Nemilosrdný výsměch kampani: „Opakují to samé. Teď přidali Putina.“ A lidi toho mají dost...

„Šokografie!“ „Mezinárodní spiknutí!“ Mediální expert, bývalý prezident Rady pro reklamu Jiří Mikeš se směje nové kampani, s kterou chce vyhrát volby ODS a Spolu. Soustředili se konkrétně na bývalého premiéra Andreje Babiše, kterého viní za energetickou závislost státu na ruských zdrojích. Absolutní čáru přes rozpočet by koalici expremiér podle Mikeše zasadil, kdyby opravdu na prezidenta nekandidoval a za něj absolvoval boj o Hrad bývalý vicepremiér Karel Havlíček. Mikeš přidává naprosto originální scénář: „ANO by řeklo: My tam dáme pana Havlíčka. Havlíček by ostatní outsidery lehce porazil a stal by se prezidentem. Havlíček by mohl jmenovat úřednickou vládu v čele s Andrejem Babišem.“

reklama

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 3769 lidí

Politická reklama je tentokrát směrovaná cíleně proti jejich hlavnímu oponentovi Andreji Babišovi. Jeho politická rozhodnutí jsou označována za napomáhání Rusku. Na obrazových materiálech v červenočerných barvách, které ODS zveřejnila na sociálních sítích, je Andrej Babiš zpodobněn vedle ruského prezidenta Vladimira Putina. K tomu marketéři přidali nápis „Nová hrozba, stejní agenti.“ Bannery hlásají i to, že Babiš chtěl svěřit Dukovany Rusům. „Proč? Nová hrozba. Stejný agent,“ čteme.

„Už to nemá nic společného s etikou,“ předesílá Mikeš. Ostatně, to není nic překvapujícího. „Politická reklama nemá obecně žádný etický kodex. Když se podíváte na reklamní kodex české praxe, nedali jsme do něj úmyslně na doporučení britských expertů, nic o politické reklamě, protože jsme věděli, že je jim etika vzdálená a politici použijí jakýkoliv argument proti soupeři,“ dodává.

ODS a Spolu pokračují v původním trendu kampaní a zdůrazňují západní orientaci našeho státu. „Lidi už toho mají dost. Opakují to samé. Teď přidali Putina, aby zdůraznili, že jde o mezinárodní spiknutí,“ směje se Mikeš. „Vůbec jim to nepomůže,“ myslí si.

Velmi originální scénář. Havlíček prezidentem a úřednická vláda

Absolutní čáru přes rozpočet by vládní koalici podle Mikeše udělal Andrej Babiš skutečně rozhodnutím nekandidovat na prezidenta. Ostatně tím bývalý premiér často koalici vyhrožuje. „Kdyby řekl, že nebude kandidovat na prezidenta, neměli by proti komu jít. ANO by řeklo: My tam dáme pana Havlíčka. Havlíček by ostatní outsidery lehce porazil, stal by se prezidentem. Ve volbách by ostatní dostali pořádnou sprchu. Havlíček by mohl jmenovat úřednickou vládu v čele s Andrejem Babišem. Tento scénář bych nevylučoval,“ říká s drobnou nadsázkou a úsměvem Mikeš.

Kampaň „Stejní agenti“ moc podle něj nezabere. „Jestli chtějí Babiše vyprovokovat? Porazil by je jednoduše, kdyby do kampaně vůbec nešel. Vždyť oni nikoho nemají,“ poukazuje na bídné množství osobností, které pětikoalice nabízí. „Kampaň není moc inteligentní,“ dodává analytik.

Psali jsme: Senátor Hilšer: Děkuji za podpisy, které mi posíláte poštou Fiala: Mám rád moře, hodně plavu, čtu a jsem rád s rodinou a přáteli. Odpočiňte si Stop penězům z EU do Srbska. Pomáhá Rusku, vyzvaly Evropské hodnoty Lubomír Man: O jaké demokracii a svobodě to mluvíte?

Hesla a argumentaci, kterou používá ANO 2011, považuje Mikeš za lidsky přijatelnější. „Když proti tomu postavíte kampaň – Za Babiše bylo líp – je to daleko příjemnější pro lidi a rozumnější,“ uvedl a ještě si přisadil na adresu pětikoalice: „Nemají nic, tak vytáhnou Putina.“

Psali jsme: De*ilové, nikdo vás nezval, bránili lidé Babiše. Ten vyprávěl o komicích ve vládě

Právníci? „Ať se na ně úplně vybodne“

Podle expremiéra Babiše jde o projev zoufalství Fialovy vlády, která je nejhorší v celé Evropě a nijak nepomáhá lidem v krizové situaci. „Poradím se s právníky,“ uvedl Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz na otázku, zda se bude proti takovému typu kampaně bránit soudně.

Psali jsme: Nastoupí Babišův právník. Šéf ANO viděl plakát SPOLU a sejmul Topolánka. Nejen

„Já bych mu doporučil, ať se na ně úplně vybodne,“ reagoval Mikeš. „Lidi si udělají svůj názor. Když si vezme právníky, protistrana si vezme taky právníky. Hlavní je, že se politická reklama nemá o co opřít. Žádný etický kodex není. Nebudou se mít na co odvolat. Kdyby šlo o jakékoliv zboží, je jasné, co je možné a co zakázané. Politická reklama nemá žádný etický kodex,“ upřesňuje.

Kampaň cílená konkrétně proti expremiérovi Andreji Babišovi má přesvědčit veřejnost, že právě předseda hnutí ANO pomohl energetické závislosti na Rusku. Jeho politická rozhodnutí jsou označována za napomáhání Rusku. Nová grafika zobrazuje Babiše vedle prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. ODS také stále opakuje heslo, že patříme na Západ.

Psali jsme: To až uvidí Babiš. ODS proti němu vytáhla tu nejhorší věc

ParlamentníListy.cz už získaly dokumentaci k nové kampani Spolu, která má zaplnit nejen on-line prostor, ale také billboardy. V ní se píše, že se jedná o podpůrnou kampaň, protože koalice dobře ví, že témata z celostátní politiky prosáknou na komunální úroveň. Argumentace má název: „Závislost na Rusku. Bezpečnostní hrozba.“

Na sociální síti už teď ODS o Babišovi například tvrdí: „Andrej Babiš může za to, že Česká republika je téměř 100% energeticky závislá na nebezpečném Putinově Rusku.“ Kromě toho vyčítá Babišovi, že nevyloučil Rosatom z tendru na dostavbu Dukovan. „Andrej Babiš prosazoval zájmy Ruska a zatahoval Česko na Putinův barbarský Východ,“ prohlašuje strana.

Psali jsme: „Ne proruským agentům!“ „Babiš jako Putin!“ Nařízení ODS. Toto uslyšíte v hospodě

Psali jsme: To byl den. Děs z „2000 Kč“ pomoci: Jak se občan snažil zjistit pravdu Binec kolem „2000 Kč pomoci“: Odhaleno pozadí. Tím, kdo to spustil Střídání jako ve fotbale. Senát potřebuje nové hráče. Ředitel zoo chce být lokálním ombudsmanem Plynem a ropou terorizují celý svět! Zelenskyj a akce proti Rusku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.