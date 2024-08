Nekandiduje. Ale demokraté ho přesto chtějí na lístku, aby oslabil Trumpa

Robert F. Kennedy Jr. vstoupil do voleb v dubnu roku 2023 jako nezávislý kandidát. Podle svých slov začínal v politice jako „demokrat ve straně mého otce, mého strýce... zastánců ústavy“. Ale z Demokratické strany odešel, protože „se stala stranou války, cenzury, korupce, velkých farmaceutických firem, velkých technologických firem, velkých peněz“, uvedl Kennedy, který po zralé úvaze a nevalných šancích na zvolení kampaň ukončil a veřejně se postavil za Donalda Trumpa.

Kennedy také obvinil levici z podkopávání demokracie tím, že prostřednictvím soudů a médií falšuje volby. Investor Collin Rugg si všímá, že ani ne týden po tomto překvapivém obvinění se vyjevila celá řada skutečností ukazujících na snahu levicového establishmentu o podkopání americké demokracie. „To je šílené,“ píše Rugg.

Kvůli strachu z Kennedyho podpory prý „demokraté bojují za to, aby zůstal na volebních lístcích v Michiganu a Wisconsinu, aby tím odebrali hlasy Trumpovi. Kennedy prozradil, že je nucen vydat deset milionů dolarů na obranu před demokraty, kteří ho chtějí udržet na volebních lístcích,“ informuje Rugg.

Spřízněná média už prý navíc spustila řadu pomlouvačných kampaní proti RFK, „aby minimalizovala dopad jeho podpory Donaldu Trumpovi“.

A během posledních dní vyšly najevo i další skutečnosti. „Mark Zuckerberg potvrdil, že Bidenova administrativa tlačila na Metu, aby cenzurovala Američany, a FBI tlačila na Metu, aby zahladila stopy ve skandálu spojeném s notebookem Huntera Bidena,“ upozorňuje Rugg.

Také došlo k další snaze očernit Trumpa u soudu, když zvláštní vyšetřovatel Jack Smith znovu obžaloval amerického exprezidenta Donalda Trumpa z pokusu zvrátit výsledky prezidentských voleb z roku 2020. „Jack Smith podal doplňující obžalobu proti Trumpovi pouhých 70 dní před volbami v roce 2024,“ nechápe Rugg, čeho všeho je levicový establishment schopen.

