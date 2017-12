Německo si neví rady s nezletilými kriminálníky z Maroka. Starosta Mannheimu už volá o pomoc

Nezletilí migranti představují obecně problém ve všech západoevropských zemích, kam od začátku migrační krize přišli. Již v loňském roce si policie ve švédském Stockholmu stěžovala, že je proti nim prakticky bezmocná. Často se přitom vedou diskuze o věku těchto údajně nezletilých migrantů. Právě ve Švédsku proběhlo letos v létě rozsáhlé „testování“ a na základě vyhodnocení lékařskými experty bylo zjištěno, že drtivá většina „nezletilých“ migrantů o svém věku lže.

Stejně jako je tomu ve Švédsku, také v Německu se podílejí na kriminální činnosti nejvíce mladí migranti z Maroka. Například v Mannheimu byla situace již tak neúnosná, že socialistický starosta Peter Kurz napsal před několika týdny dopis ministru vnitra v Bádensku-Württembersku, ve kterém jej úpěnlivě žádal o pomoc. Situace je však obdobně problematická i v mnohých dalších německých městech. A to zejména v západní části země, kam přišlo více migrantů.

Celý text v němčině najdete ZDE.

Zatímco u dospělých existuje aspoň minimální šance, že budu po spáchání trestného činu deportováni zpět do svých mateřských zemí, u nezletilých k vyhoštění vzhledem k jejich věku prakticky nedochází. Podle platných imigračních zákonů Německa jsou považováni za „obzvlášť zranitelné“, a to i v případě, že se jedná o Maroko, kde jeho obyvatelům, na rozdíl třeba od Sýrie či Afghánistánu, nehrozí žádné nebezpečí.

Nezletilí tak mohou být deportováni jen v případě, že budou předáni do rukou svých příbuzných či konkrétní státní instituce, která se o ně postará. To je ale v případě téměř všech zemí na Blízkém východě a v Africe velký problém. Německé ministerstvo vnitra se proto rozhodlo zafinancovat v Maroku vybudování několika center, kam by mohli být deportováni mladí maročtí „kriminálníci“. V nejbližší době vznikne centrum pro prvních sto navrátilců.

Projekt však kritizuje celá řada uprchlických organizací. Jejich představitelé tvrdí, že adepti na deportace se budou chtít skrýt do ilegality a stanou se tak ideálním terčem pro radikální muslimy a zločinecké gangy. Vzhledem ke stále se zhoršující bezpečnostní situaci v německých městech se ale projekt s největší pravděpodobností uskuteční. Jak píše Focus, v loňském roce bylo deportováno jen 170 nezletilých migrantů a ani jeden nepocházel z Maroka.

