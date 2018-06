Není to výmysl televizních provozovatelů, ale politická objednávka, která vznikla na úrovni EU. Pro diváka to vysokou přidanou hodnotu nemá, řekl šéf ČT Dvořák k druhé televizní digitalizaci

DRUHÁ TELEVIZNÍ DIGITALIZACE Na konferenci DIGIMEDIA 2018 se nemluvilo jen o technické stránce a harmonogramu přechodu na DVB-T2 a úskalí druhé televizní digitalizace. Generální ředitel České televize Petr Dvořák totiž upozornil, že není dořešeno, jak bude vypadat finanční zajištění. Zkritizoval Ministerstvo financí za jeho přístup k zákonu o dani z přidané hodnoty a odmítl argumenty, že Česká televize má dostatečný rozpočet na to, aby z něj dokázala peníze pro podporu a financování přechodu na DVB-T2 ušetřit. Podle něj nebude přidaná hodnota přechodu pro diváka nijak vysoká a ještě by ho připravil třeba o přenosy z fotbalového mistrovství světa.

Patnáct měsíců před vypínáním prvních televizních vysílačů ve standardu DVB-T se všichni důležití hráči českého televizního trhu sešli na konferenci DIGIMEDIA 2018, aby prodiskutovali harmonogram přechodu na DVB-T2 a úskalí druhé televizní digitalizace. Už třináctý ročník odborné konference uspořádala jako tradičně Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace. V prvním tématickém bloku s názvem „Přichází DVB-T2. Bude televize pro diváky pořád zadarmo?“ vystoupili zástupci všech tří provozovatelů přechodových sítí pro pozemní digitální televizní vysílání nové generace: generální ředitel České televize Petr Dvořák, generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer a jednatel společnosti Digital Broadcasting Radim Pařízek.

Se svými zkušenostmi a poznatky se přišel podělit i hlavní zahraniční host konference, výkonný ředitel společnosti IP Austria Walter Zinggl: „DVB-T2 má pozitivní vliv na terestrické vysílání v Rakousku. Díky přechodu na tento standard se podíl terestrické televizní platformy zdvojnásobil a většina mediálních společností to vítá,“ líčil Walter Zinggl situaci v sousedním Rakousku, které přešlo na DVB-T2 už přede dvěma lety. Následně informoval generální ředitel Českých Radiokomunikací Martin Gebauer, že 22 procent domácností v Česku už používá televizory DVB-T2. Prohlásil také, že DVB-T2 ve sbojení s HbbTV je nejefektivnější platformou pro distribuci video obsahu.

Je to politická objednávka, která vznikla na úrovni Evropské unie

DVB-T2 vychází z původního standardu DVB-T, oproti předchozí verzi nastalo jen několik změn, zůstaly však zachovány podstata a rozdíly oproti analogovému vysílání. Diskusi, která se nesla především v rovině technického zvládnutí a přínosu tohoto přechodu, v jednu chvíli nasměroval generální ředitel České televize Petr Dvořák k tomu, kdo si přechod na DVB-T2 objednal. „To není výmysl televizních provozovatelů, ani televize veřejné služby, ani komerčních televizí, to je věc, která vznikla na úrovni Evropské unie. Je to vlastně politická objednávka,“ upozornil šéf veřejnoprávního média, že jde především o zájmy mobilních operátorů.

Připomněl také, že v červenci 2016 schválila vláda Strategii rozvoje zemského digitálního televizního vysílání. Jejím cílem je zajištění trvalé dostupnosti široké volby nezpoplatněných televizních programů pro všechny skupiny obyvatel ve všech regionech České republiky prostřednictvím zemského digitálního televizního vysílání. „Stát se zavázal, že vytvoří specificky pro nás jako Českou televizi, která by měla být vedoucím elementem celého procesu, legislativní a zároveň ekonomické podmínky. Tak to se úplně neděje. Legislativní podmínky byly vytvořeny částečně,“ konstatoval Petr Dvořák, ale za mnohem větší problém označil to, co se odehrává kolem ekonomického zajištění přechodu na DVB-T2.

V ČT nepochybují, že odpočet DPH je v souladu s legislativou EU

Podle něj byla druhá – tedy ekonomická – část dohody splněna ani ne tak z vůle vlády jako spíš díky tomu, že se České televizi podařilo prosadit změnu zákona o DPH. „A díky tomu, že jsme se zavázali, že výnos, který získá Česká televize nad rámec svého standardního rozpočtu, bude v průběhu těch čtyř let investovat do tohoto procesu, což se děje. Investice jsme zaváděli v dobré víře, a proto jsme byli schopní i v rámci spolupráce s Českými radiokomunikacemi zavádět vysílání. Teď ale slyšíme z Ministerstva financí, že je na stole změna zákona, která má několik bohulibých důvodů. Jeden z nich je ten, aby zákon o DPH vyhověl evropské legislativě, s čímž my souhlasíme. Ale oni tvrdí, že změna DPH pro nás a pro Český rozhlas neodpovídá evropské legislativě, což není pravda,“ uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Vadí mu, jak Ministerstvo financí přistupuje k možnosti, že by pravdu měla Česká televize a odpočet DPH pro veřejnoprávní média by evropské legislativě odpovídal. Pak by totiž připravilo velmi obecný zákon, který by se ale dal aplikovat na různé další subjekty jako města, obce nebo jiné veřejnoprávní instituce, které patří pod Ministerstvo kultury. „Česká televize a Český rozhlas jsou však instituce, které jsou zřízeny podle speciálního zákona, tak by měly mít speciální zacházení. V tom se s Ministerstvem financí neshodujeme. Za tímto postupem může být i skutečnost, že zákon ve stávající podobě byl v minulém roce změněn proti vůli Ministerstva financí. A to, co se teď děje, je trochu odplata za naši troufalost, že jsme si dovolili přesvědčit poslance, že by bylo třeba zákon změnit,“ přišel šéf ČT s vysvětlením, proč mu úřad Aleny Schillerové dělá potíže.

