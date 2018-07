Němci se čím dál více staví proti Merkelové. Teď už by ani „velká koalice“ neměla většinu

Oproti tomu jde nahoru krajně pravicová AfD. Ta by nyní dostala od voličů 17 procent hlasů. Obdobný procentuální zisk by obdrželi i sociální demokraté (SPD). Konzervativní unie kancléřky Merkelové by se musela spokojit jen s třiceti procenty.

Do spolkového sněmu by se dostali ještě Zelení se 12 procenty, Die Linke a FDP s devíti procenty.

