,“ zavtipkoval.

Na Jiřího Drahoše zavzpomínal, že to nebyl snadný soupeř a vzkázal mu, že za čtyři a půl roku to na Hrad může zkusit znovu.

Druhým senátorem, který postoupil hned v prvním kole, je vsetínský Jiří Čunek. „ Asi je dobrý starosta Vsetína a hejtman Zlínského kraje,“ zhodnotil prezident. A slušné jméno podle něj Čunkovi udělal i razantní postoj vůči Romům.

Pak se prezident ostře ohradil proti slovům moderátora, že ve volbách kandidovala „zvučná jména, například David Rath“. „Říkat o Davidu Rathovi, že je zvučné jméno, to je jako kdybyste to řekl o Al Caponem,“ kroutil hlavou prezident.

Moderátor připomněl, že nepravomocně odsouzený David Rath usedne v zastupitelstvu Hostivic.

„On když byl hejtmanem, tak udělal pro Hostivice nesmírně mnoho,“ připomněl prezident, že domovská obec má exhejtmana stále v oblibě.

„Jiné je to ale samozřejmě v Litoměřicích, kde ho znají jen jako vězně z vazební věznice,“ uzavřel vše prezident. Právě v Litoměřicích David Rath kandidoval do Senátu a neuspěl.

Pak se hlava státu zamyslela nad stále se vracejícím tématem zrušení Senátu. „Já si často kladu velmi prostou otázku, k čemu kromě pašaliků je,“ řekl prezident, když vypočítal, co všechno Senát nemůže.

„Ale samozřejmě uslyším, že Senát je pojistka demokracie. A když se zeptám, kdy ta pojistka zafungovala, tak odpovědí bude rozpačité mlčení,“ dodal.

Pak prezident Zeman připomněl, že v roce 1970 Švédsko zrušilo Senát. „Ale za tu cenu, že senátorům zaplatili doživotní rentu, aby s tím souhlasili,“ dodal, co by nejspíš i u nás bylo hlavní překážkou.

Moderátor se pak vrátil ke komunálním volbám a zajímalo jej, zda volební systém není pro voliče příliš komplikovaný.

„Já jsem si teď vzpomněl na krásnou, byť starou příhodu. Volilo se v Senátu. A senátor Salzman stál u tabule a vysvětloval senátorům: Toto je kolečko a toto je křížek. Takže ani senátoři nejsou schopni pochopit rozdíl mezi kolečkem a křížkem,“ připomněl prezident.

Pokud budeme uvažovat takto, tak podle něj nezvolíme nic.

Naopak si prezident myslí, že panašování, některými kritizované pro složitost a nepřehlednost, by se mělo rozšířit i na další volby. „Již deset let naznačuji, že to, co je v komunálních volbách, to panašování, by mělo být i v krajských a parlamentních volbách, aby si každý volič sestavil svou vlastní kandidátku,“ připomněl prezident.

Tento systém by podle něj vyfiltroval z politiky „nosiče vody“ a dal větší šanci osobnostem.

Jenže strany, které na „nosičích vody“ do značné míry stojí, podle něj právě proto nikdy nebudou s panašováním souhlasit.

Voličské právo by podle prezidenta měli mít lidé s trvalým pobytem. Rozhodně nesouhlasí s tím, aby volební právo měli lidé s přechodným pobytem, kteří zde nejsou ukotveni.

Povídání o volbách pak prezident uzavřel rozverně citátem Davida Camerona: „Parlamentní demokracie je skvělá, jen kdyby nebyly pořád nějaké volby“.

Jestli někdo půjde na Václavák demonstrovat proti Michalu Davidovi, je hodně velký hlupák

Druhým tématem byl blížící se 28. říjen, letos jubilejní stoletý. Prezident odmítl, že by právě letos věnoval výběru oceněných státním vyznamenáním větší péči. „Já se snažím každý rok,“ uvedl s tím, že si nedovede představit, že by to někdy „odflákl“.

Jeho kritérium při výběru oceněných je prý velmi jednoduché. „To vyznamenání mají dostat lidé za celoživotní práci, kterou zlepšili život v České republice,“ myslí si prezident.

Pak připomněl, že se letos snaží zaplnit jednu mezeru českých dějin. „Pořád vzpomínáme na trojici Masaryk- Beneš- Štefánik, ale sám Masaryk označil za nejdůležitější osobu domácího odboje Antonína Švehlu,“ připomněl předsedu vlády, který letos bude z jeho rukou oceněn.

Mnohem více diskutovaným laureátem je ale zpěvák Michal David. Prezident potvrdil spekulace, že se jej letos skutečně chystá ocenit. „Zpívá celý život a dělá tím lidem radost,“ vysvětlil, čím naplnil jeho kritéria.