Přechod od analogu se hradil z příjmu reklam veřejnoprávní televize

Pochlubil se ale s tím, že pozici České televize docela významně podporuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo kultury a že už na toto téma proběhla i debata na úrovni premiéra. „Věřím, že zvítězí zdravý rozum,“ rýpl si generální ředitel veřejnoprávní televize do rezortu financí, protože si nedovede představit, co by nejistota financování přechodu na DVB-T2 mohla přinést pro celý proces. Pak by podle něj nešlo o ekonomický, ale politický problém, protože zpochybnění by mohlo mít dopad až na 60 procent domácností.

„Výtky, které dnes slyšíme z Ministerstva financí jsou i v tom smyslu, že není úplně standardní, aby přechod tohoto typu se financoval prostřednictvím nějakého odečtu DPH. Ale náš argument je jednoduchý. Tvrzení, že to není úplně standardní cesta, chápeme. Ale na druhou stranu je dobré si vzpomenout, jak vypadal přechod z analogu na digitální vysílání. Byl přece financován tím, že Česká televize měla původně přijít o reklamu v roce 2005, ale nakonec si ji podržela až do roku 2008. A z těch zdrojů, které v té době čerpala z reklamy, financovala ten první přechod,“ připomněl Petr Dvořák, jenž ve zmiňovaných letech ještě působil jako generální ředitel televize Nova.

Přidaná hodnota pro diváka není vysoká a ještě by přišel o fotbalové MS

„Občas slyším argumenty, že máme dostatečný rozpočet na to, abychom z něho dokázaly peníze pro podporu a financování přechodu na DVB-T2 ušetřit. Jak bychom televiznímu divákovi, který si to neobjednal a pro něhož navíc přidaná hodnota toho přechodu není úplně vysoká, vysvětlili, že peníze, které platíme za přechod, ušetříme tím, že nebudeme například vysílat mistrovství světa ve fotbale? Druhý dobrý nápad, který jsme slyšeli, že by bylo možné celé to profinancovat z toho, že Česká televize by zase navýšila procento reklamy. Takže z peněz, které by získala z reklamního trhu, by to měla financovat. Myslím, že kolegové ze soukromých televizí by k tomu měli základní výhrady, navíc to není cesta, kterou bychom my prosazovali,“ vysvětlil generální ředitel České televize, že ani tento způsob možného financování přechodu na DVB-T2 se mu pranic nezamlouvá.

S druhou televizní digitalizací úzce souvisí vyčlenění kmitočtového pásma 700 MHz pro potřeby moderních datových sítí 5G, na které již v příštím roce vypíše aukci Český telekomunikační úřad. Proto ve druhém diskusním panelu přišel pohovořit o podmínkách této soutěže předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák. Velké mobilní operátory zastoupil výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund a v bloku zaměřeném na 5G a konkurenci internetu a televize nemohl chybět ani jeden z pravděpodobných účastníků budoucí aukce, generální ředitel společnosti Nordic Telecom Libor Dočkálek. O ochraně chytrých televizorů před internetovými viry informoval technický ředitel české pobočky společnosti ESET Miroslav Dvořák, jenž zaujal stupňováním chytrý – chytřejší – nejchytřejší nejzranitelnější a konstatováním, že chytrá televize je převlečený počítač.

Pro rozhlas je digitalizace jednou z nových cest k posluchačům

Digitalizací neprochází pouze televizní vysílání, a tak třetí a závěrečný blok konference DIGIMEDIA 2018 se zaměřil na rozhlasové digitální vysílání. Svoji představu přechodu na DAB+ nastínil ředitel sekce regulace ČTÚ Marek Ebert i zástupci všech tří operátorů digitálních rozhlasových sítí: ředitel regulace Českých Radiokomunikací Marcel Procházka a ředitelé společností Teleko a RTI cz, Tomáš Řapek a Roman Kropáček. „Rozhlas musí hledat nové cesty k posluchačům. Usilovat o to, aby byl stále moderním a atraktivním mediatypem. Digitalizace je tím správným krokem vpřed,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, jenž představil harmonogram dalšího rozvoje vlastní sítě ČRo DAB+. Postoj komerčních rádií k rozhlasové přiblížili generální ředitel společnosti Radio United Martin Hroch a jednatel společnosti Digital Broadcasting Radim Pařízek, který navíc představil unikátní projekt prvního dopravního rádia v České republice.

autor: Jiří Hroník