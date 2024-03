Německo: Nejsou lidi. Málo techniků a inženýrů, hodně psychologů a sociálních vědců

reklama

Německý deník Bild hlásí, že motor práce v Německu se zastavuje a velké firmy, ale i střední podniky strojírenského a automobilového průmyslu trpí nedostatkem kvalifikovaných pracovníků.

Stále méně mladých lidí se rozhoduje pro studium technických oborů.

Za posledních 12 let klesl počet nových studentů ve strojírenství a procesním inženýrství o 32 procent, v průmyslovém inženýrství o 28 procent a v elektrotechnice a IT o 23 procent.

Během stejného období se zvedl počet studentů sociálních studií a psychologie o 30 procent.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 3% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2212 lidí

V roce 2022 na každého studenta strojního inženýrství připadalo 2,7 studenta obchodní administrativy a téměř dva studenti psychologie na každého podnikového IT specialistu.

Tento vývoj událostí znepokojuje zejména Sdružení strojírenského průmyslu (VDMA) – sdružení více než 3600 německých a evropských strojírenských společností. Sdružení nabízí téměř milion pracovních míst, jeho tržby se pohybují okolo 244 miliard eur.

„Velmi nás znepokojuje, že počet studentů prvních ročníků ve strojírenství a elektrotechnice tak prudce klesá. Problémem číslo 1 mezi našimi členskými společnostmi je nedostatek kvalifikovaných pracovníků!“ říká vedoucí odboru vzdělávání a výkonný ředitel Ústředního krajského sdružení Jörg Friedrich.

Stěžuje si i svaz automobilového průmyslu (VDA). „Průzkum mezi dodavateli ukázal, že dobré tři ze čtyř společností tímto trpí vážně nebo dokonce velmi vážně,“ uvádí mluvčí sdružení VDA pro Bild.

Volná místa mimo jiné hlásí i Ústřední svaz německých řemesel. Za rok 2023 uvedl 20 000 neobsazených školicích míst a 11 553 volných míst pro stážisty.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Jörg Friedrich ze Sdružení strojírenského průmyslu by do průmyslu rád pozval více žen: „Musíme ještě lépe komunikovat a otevřít tovární haly zájemcům – zejména dívkám a ženám. Pro mnoho mladých lidí je to, co dělá lékař, učitel nebo pekař, jasnější než úkoly elektrotechnika. Musíme to změnit!“

Kvalifikovaní pracovníci zajišťují inovace a konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost, prosperitu a kvalitu života. S ohledem na demografický vývoj je zajištění potřeby kvalifikovaných pracovníků jednou z hlavních výzev nadcházejících desetiletí pro všechny aktéry z oblasti politiky, obchodu a vědy, uvádí spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu s potvrzením, že volná místa kvůli nedostatku chybějí zejména v oblastech matematiky, informatiky, přírodních věd, techniky a zdravotnictví.

„Mnoho společností je již nyní akutně postiženo nedostatkem kvalifikovaných pracovníků: Více než 50 procent společností to považuje za největší hrozbu pro rozvoj svého podnikání,“ uvádí ministerstvo.

Psali jsme: Zvrat: Zatajili důkaz, který očišťuje Trumpa, padlo Ministr Síkela: Podpoříme inovační potenciál firem, pomůžeme s ochranou práv průmyslového vlastnictví 10. týden na Energetické burze ČMKB Letiště Praha: Na Letiště Václava Havla Praha nově trolejbusem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE