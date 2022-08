Nelíbí se vám to? Buch to Strakovce na dveře, ať si vláda počte! Skálův nápad, na který stačí málo

reklama

Anketa Mají Babišovi odpůrci právo narušovat pokřiky či silnější formou jeho mítinky? Mají 6% Nemají 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 25455 lidí

Skála upozornil na termín, který se dostal do povědomí veřejnosti. „Hezký pojem vymyslel Erik Best – pětidemolice. My tu pětidemolici musíme konfrontovat, v tématech, kde škodí této zemi nejvíc,“ vyzval a vyjmenoval energetickou chudobu, zoufalou potravinovou nesoběstačnost i to, že jsme totálně vypadli z okruhu suverénních hráčů obchodních trhů.

„Jsem přesvědčen, že když každý týden přistane na vratech Strakovky papír, který jasně řekne: to a to je špatně…“ navrhnul Skála. „Jako Luther... Může se to stát podnětem k vlně vystoupení napříč republikou,“ uvažoval.

Skála vystoupí na demonstraci 3. září

Skála upozornil i na demonstraci, která je plánována v Praze na 3. září. „Mám čest být jedním z vystupujících. Jsem na to hrdý,“ poznamenal.

Zvažuje i formu, jak zajistit, aby opozice dostala přiměřený prostor ve vysílání veřejnoprávních médií. „Říkali mi, že se málo pereme za to, abychom dostali slovo,“ podotkl Skála. Důležité je podle něj také aktivnější a prestižnější zázemí v zahraničí.

Co bude po pádu vlády? Jak se vyrovnat s „deep state“

Na pódiu vedle prezidentského kandidáta se mikrofonu chopil i Jiří Kobza. „Jsme hnutí potulných kazatelů,“ připustil s nadsázkou k SPD.

Zásadní problémy vnímá hlavně v tom, že přicházejí v synergii. „Asi před třemi měsíci jsem o tom psal článek, kolik krizí se na nás valí, od potravinové krize, přes energetickou, inflační, drahotu, šmelinu s emisními povolenkami, šílený Grean Deal... To jsou krize, které by bez našeho členství v EU vůbec nenastaly,“ je přesvědčen.

„My se k tomu můžeme postavit jen tak, že zvolíme naše lidi do komunálu, do Senátu, do magistrátu s takovou silou, aby s tím ani Rychetský nedokázal nic udělat. Ani hlas lidem, kteří nás dostali do tohoto svrabu!“ vyzval.

Psali jsme: Babiš (ANO): Situace už je po těch všech předchozích skandálech neudržitelná Rusové bez morálky, vyčerpaní, poražení? Ani náhodou. Německý novinář smetl proukrajinské „experty“ Přehnané? Ne, ještě horší. Na Rakušana se to sype dál Petice za zastavení výstavby GIGAFAKTORY na letišti Líně a za zachování LZS

Kobza se pozastavil i nad kauzou Dozimetr. „Obzvláště v dnešní době, kdy Česká republika předsedá Evropské unii, aby jí předsedala vláda, o které se mezinárodně ví, že je spojená s organizovaným zločinem – to je taková ostuda, že ji nevyváží ani díla Davida Černého. Tato vláda po zásluze zmizí v propadlišti dějin,“ předpokládá.

Co bude, až nebude Fiala?

Podle Kobzy je důležité zabývat se otázkou, co bude po odchodu Fialova kabinetu. „Může se stát, že ‚deep state‘ bude účinně blokovat opatření,“ analyzoval. Toto je podle Kobzy žhavé téma. „Měli by být připraveny skupiny expertů, které by měly střídat pirátské náměstky a podivné existence, které jsou dosazeny na vysoké státní funkce. A měli by přijít poctiví lidé, kteří budou dělat, co je pro Českou republiku přínosné a pozitivní,“ připomněl.

Bývalý diplomat a obeznámený politik také vzpomenul na pád premiéra Petra Nečase. „Když jsem se v roce 2012 rozhodl, že půjdu do politiky, vedl jsem diskusi s Andrejem Babišem. S vládou Nečase se to tehdy houpalo. Říkal jsem mu: vláda padne, musíme se připravit, co bude potom? A Andrejko říkal: nene, mně moji američtí poradci řekli, že tihle kapři si rybník nevypustí, že pojedeme na dovolenou a na podzim se do toho dáme. Za čtrnáct dní byl Nečas mimo a předčasné volby na krku. Kdo je připraven, není překvapen – a my se opravdu musíme začít vážně zamýšlet nad tím, co bude potom,“ upozornil Kobza.

Psali jsme: Ožebračit, prodat, tři sta let zpátky. V Příčovech promluvili odborníci Největším problémem je, že stále existují lidé, kteří nechtějí chodit do práce, udeřila Hyťhová Kobza: USA chtějí zatáhnout Čínu do konfliktu, dokud BRICS není dost silný Kobza (SPD): ČR opravdu slouží jako ratlík zájmů USA

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.