Německý kancléř „ukončil“ mír s Ruskem. Ale ještě nezačal válku

30.09.2025 7:40 | Zprávy

„Dovolte mi, abych to řekl větou, která může být na první pohled trochu šokující.“ Německý kancléř Friedrich Merz promluvil o válce na Ukrajině. Ve stejné době polský prezident Karol Nawrocki předložil návrh zákona, který kriminalizuje popírání masakru na Volyni. Symboly Ukrajinské povstalecké armády (UPA) navíc staví na roveň nacistickým a komunistickým symbolům.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Německý kancléř Friedrich Merz

Mezi Evropou a Ruskem již nepanuje mír, oznámil německý kancléř Friedrich Merz.

„Dovolte mi, abych to řekl větou, která může být na první pohled trochu šokující... nejsme ve válce, ale už ani nejsme v míru,“ řekl Merz v Düsseldorfu. „Ruská válka na Ukrajině je válkou proti naší demokracii a válkou proti naší svobodě,“ pokračoval Merz.

Německého kancléře citovala agentura Reuters.

Německý kancléř také potvrdil svůj záměr uvolnit zmrazená ruská aktiva na financování obrany Ukrajiny. Jde o tok velkých finančních prostředků, které by mohly Ukrajině pomáhat 3 až 5 let, což může také být doba, kdy se pro Rusko stane další vedení války ekonomicky neudržitelné.

Ve stejné době polský prezident Karol Nawrocki předložil návrh zákona, který kriminalizuje popírání masakru na Volyni. Jde o masakr z časů druhé světové války, během něhož příslušníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA) zabili desítky tisíc Poláků. Poté byly v odvetě zavražděny tisíce Ukrajinců.

Návrh zákona, který Nawrocki předložil 29. září, stanoví za trestný čin šíření „nepravdivých tvrzení“ o masakrech na Volyni a ukrajinských nacionalistických skupinách z doby druhé světové války. V polském trestním zákoníku také staví symboly UPA na roveň nacistickým a komunistickým symbolům, prodlužuje lhůtu potřebnou k získání polského občanství a požaduje přísnější tresty za nelegální překročení hranic.

Ukrajinci naproti tomu vnímají Ukrajinskou povstaleckou armádu jako sílu, která vzdorovala sovětské Rudé armádě, v jednu chvíli spolupracovala i s nacisty, ale nakonec bojovala jak proti Rudé armádě, tak proti nacistickému Německu.

Tento návrh zákona může vyvolat napětí mezi Polskem a Ukrajinou. Polsko přitom patří k největším podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si toho je vědom a nabízí nejen Polsku ukrajinské know-how v sestřelování ruských raket a dronů.

„Ukrajina je připravena sdílet know-how a odborné znalosti – naše armáda může poskytnout pomoc. Vlna dronů namířená proti Polsku 10. září byla zkouškou – nejen pro Polsko, ale pro celé NATO. Ruské letouny narušily estonský vzdušný prostor. Nové incidenty s drony v severní Evropě jsou další zkouškou pro NATO jako celek. Rusko testuje, jak daleko může zajít. Chce odvést pozornost od své brutální války proti Ukrajině,“ řekl Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům.

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

