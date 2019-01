Německo a Francie chtějí spolupracovat prakticky ve všem. Sledujeme to, ale žádné „tvrdé jádro EU“ se netvoří, vyjádřil se Petříček

20.01.2019 16:43

Z Německa a Francie má vzniknout superstát. Regiony na francouzsko-německé hranici se propojí ještě těsněji než dosud. Ať už jde o politiku, ekonomiku, diplomacii, nemocnice nebo vodovody. Objevují se názory, že v důsledku toho by mohla erodovat suverenita členských zemí. Tento vývoj české Ministerstvo zahraničí sleduje, ministr Tomáš Petříček (ČSSD) to však zlehčuje. „Nejsem toho názoru, že by se tvořilo tvrdé jádro,“ uvedl v dnešních Otázkách Václava Moravce.