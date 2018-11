Nejdříve plaťte! uzemnil Trump Macrona během oslav ve Francii

Prezident Spojených států Donald Trump, jenž se účastní spolu s ostatními státníky oslav konce první světové války, na Twitteru na Macronova slova zareagoval, že by Evropa měla před úmyslem založení vlastní armády jako první zaplatit svůj podíl příspěvků v mezinárodní organizaci NATO.

Donald Trump přímo uvedl: „Francouzský prezident Macron zmínil, že by si Evropa měla zřídit vlastní armádu pro ochranu před Spojenými státy, Čínou a Ruskem. Velmi zajímavé, ale předpokládám, že by Evropa měla jako první zaplatit svůj podíl z příspěvků do organizace NATO, kterou USA hojně dotují“.

Anketa Chcete společnou armádu EU, po které volá Emmanuel Macron? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 12728 lidí

Donald Trump se s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem setkal v sobotu. Macron se při tomto setkání snažil vycouvat ze svých předchozích slov tvrzením, že byl zmatený a tím, co doopravdy svým výrokem myslel. Bylo potřeba, aby se Evropa snažila více o svou ochranu a byla méně závislá na Spojených státech, jak si to přeje prezident Trump.

Macronova slova jsou o to více překvapivá, jelikož přichází v tomto období, kdy někteří poukazují, že bez zapojení Spojených států do Velké války by dnes nejspíš většina francouzských občanů musela hovořit německy a že by si Francie měla více vážit toho, co Amerika obětovala pro Evropu před sto lety.

Původní zdroj ZDE:

Macronovo přesvědčení o potřebě vybudování evropské armády přišlo po americkém rozhodnutí o možném odstoupení z dohody o eliminaci nukleárních zbraní krátkého a středního doletu, která byla ratifikována roku 1987 americkým prezidentem Ronaldem Reaganem a sovětským vůdcem Michailem Sergejevičem Gorbačovem. Tato dohoda platící mezi USA a Ruskem je často Spojenými státy kritizována pro její zastaralost a údajné neplnění ze strany Ruské federace.

Původní článek ZDE:

Fotogalerie: - Donald Trump a Blízký východ

Jak Trump již dříve uvedl: „Silná a svobodná Evropa je prvořadě důležitá pro Spojené státy. Jsme spolu spojeni principy demokracie, osobní svobody a právními svazky. Společně jsme znovu vybudovali západní Evropu po druhé světové válce a vytvořili jsme instituce, jež vytvářejí stabilitu a bezpečí na obou stranách Atlantiku. Dnes je Evropa jeden z nejvíce prosperujících regionů světa a náš největší obchodní partner,“ zdůraznil význam spojenectví Evropy a USA Donald Trump ve svém novém plánu strategie národní bezpečnosti.

Původní Trumpovo vyjádření ZDE:

Na francouzském území je pohřbeno až 60.000 Američanů padlých během první světové války.

Oslav stého výročí ukončení první světové války v Paříži se kromě francouzského a amerického státníka účastní na sedmdesát hlav států a vlád, mimo jiné i německá kancléřka Angela Merklová a ruský prezident Vladimir Putin. Na vzpomínkové ceremonie se za Českou republiku vypravil premiér Andrej Babiš. V Praze na veterány a oběti války vzpomenul na pražském Vítkově ministr obrany Lubomír Metnar (ANO).

Psali jsme: Pravdoláskoidní kavárna nezná míru. Hrušínský je mentální bolševik. Přehlídka zloby a zášti. Petr Štěpánek naprosto bez obalu o městské elitě Už je to tady. Kundera jako udavač, píše se u Šafra. Díky Babišovi bude mít Nohavica klid Daň za chudobu. Vlastníte staré auto a na nové nemáte? Podívejte, co se chystá Nejsou peníze. „Na žácích učitelům nezáleží, netěší se do školy,“ řekl ekonom. Může za to vláda, padlo u Moravce

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mak