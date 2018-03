Největší problém vidí lidé v korupci, zjistil průzkum. Imigrace už se prý bojí méně

Oblast kultury je pak sférou, která trápí Čechy nejméně. Ta je hodnocena desetiprocentní naléhavostí.

„Problém korupce považuje za velmi naléhavý 62 procent účastníků průzkumu. Následuje přistěhovalectví s 54 procenty a třetí skončila hospodářská kriminalita, která získala o jeden procentní bod méně,“ uvádí server. Méně než polovina dotázaných považuje za velmi naléhavou oblast zdravotnictví, bezpečnosti občanů a sociálních jistot. „Zhruba dvě pětiny respondentů uvedly, že s velkou naléhavostí je třeba zabývat se politickou a bezpečnostní situací, veřejnými financemi a fungováním hospodářství,“ píše Aktuálně.cz.

Citelný pokles naléhavosti se objevil v oblasti bezpečnostní situace v České republice. 42 procent dotázaných ji letos považuje za naléhavou, přičemž v minulém roce to bylo 51 procent. Klesající trend lze pozorovat také u problematiky nezaměstnanosti a přistěhovalectví. „Ve všech třech případech jde o pokračování výrazného klesajícího trendu z loňského roku, u nezaměstnanosti jde o pokles probíhající od roku 2014,“ uvedlo podle serveru Aktuálně.cz CVVM.

Růstová tendence se pak objevuje v hodnocení politické situace v ČR. O 11 procentních bodů stoupla její naléhavost. Dnes její řešení považuje za nezbytné 42 procent respondentů. „O shodných 11 procentních bodů se meziročně zvýšil počet lidí, kteří vidí jako velmi naléhavé téma členství Česka v Evropské unii,“ vyjmenovává server.

Průzkum se uskutečnil v období od 3. do 15. února letošního roku. Zapojilo se do něj 1 119 respondentů starších 15 let.

