Nedovolíme Babišovi, aby si přisvojoval úspěchy jiných, vzkázala z rádia komunistka Konečná

Část komunistů se bojí, zda Andrej Babiš dodrží to, co teď slibuje. Dalším kolegům Kateřiny Konečné se zdálo, že požadavky KSČM jsou málo konkrétní. Konkrétní mohla být např. částka, o kterou se má zvedat minimální mzda či penze. „To by nám v tuhle chvíli asi vyhovovalo víc. Na druhou stranu chápeme, že programové prohlášení vlády bývá obecné,“ uvedla Konečná.

Programové prohlášení vlády obsahuje sedm bodů, které požadují komunisté, ale podle Konečné je vláda připravena naplnit i další volební sliby KSČM. Teď je prý na komunistických poslancích, aby si ohlídali realizaci kroků, které předseda vlády přislíbil.

„Všichni známe Andreje Babiše. On rozhodně nepatří k lidem, kteří by nevyužívali mediální prostor. Zvlášť když část médií vlastní. Pak vy můžete mít třeba tisíc argumentů, ale ty titulky v novinách vycházejí jinak,“ upozornila politička. Komunisté musejí vyrazit mezi své voliče a vysvětlovat jim, proč dělají to, co dělají. „Andrej Babiš si umí přisvojovat úspěchy jiných a my mu to prostě nesmíme dovolit,“ varovala Konečná. Voliči podle ní zkrátka musejí vědět, že když jim komunisté něco slíbí, tak také vládu donutí tyto sliby splnit.

„Andrej Babiš by si mohl uvědomit, že když lidem bude chtít splnit to, co jim za tři čtvrtě roku nasliboval, tak k tomu bude potřebovat většinu v Poslanecké sněmovně k prosazení jednotlivých zákonů. Rozhodně to není tak, že po vyslovení důvěry vládě bude KSČM podporovat všechno, co vláda předloží. Komunisté budou velmi zvažovat, co budou z vlády podporovat, budou o tom chtít jednat a budou předkládat pozměňující návrhy,“ upozornila politička. Máte řadu nástrojů, kterými můžete vládě znepříjemnit život,“ dodala ještě dáma.

Komunisté prý budou na Babiše tlačit skrze věci, na kterých mu bude hodně záležet.

Ve druhé polovině rozhovoru došlo i na europoslance ČSSD Miroslava Pocheho, který se nestal ministrem zahraničí. Komunisté trvají na tom, aby se tento člověk ministrem nestal, protože členem vlády můžou být jen lidé, kterým budou komunisté důvěřovat. I Konečná však uznala, že ČSSD nakonec může Pocheho do vlády přece jen prosadit. „Nezabráníme jim v tom, ale znovu říkám, ta vláda nás bude potřebovat minimálně k tomu, aby schválila rozpočty,“ připomněla politička.

Komunisté by byli rádi, aby si příští ministr zahraničí uvědomoval, že musíme dělat politiku všech azimutů. „Člověk na tomto místě by měl být především diplomatem a neměl by to být člověk, který od počátku takto budí vášně,“ podotkla dáma.

