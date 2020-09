Nemocnice není kozí chlívek! Já žádné sbírání funkcí nemám zapotřebí. Xaver příhlížel střetu Čunka s Gajdůškovou

KRAJSKÁ DEBATA XTV Hejtman Zlínského kraje, to jsou především lidovci a v posledních letech Jiří Čunek. Zda bude hegemonie výrazného hejtmana pokračovat i nadále, o tom rozhodnou volby na začátku října. Luboš Xaver Veselý do studia sezval zástupce šesti kandidátních listin, které podle průzkumů mají zabodovat nejlépe.

Na prvním místě byl mezi nimi právě hejtman Čunek, který již ohlásil, že by chtěl získat přes 50 procent. V první části krajské debaty jej vyzvala Alena Gajdůšková, známá tvář ČSSD, kterou v letošních volbách podporují i Zelení. A také Radek Doležal, zástupce hnutí ANO, se kterým se musí počítat vysoko ve všech krajích.

Alena Gajdůšková se kromě učitelské minulosti představila také vysokoškolským titulem v oboru veřejná správa a regionální rozvoj, což je také důvod, proč kandiduje právě do čela regionální správy. Považuje za užitečné, že propojí svá současná angažmá v komunální politice a Poslanecké sněmovně i s kraji. „To není sbírání funkcí, já už jsem stará škola, takže to nemám zapotřebí,“ ujišťovala.

Ale je to prý „důležité proto, aby člověk věděl, jak ten život běží,“ vysvětlila. A je velmi ráda, že takových lidí je na kandidátce ČSSD více. Načež vyjmenovala občanské a zájmové instituce, které ČSSD podporují, od odborů po Červený kříž. „A víte, co máme společné? Že všichni chceme, aby náš kraj prospíval, aby zde byla vysoká kvalita života,“ vykládala.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA ZLÍNSKÝ KRAJ - JIŘÍ ČUNEK (KDU-ČSL), RADEK DOLEŽAL (ANO), ALENA GAJDŮŠKOVÁ (ČSSD)

Kandidát ANO se naproti tomu představil skromně jako obchodní ředitel společnosti s hotelem, restaurací a kavárnou a zastupitel města Holešova.

Jiřího Čunka komukoliv ve Zlínském kraji není třeba představovat, ale svou minutu zahájil slovy „je mi jednašedesát let, což mi bylo připomenuto včera, když jsem dostal roušky“, s tím, že ho to rozezlilo jako hanebný výdaj státu. Nebylo by podle něj tak složité, kdyby je poslali jen těm, kteří skutečně pobírají důchod, ne výdělečně činným, jako je on. Jedna z mála věcí, která se o něm neví, je prý to, že má k aktuálním pěti vnoučatům na cestě další tři. „A to je vlastně ten hlavní důvod, proč dělám politiku,“ uzavřel Čunek svou prezentaci.

Debata dle očekávání začala od podlahy, když Gajdůšková vmetla hejtmanovi, že „začal tlačit výstavbu nové nemocnice, vykašlal se na všechno ostatní, a tím vyrobil problém“. Čunek reagoval, že od Gajdůškové to očekával. Pak dámu poučil, že si plete státní správu a samosprávu a dodal, že po tolika letech v politice by tyto věci měla vědět.

Nová nemocnice je podle něj „jediné rozumné racionální řešení“ situace krajského zdravotnictví. Existují i jiná řešení, ale ta jsou ještě mnohem dražší. I proto, že předcházející krajské vlády (včetně ČSSD paní Gajdůškové) na řešení zdravotnictví úplně rezignovaly. „To není pravda,“ skákala mu do řeči kandidátka ČSSD, ovšem zkušený politický matador se přerušit nenechal.

Spíše se zasmál dramatickému výkladu své soupeřky, že „Zlínský kraj vymírá“. Statistická ročenka podle Čunka jasně ukazuje, že kromě Prahy a jednoho dalšího kraje se vylidňují všechny, takže to není žádné zlínské specifikum.

Nemocnice ale Gajdůškovou viditelně trápila. „Bojím se toho, že to nebude ekonomicky únosné a půjde to úplně do pryč,“ mávala rukama kandidátka ČSSD, když opět dostala slovo. Covid podle ní ukázal, že zdravotnictví musí fungovat. Čunek reagoval výčtem pojistek, které si kraj dal do smlouvy, aby tyto problémy nevznikly.

