Nejsem debil. Jste prasata, dávám vás na Facebook. Komunisti jsou svině. Starosta Novotný se u Šafra odbrzdil ještě víc, než obvykle

Starosta městské pražské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) má za to, že by měl být poslancem. Jenže v rozhovoru pro Forum24. obratem dodal, že jím možná nebude, protože nemá čas na politikaření. Veškerý volný čas, který mu zbývá, se totiž pokouší věnovat svým dvěma dětem.

Současně platí, že řadu lidí jeho mnohdy provokativní vyjadřování popuzuje. Nepokrytě dává např. najevo, co si myslí o komunistech, a především o poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který ještě na počátku roku 1989 neváhal mlátit obuškem lidi toužící po svobodě. Dokonce čelí žalobě za to, že údajně vyzýval k usmrcení tohoto komunistického činovníka. Napsal o něm, že by „měl viset“. Nebojí se však, že za tento svůj výrok skončí ve vězení. Kdyby došlo na soud, už má důkladně připravenou obhajobu.

Na komunisty má jasný názor.

„Komunisti jsou svině. Líbí se mi, jak máme nastavená v občanské demokratické straně pravidla na komunální úrovni. Můžeme si dělat, co chceme, koneckonců podívejte se na mě, ale jediné pravidlo je, že se nebavíme a nesmíme skládat koalici s KSČM. Zaplať pánbůh za to,“ zdůraznil.

Ačkoli si prý řada členů ODS přeje, aby Novotný zmizel ze strany, předseda strany Petr Fiala ho přijel do Řeporyjí podpořit.

„Nejsem debil. Pídil jsem se po tom. Máloco mě zaskočí a myslím si, že jsem viděl velký hry na to, aby mě něco zaskočilo, ale tohle mi vyrazilo dech. Opravdu mě to strašně potěšilo. A proč sem přijel… Oznámil ten nový antibabiš program a druhý den byl tady. Řekli mu to odborníci, ať udělá něco anarchistického,“ prohlásil Novotný.

Předsedovi ODS teď podle starosty nezbude nic jiného než přitvrdit proti Babišovi (ANO), protože se podle Novotného neděje nic menšího než to, že občané České republiky hojně přispívají Babišovi na jeho podnikání. A navíc tu prý poprvé po mnoha letech dochází k ohýbání justice. Novotný zkrátka a dobře tvrdí, že Babiš neměl být premiérem. „Myslím si, že pan Babiš je pachatelem trestné činnosti a neměl by být premiérem této země. A to, že tady vyhrál volby, je sice strašně pěkné, ale to, že tady ta strana neplní volební sliby, lže a podvádí…“ vyjádřil svůj názor Novotný.

Kvůli Babišovi je rád, že nejbohatší Čech Petr Kellner koupil TV Nova, protože právě přes tuto televizi se podle Novotného ovlivňuje veřejné mínění. Víc než deníky, které si před lety koupil Babiš, takže tu teď proti premiérově mediální moci, kterou Novotný vnímá, stojí určitá protiváha.

Velmi kriticky se staví k Tomiu Okamurovi. Možná ještě kritičtěji než ke komunistovi Ondráčkovi, protože u Ondráčka, kterého označil za „hajzla“, chápe, že je komunistou z přesvědčení. Naproti tomu Okamura je prý jen obchodník se strachem.

„Okamura zastupuje tu část lidí, která by neměla mít volební právo, protože na to nemá duševně potenciál. Prostě lidi s IQ pod 83,5 by neměli mít volební právo, protože nejsou schopni objektivně posoudit, co je pro společnost dobré a co špatné. Neměli by mít volební právo, ne protože volí Okamuru, ale protože jsou tak hloupí, že jsou ovlivnitelní i takovým průhledným PR, které Okamura dělá,“ vyložil svůj pohled Novotný.

Současně si je však vědom, že jeho kritika vůči voličům SPD není zcela v pořádku a bylo by mnohem lepší, kdyby s nimi mluvil, než je takhle kritizoval.

Občas prý své pověsti bouřliváka zneužívá. „Tak hlavně zneužívám svého backgroundu. Nástrojem jsou tiskoví mluvčí. Představte si, že zavolám já, který jsem známý tím, že nejsem úplně normální. Do poklidných vod státního podniku zavolám s tím, že chci tiskového mluvčího ohledně černé skládky na pozemku nejmenované organizace. A říkám: ‚Jste prasata. Dávám vás na Facebook, kde mám desítky tisíc fanoušků, neuděláte nic, jste v…‘ Cvak! Druhý den to bylo uklizené,“ pochlubil se. „Prostě si představte, že vám zavolá magor,“ popsal sám sebe s nadsázkou.

Ještě nedávno navíc tvrdil, že poslancem být nechce.

„Tak já budu upřímný. Minule jsem vám lhal. Jsem chlap, jsem turnajový typ. Když jsem chtěl vyhrát českou pokerovou tour, tak jsem se taky sedm let vracel, obnášelo to stovky hodin tréninku a vzdělávání, abych zvítězil… Takže ano, jednou bych chtěl být poslancem, ale pravděpodobně jím nebudu. Strana mě tam nepustí a moc dobře ví, co dělá. Taky bych se tam nepustil. Protože jsem na ODS příliš liberální. Je to evidentní. Aby občanská demokracie uspěla, tak musí jít ještě více doprava… Ale já jsem se přistihl, že se bojím sám sebe, protože jsem patrně v osmatřiceti letech zjistil, že jsem trošku levičák,“ prozradil na sebe.

Pavel Novotný ODS

Nemá však strach, že by tento konzervativní prostor vpravo vyplnil poslanec Václav Klaus mladší se svou Trikolórou. Novotný má totiž za to, že Klaus získá ve sněmovních volbách jen 4 procenta, Tomio Okamura (SPD) prý dopadne stejně, ze Sněmovny zmizí „a svět bude zase v pořádku“.