Že to jiní kritizují, je prezidentovi do značné míry jedno. „Už se objevil jakýsi nýmand, který to označil za hnus, ale obávám se, že tento nýmand ani neumí zpívat, ani nic nedokázal v jiné oblasti,“ vzkázal jim.

Načež připomněl, že Karla Gotta zase napadli nějací spisovatelé, že nemá jezdit vystupovat do zahraničí a že někteří lidé prostě takovéhle věci dělají. „Lidská závist je nekonečná. A víte, kdo závidí nejvíc? Ten, kdo sám nic nedokázal, ale jen píše komentáře k tomu, co dokázali jiní,“ dodal prezident.

Moderátor se ptal, zda nemá obavy, že toto ocenění vyvolá kontroverze, jaké se odehrály třeba před dvěma lety, kdy se kvůli medaili pro Jiřího Bradyho scházely demonstrace. „Kdyby někdo demonstroval kvůli Michalu Davidovi, tak to by byl hodně velký hlupák,“ myslí si prezident.

Prezident má nezadatelné právo navrhnout státní vyznamenání. Přičemž je povinen přihlédnout k návrhům poslanců, senátorů a občanů.

„Představa, že kvůli jednomu oceněnému z pop music se bude Václavské náměstí otřásat v základech... Pan Brady, strýček tehdejšího ministra kultury, nedostal vyznamenání. O rok později jsem vyznamenal člověka, který byl taky v Osvětimi. A víte, čím se od pana Bradyho lišil? Že z té Osvětimi utekl, vzal do ruky pušku a šel bojovat za Československo.“

Prezident má, jak Zeman připomněl, nezadatelné právo navrhnout státní vyznamenání. Přičemž je povinen přihlédnout k návrhům poslanců, senátorů a občanů, takže to není jenom jeho libovůle.

Když ti lidé ani neumí česky, tak ať si klidně demonstrují

A pokud jde o demonstrace, tak prezident si z nich prý nic nedělá. „Víte, já jsem viděl fotografii jisté korpulentní dámy. A tam před sebou držela transparent s jediným slovem: „Hamba“. Takže ani neumí správně česky. Takže když někdo neumí ani český jazyk, tak ať si klidně demonstruje,“ dodal přejícně.

Někdy se ale podle prezidenta takové demonstace zvrhnou v ostudu, třeba jako 21. srpna před Českým rozhlasem, kde lidé vypískali Andreje Babiše, ale naopak vytleskali předsedu Senátu Milana Štěcha. „Ten byl do roku 1989 členem KSČ a podmínkou členství byl souhlas se sovětskou okupací. A člověk, který s okupací souhlasil, těžko může nyní tu samou okupaci odsuzovat,“ poznamenal k tomu prezident.

On sám prý 21. srpna nehovořil, tak jako nehovořil na výročí Mnichova a nebude hovořit ani 15. března. Důvodem je podle něj to, že to nedůležitější se nestalo o těchto datech, ale obvykle až po nich.

„Potom začala kolaborace. A kolaborace, to je to nejhorší, co v dějinách tohoto národa bylo. Ale my se soustředíme na ten jeden den, a nic dalšího nás nezajímá,“ vysvětloval prezident svůj postoj.

„Po Mnichovu následovala Druhá republika. To bylo vyvření toho nejodpornějšího. Třeba v Kavárně Praha 150 studentů křičelo Židi, ven! A pan Peroutka, za kterého jsem stále kritizován, napsal článek Němci, Češi a Židé, který soudce, který dnes řeší můj spor s paní Kaslovou, označil za antisemitský,“ připomněl prezident, jakou má toto vyvření podobu.

Pak následovaly dotazy diváků. Prezidentovi napsal rozčílený Rom, že pracuje, nebere dávky a cítí se uražen slovy hlavy státu, kterou volil, o Romech jako nepracujících.

„Blahopřeji vám, že patříte mezi těch 10 procent, kteří pracují. Ale pokud chcete být solidární se svým etnikem, tak musíte myslet i na těch 90 procent, které nejen že samy nepracují, ale také v tom vychovávají své děti,“ odpověděl Zeman.

Poslední dotaz byl z Vysočiny a tazatelka reagovala na prezidentova slova, že si chce nechat postavit bungalov v Mnichovicích u Prahy. „To už vám Vysočina není dost dobrá,“ ptala se prezidenta, který se rád odkazoval ke svému venkovskému sídlu v Novém Veselí, kde žil i před svým zvolením.

Prezident jí vysvětlil, že Vysočinu má stále rád, ale tam má k dispozici pouze dvě obytné místnosti, a musí vyřešit bydlení pro sebe, manželku, dceru, tchýni a psa, což by na takto stísněném prostoru bylo nemožné.

„Ale plně vám slibuji, že rád a často budu na Vysočinu jezdit. A těším se, až se tam zase posadím do nafukovacího člunu a projedu se po rybníce,“ zakončil prezident své vystoupení pro Blesk.

autor: Jakub Vosáhlo