Po půl hodině, když se debata stále točila kolem nemocnice, Čunek vysvětloval, že rekonstrukce současné nemocnice, které se Gajdůšková dovolávala, není „jako když opravuju kozí chlívek“ a kompletní rekonstrukce budovy, stojící navíc na nepříliš vhodném místě, by ve finále byla mnohem dražší.

Kandidát ANO se držel po celou část debaty mezi těžkými politickými váhami zpátky. A když promluvil, promlouval kvůli nemocnici Čunkovi přátelsky do duše: „Jirko, když jsi byl tak přesvědčen, že tvoje pravda je správná, tak proč jsi nepustil naši studii, a mohlo to být jasné. Ta původní studie byla z roku 2010, byla deset let stará. Tak kdybys tu studii pustil, a fakt to z toho vypadlo, tak dobře. Ale proč jsi to neudělal?“. Čunek vysvětlil, že nová studie za sedm milionů mu přišla jako vyhozené peníze.

V samotném závěru debaty pak opět předvedl svou proslavenou spořivost, když uvedl, že když kraj po ČSSD převzal, měl 453 milionů ztráty, zatímco nyní je 2 miliardy a téměř 400 milionů v plusu. A jsou zajištěné i peníze na novou nemocnici. „My jsme každý rok mé vlády, tedy naší vlády, omlouvám se, šetřili zhruba 700 milionů korun,“ zdůraznil.

Kandidát ANO sliboval zkušenosti, odvahu i nové myšlenky a vize, zatímco Alena Gajdůšková (hovořící ještě před Čunkem) vzkazovala voličům, že volby do kraje jsou velmi důležité, takže by k nim měli přijít. „My vám nabízíme vrátit váš kraj do dobrého hospodaření a vysoké kvality života,“ ujišťovala.

Dva lékaři a pirátka

Druhá část zlínské krajské debaty byla výrazně klidnější. Účastnila se jí černou rouškou zakrytá pirátka Hana Ančincová, kandidát SPD Vladimír Zlínský a rovněž Jaromír Bernátek, kandidát společné kandidátky Trikolóry a Soukromníků.

Pirátská jednička Ančincová pracuje jako finanční analytička, zabývající se „optimalizací finančních procesů“. „Umím obrátit každou korunu, aby byla využita efektivně,“ ujistila.

KLIKNĚTE NA CELÝ POŘAD XTV. PŘEDVOLEBNÍ DEBATA ZLÍNSKÝ KRAJ - JAROMÍR BERNÁTEK (TRIKOLÓRA A SOUKROMNÍCI), HANA ANČINCOVÁ (PIRÁTI), VLADIMÍR ZLÍNSKÝ (SPD)

Jaromír Bernátek je lékař, specialista na nuklearní medicínu, pocházející ze Slavičína. Pracoval dlouhé roky ve zlínské nemocnici, od roku 2018 působí v nemocnici v Kyjově. Mezi jeho zájmy patří knihy a střelecký sport.

Lékařem je i Vladimír Zlínský, specialista na ORL. Pochází ze slováckého Vlčňova a celý život působí v nemocnicích a poliklinikách Zlínského kraje. Zajímá se o historii a je vášnivý turista a fotograf.

I díky profesi dvou ze tří kandidátů musela být i v této části debaty hlavním tématem nová nemocnice ve Zlíně- Malenovicích. Bernátek s ním nesouhlasí, podle něj by měla být rekonstruována současná Baťova nemocnice. Zlínský zase nevěří slibům, že nová moderní nemocnice bude lákat lékaře ze širokého okolí a tím vyřeší personální nedostatky současného krajského zdravotnictví.

Pirátka pak komentovala dopravní situaci v kraji a vzkázala, že „Zlínský kraj nekončí Otrokovicemi“. Východní část kraje je podle ní přetížená.

V závěru pak Bernátek lidi požádal, aby šli k volbám a nebáli se koronaviru, protože strach ve společnosti, podle jeho názoru lékaře, neodpovídá nebezpečí infekce. Kandidátka Pirátů ujistila, že se bude bít za dostupnou zdravotní péči. Doktor Zlínský také pozval voliče k volbám, ale polemizoval s kolegou Bernátkem, pravidla proti šíření infekce by podle něj lidé dodržovat měli.

