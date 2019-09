Neff o Trikolóře: Klaus chce zarazit aktivistické třeštění

Poslanec Václav Klaus takřka při každém vystoupení opakuje, že chce Českou republiku vrátit lidem, že chce zredukovat státní aparát a zarazit aktivismus ve státních institucích. Zní to jako jednoduchý program, ale podle publicisty Ondřeje Neffa je to program, který by mohl zásadně proměnit naši zemi, pokud bude realizován.

„VKml neúnavně opakuje základní principy programu, tedy malý stát, zachování rozumu, hráz proti aktivistickému třeštění. Zdánlivě to jsou málo ambiciózní cíle, ve skutečnosti je to slib otočení kormidla na druhou stranu. Za všech dosavadních vlád, ať takzvaně pravicových nebo evidentně levicových, stát bobtnal. Přijímaly se zákony a konaly se kroky proti zdravému rozumu a aktivismus se usídlil v institucích, takže dnes nelze stavět byty a budovat infrastrukturu. Fantazie nestačí na načrtnutí obrazu něčeho, co by mohlo tento stav změnit. Když tedy VKml říká voličům – volte mě a já to změním, slibuje nesplnitelné,“ upozornil Neff.

Bude totiž záležet na tom, zda se Trikolóra stane po příštích volbách vládní stranou a případně s kým do koalice vstoupí. V tuto chvíli se zdá, že příští vládě bude i nadále dominovat hnutí ANO Andreje Babiše. A pokud vstoupí Klaus mladší s Babišem do koalice, může zvrátit např. současný trend inkluze ve školách, ale rozhodně neprosadí vše ze svého programu.

Psali jsme: FOTO Pozdvižení v ulicích Brna: Ustavující sněm Trikolóry začal průvodem. A v něm... Václav Klaus ml. zvolen do čela Trikolóry. A hned se rozohnil: Nesmíme nechat naši společnost jen lidem s opačnými názory. Takže... Senátor Hilšer: Ti tři jsou v mnohých ohledech stejní Úlitby Klausovi a Havlovi. Rychetský na ČT zabrousil do tajů ústavy z „devadesátek“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp