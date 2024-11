Německo: Kdyby jen VW. Seznam firem, kde bude „letecký den“. A pak u nás

Ekonom Michael A. Arouet bije na poplach. V Německu přijdou o práci desítky tisíc lidí a tamní ekonomika se podle něj pořádně otřese.

A přidal seznam firem, kde mají přijít o místo tisíce lidí. U Deutsche Bahn má přijít o práci na 30 tisíc lidí. Ale i v Tesle Elona Muska to mají být 3 tisíce lidí, ve společnosti Ford 2 900 lidí a Volkswagen 10 400 zaměstnanců. Firma Bosch se prý chystá propustit 3 760 lidí a Deutsche Bank 3 500 lidí.

Recently announced jobs cuts in Germany. This is just the top of the iceberg. Also each job eliminated at a large company triggers job cuts at various suppliers.



As none of Germany‘s structural issues is being addressed, more job cuts still to come. pic.twitter.com/x6X5xbsTyE