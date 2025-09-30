Německý kancléř „ukončil“ mír s Ruskem. Ale ještě nezačal válku

Mezi Evropou a Ruskem již nepanuje mír, oznámil německý kancléř Friedrich Merz.
Německého kancléře citovala agentura Reuters.
Německý kancléř také potvrdil svůj záměr uvolnit zmrazená ruská aktiva na financování obrany Ukrajiny. Jde o tok velkých finančních prostředků, které by mohly Ukrajině pomáhat 3 až 5 let, což může také být doba, kdy se pro Rusko stane další vedení války ekonomicky neudržitelné.
Ve stejné době polský prezident Karol Nawrocki předložil návrh zákona, který kriminalizuje popírání masakru na Volyni. Jde o masakr z časů druhé světové války, během něhož příslušníci Ukrajinské povstalecké armády (UPA) zabili desítky tisíc Poláků. Poté byly v odvetě zavražděny tisíce Ukrajinců.
Ukrajinci naproti tomu vnímají Ukrajinskou povstaleckou armádu jako sílu, která vzdorovala sovětské Rudé armádě, v jednu chvíli spolupracovala i s nacisty, ale nakonec bojovala jak proti Rudé armádě, tak proti nacistickému Německu.
Tento návrh zákona může vyvolat napětí mezi Polskem a Ukrajinou. Polsko přitom patří k největším podporovatelům Ukrajiny v její obraně proti ruské agresi. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si toho je vědom a nabízí nejen Polsku ukrajinské know-how v sestřelování ruských raket a dronů.
„Ukrajina je připravena sdílet know-how a odborné znalosti – naše armáda může poskytnout pomoc. Vlna dronů namířená proti Polsku 10. září byla zkouškou – nejen pro Polsko, ale pro celé NATO. Ruské letouny narušily estonský vzdušný prostor. Nové incidenty s drony v severní Evropě jsou další zkouškou pro NATO jako celek. Rusko testuje, jak daleko může zajít. Chce odvést pozornost od své brutální války proti Ukrajině,“ řekl Zelenskyj v projevu ke svým spoluobčanům.
I addressed the Warsaw Security Forum: Ukraine proposes to Poland and all partners to build a joint, reliable shield against Russian aerial threats. Ukraine can counter all types of drones and missiles. Together, we will have enough weapons and production capacity for this. pic.twitter.com/50nxcgllnD— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 29, 2025
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák
