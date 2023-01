Nejde mi o to někomu jít po krku, chci hledat řešení, uvažoval po volbě Pavel

V probíhajícím druhém kole prezidentských voleb již odvolili oba prezidentští kandidáti. Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky a předseda Vojenského výboru NATO Petr Pavel i expremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš tak svůj hlas vhodili do volební urny už krátce po otevření volebních místností. „Byl bych dobrý prezident,“ uvedl Babiš v Průhonicích. Pavel se vyjádřil, že by v případě svého zvolení chtěl „stejná pravidla pro všechny“.

Po odevzdání hlasovacího lístku v obci Černouček na Litoměřicku Pavel podle ČTK odhadoval, že by k druhému kolu prezidentské volby mohlo přijít ještě více lidí nežli v kole prvním, a vyjádřil se, že očekává možnou volební účast i přes sedmdesát procent.



Svou prezidentskou funkci by Pavel podle svých slov chtěl vykonávat na základě spolupráce, slušnosti a normální komunikace. „Nejde mi o to někomu jít po krku, chci hledat řešení,“ uvedl Pavel před volební místností podle serveru Novinky.cz a vyzval, aby se Češi nerozdělovali kvůli prezidentským volbám až příliš.



„To, že se společnost dělí před každými volbami, je běžná věc. Podstatné je, jak hluboko se dělí. Stále jsme všichni občané ČR, jsme součástí stejného společenství a to, že máme jiné preference, tak to neznamená, že bychom v tom povolebním období neměli hledat řešení, ty problémy jsou společné pro všechny,“ uvedl Pavel.

Expremiér Andrej Babiš (ANO) pak dorazil volit do Průhonic také v doprovodu své manželky. „Byl bych dobrý prezident,“ řekl podle Novinek.cz a vyzval, aby lidé šli k volbám.



„Tyto volby jsou soubojem o to, jak budeme žít. Zda svobodně, nebo se tu nastolí řád a klid. A to už jsme tu jednou měli. Já nabízím svobodu,“ napsal Babiš na své sociální sítě. Lidé by podle něj měli jít volit, protože tím rozhodují o budoucnosti země.

