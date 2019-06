Nemají odvahu, myslí si Miroslava Němcová o členech ANO. Babišova vláda je podle ní za zenitem

Opoziční ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN se domluvili, že vyvolají ve Sněmovně hlasování o nedůvěře vládě. I když se ke zmiňovaným stranám má připojit SPD, dostatečný počet hlasů k vyslovení nedůvěry opozice nemá. I přesto to má podle poslankyně Miroslavy Němcové (ODS) smysl, v rozhovoru pro server Info.cz zdůvodnila, proč je svolání schůze důležité, o hnutí ANO prohlásila, že je sekta a Babiš podle jejích slov tajně kooperuje s Okamurou.

Němcová upozorňuje, že se nacházíme ve skutečně kritické situaci a je potřeba, aby každý poslanec dal jasně najevo, zda to ještě hodlá tolerovat. „A to na vlastní triko, aniž by se schovával za nějaké stranické rozhodnutí nebo tajné hlasování. Ať každý poslanec, který podporuje vládu, vstane, a řekne, že mu nevadí skandály kolem premiéra Andreje Babiše,“ sdělila poslankyně.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 10% Pro setrvání Babišovy vlády 88% Zdržel(a) bych se 2% hlasovalo: 12007 lidí

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš si podle Němcové mylně myslí, že nás mají v pasti a že nás drží jako své rukojmí. „Zapomínají přitom, že nejsou vlastníky této země, nýbrž pouhými správci,“ připomněla Němcová.

V souvislosti s tím, jak pevný v této věci je klub hnutí ANO, uvedla, že nemá s demokratickou stranou nic společného. „Hnutí ANO žádnou demokratickou politickou stranou není. Jde o sektu a proto jsou také nebezpečím pro demokratický systém. Oni sami se jím uvnitř neřídí,“ myslí si poslankyně. Babiš je podle ní nevyvážená osobnost. „Moc dobře ví, co vše dělal v minulosti. Proto reaguje vždy tím nejprimitivnějším způsobem, tedy útokem,“ dodala.

„Celé hnutí je nástrojem jednoho muže. Přitom je tam řada profesorů nebo lékařů, a ani jeden z nich nenajde odvahu a neozve se. Něco podobného nepamatuji,“ říká Němcová a v kontextu s tím zmínila sociální demokracii, která podle jejích slov se rozhodla spět ke svému zániku.

Kriticky okomentovala i pondělní prohlášení Jana Hamáčka, že pokud bude Michal Semín zvolen do Rady ČTK, tak to bude znamenat konec koalice. „Hamáček je – s odpuštěním – komik. Protože tady jsou závažnější důvody pro vypovězení koaliční smlouvy, skandály kolem Andreje Babiše,“ řekla poslankyně.

Poté reagovala i na argument, že pokud ČSSD opustí vládu, obrátí se Andrej Babiš s nějakou nabídkou na Tomia Okamuru a jeho SPD. „Ať to Babiš konečně udělá, vždyť on tady s nimi stejně tajně kooperuje. ČSSD mu pouze poskytuje alibi k tomu, aby mohl navenek tvrdit, že de facto vládne se sociální demokracií. Přitom všichni víme, že to tak není,“ pravila Němcová, podle které je Babišova vláda už stejně za zenitem.

