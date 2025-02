Němci spouští poradnu proti konspiracím: Řídí neziskovka bývalé udavačky Stasi

Centrum má být k dispozici každému, kdo u někoho ve svém okolí zaznamená nárůst sklonů ke konspiračnímu myšlení a dezinformacím. Zde má najít radu, jak nadále postupovat.

„Při šíření konspiračních teorií si obvykle jako první všimnou lidé v nejbližším okolí v rodině, v okruhu přátel nebo ve škole. Otevřený dialog za rovných podmínek se často zdá nemožný, protože ten druhý není přístupný argumentům,“ vysvětluje nezbytnost obrany proti těmto fenoménům ministryně vnitra Nancy Faeserová. Zřízení celostátní poradny je podle ní důležitým stavebním kamenem v komplexním boji proti extremismu a dezinformacím.

„Konspirační teorie jsou nejen jedem pro naši demokracii, ale také enormně zatěžují rodiny, přátele a kolegy vyznavačů spiknutí,“ souhlasí ministryně pro rodinné záležitosti za Zelené Lisa Pausová.

„Konspirační teorie jsou doprovázeny lží a dezinformacemi. Jsou šířeny záměrně, aby rozdělily naši společnost a zničily důvěru v nezávislou vědu, svobodná média nebo demokratické instituce. Konspirační teorie mohou vést k extremistickým ideologiím a dohánět pachatele k páchání zločinů a násilných činů,“ varuje sociálně demokratická ministryně vnitra.

Psali jsme: Německá ministryně vnitra našla spoluviníka masakru v Magdeburku: Elon Musk

Hanobení ministryně vnitra. Flastr pro Němce za vtip

Návrh proti „dezinfu“, ze kterého vstávají vlasy na hlavě. V Německu se jím zabývá zelená ministryně

Ministerstva zároveň občanům vysvětlují, co takové „konspirační myšlení“ vlastně je. „Konspirační teorie jsou založeny na předpokladu, že jednotlivci nebo skupiny, vnímané jako mocné, ovlivňují důležité události ve světě a zároveň udržují populaci v nevědomosti o svých cílech,“ vysvětlují, jaké názory by měly zbystřit pozornost bližních a přivést je případně do vládního kontaktního centra.

Těmto teoriím se velmi daří za sociálních krizí, jakou je například dnešní válka na Ukrajině. Kdo těmto konspiračním teoriím uvěří, ten se podle německé vlády může uchýlit pod křídla některého z extremistických hnutí nebo jinak podněcovat antidemokratické postoje jiných.

Poradna nazvaná „Konzultační kompas o konspiračním myšlení“ nabízí telefonickou linku i on-line konzultace. Pokud by byla potřeba delší spolupráce, funguje i síť poradenských center.

„Každý, kdo hledá radu, dostane počáteční orientaci a pomoc s nalezením vhodných poradenských služeb v okolí, pokud to bude potřebné. Poskytneme jim konkrétní pomoc a konkrétní podporu,“ slibuje ministryně pro rodinu Pausová.

Antikonspirační kompas funguje od loňského roku v rámci projektu Živá demokracie, který v Německu běží už od roku 2001 a sdružuje programy prevence extremismu. K jeho zásadnímu rozšíření došlo po migrační krizi, v roce 2017 se rozpočet projektu zdvojnásobil na 105 milionů euro ročně. V roce 2023 už byl rozpočet 182 milionů euro.

Projekt průběžně čelí kritice nejen proto, že se podle mnohých příliš soustředí na pravicový extremismus a opomíjí ten levicový, ale také kvůli značně netransparentnímu nakládání s finančními prostředky. Přesto současná vláda v roce 2024 uzavírala s neziskovým sektorem smlouvy až na osmileté období.

Projekt poradenského centra proti konspiracím koordinují neziskové organizace Violence Prevention Network a Amadeu Antonio Stiftung.

Poslední jmenovaná organizace je známá už z migrační krize, stejně jako z debaty o regulaci sociálních sítí.

Psali jsme: Přituhuje: Smazat. Když nesmažete, flastr. Facebook nabírá „mazače“ a klaní se neziskovkám, ve kterých se schovala jedna odpudivá osoba

Organizace nese jméno podle Amadeu Antoniovi Kiowy, který se v roce 1990 stal v braniborském Eberswalde obětí rasistické vraždy a jedním ze symbolů nebezpečí skinheadského hnutí v bývalé NDR.

Předsedá jí Anetta Kahane, jedna z nejvýraznějších tváří německého neziskového sektoru. Dcera komunistického žurnalisty a interbrigadisty a sestra oceňovaného východoněmeckého filmového režiséra Petera Kahane se v časech NDR pohybovala mezi berlínskými intelektuály a zahraniční komunitou, na které posléze intenzivně donášela tajné policii Stasi.

V devadesátých letech pracovala v Berlíně pro několik zahraničních neziskovek, než na přelomu tisíciletí založila AAS, zaměřenou na boj proti pravicovému extremismu. Neziskovka se svezla na zvýšení prostředků na tyto aktivity po roce 2015, sama předsedkyně Kahane zaujala v médiích nápady, že by migranti měli být přednostně umísťováni do zemí bývalé NDR, kde by jejich přítomnost „převychovala“ místní starousedlíky.

V roce 2017 vyvolala rozruch brožurka od Amadea Antonia, distribuovaná do mateřských škol s finančním příspěvkem spolkového ministerstva pro rodinu a předmluvou tehdejší ministryně. Učitelům předkládala návod, jak rozpoznat, že dítě vyrůstá v extremistickém prostředí a následně proti tomu zakročit. Za znaky extremismu byly označovány třeba to, že chlapci jsou příliš svalnatí, naopak holčičky nosí sukně, copánky a hovoří o tom, že jí doma vedou k ručním pracem. V takovém případě by si měli zavolat rodiče k pohovoru, který by zjistil, zda se rodina nepohybuje v radikálním prostředí.

Psali jsme: Německé školky dostaly manuál doporučený ministryní: Nosí holčička copánky? Mají chlapci hodně svalů? To jsou projevy „radikálního prostředí“, zakročte

Organizace se rovněž angažovala v boji za legislativu, zavazující provozovatele sociálních sítí k rychlému mazání nevhodných příspěvků. Zakázku, která měla toto mazání hlídat, následně získala od ministerstva spravedlnosti neziskovka Network against Nazis, dceřiná organizace Amadeu Antonio Steiftung.

Nyní tedy organizace paní Kahane bude koordinovat poradenství, jak nakládat s projevy „konspiračního myšlení“ v blízkém okolí.

Psali jsme: Německo: „Plácala“ kebab před kamerou, vyplatilo se. Jak volili muslimové Nové předčasné volby v Německu? Šéfka AfD hrozí Merzovi Merz vyhrál, ale má problém. Pomoc Ukrajině může zablokovat jeho rival Vance měl pravdu, bojíte se voličů. Holec má po německých volbách jasno