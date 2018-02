Někteří lidé prostě hloupí jsou. Spousta jich je mimo. A těm dát možnost rozhodovat v referendu?! Komentátor od Bakaly napsal, co si vážně myslí

Ti, kteří s oblibou propagují přímou demokracii, se velmi často ohánějí argumentem, že „voliči nejsou hloupí“, tudíž lze v referendech rozhodovat o sebesložitějších otázkách. „Lituji, ale to je nesmysl,“ kroutí hlavou Honzejk, podle kterého někteří lidé zkrátka hloupí jsou.

Je pravda, že Miloš Zeman sice v roce 1992 prohlásil, že „třetina národa je slabá duchem“, to ale podle Honzejka bylo možná až moc přísné. Faktem však podle novináře zůstává to, že spousta lidí není schopná odpovědného racionálního rozhodování ani v privátní rovině, když jde o jejich vlastní peníze, natož v rovině politické. „Vždyť se podívejme, kolik lidí si vezme likvidační úvěr, aniž si spočítají, že nikdy nebudou mít na splácení. Podívejme se na úspěchy ‚šmejdů‘, kterým se daří prodávat předražené hrnce,“ zdůraznil v komentáři na iHNed.cz.

Aby takoví lidé mohli o důležitých otázkách rozhodovat v referendech, by mohlo být do jisté míry nebezpečné. „Spousta lidí je zkrátka mimo, ani za to nemohou, takže jim lze namluvit cokoli,“ dodal Honzejk, který si pokládá otázku, jestli opravdu chceme těm, kdo zaslouží především soucit a pomoc, dát do ruky možnost přímého rozhodování o budoucnosti země.

Původní zdroj ZDE

Jenže tím pádem vyvstává samozřejmě i námitka, že i hloupí a nepříliš zorientovaní lidé o budoucnosti rozhodují například ve volbách. Zastánci referend se pak logicky ptají, jestli by jim mělo být odebráni i volební právo. „Klid, jistě že ne. Každý má právo být demokraticky reprezentován. Ale přímé rozhodování, to je úplně jiná kvalita,“ uzavřel Honzejk s tím, že každý si může samozřejmě svobodně vybrat, jakým letadlem chce letět, ale to ještě neznamená, že je rozumné kohokoli pustit rovnou za knipl.

autor: nab