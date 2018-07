Německé bulíky na našem nose. Analytik Štefec objevil v novinách závažnou zprávu, kterou české orgány ignorují

02.07.2018 19:49

Zbrojní analytik Jaroslav Štefec zaznamenal, že bavorská zemská vláda v německém Pasově otevřela centrálu pohraniční policie. Němci však své zahraniční partnery ujišťují, že to nemá nic společného s uprchlickou krizí. Štefec německou stranu požádal, aby napříště lidem „nevěšela bulíky na nos“. Měli bychom se prý připravit na to, co může následovat.