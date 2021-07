Neočkované popravit? Covid pasy, byznys, vakcíny pro děti. Kam to směřuje? Vře to...

reklama

Očkování proti covidu opět rozdělilo společnost. Jedni nedočkavě čekali na to, až je budou moci dostat, další s očkováním váhají a někteří se očkovat rozhodně odmítají. Známé osobnosti odpověděly pro Parlamentnilisty.cz na otázku, jaký mají na očkování názor a co říci na očkování dětí už od dvanácti let. Zamyslely se také nad tím, jestli by snad měli mít lidé, kteří jsou očkovaní, nějaké výhody a naopak, jestli by měli neočkovaní dodržovat určitá „opatření“? Řekli také, co si myslí o těch, kteří šíří různé hoaxy, ať už v souvislosti s očkováním nebo o covidu jako takovém. Anketa Máte důvěru v MUDr. Petra Smejkala? Ano 8% Ne 54% Kdo to je? 38% hlasovalo: 610 lidí

Vyskočil: Nás prostě naočkovali a nikdo se nás neptal

„Ano, ti co nejsou očkovaní, ti by měli být popraveni a ti co jsou očkovaní, ti by měli být vyznamenáni a odměněni Řádem práce,“ žertuje herec Ivan Vyskočil a už vážně dodává. „Tady cokoliv pořád někoho rozděluje, lidi si pořád vymýšlí pitominy. My jsme byli očkovaní odmala. Nikdo se nás neptal, jestli chceme nebo nechceme. Prostě nás naočkovali a díky tomu jsem neměl obrnu, záškrt a já nevím co všechno dalšího. Takže stejný názor na to mám i teď. Takže když se teď očkuje proti covidu, nějak o tom nepolemizuji.“ Na otázku, zda očkovat děti už od dvanácti let, krčí rameny. „Já si o tom můžu myslet, co chci, ale to se samozřejmě musí vyjádřit odborník, který k tomu má informace.“

A hoaxy? „To jsou takové blbosti. Vůbec takové věci nečtu,“ říká rázně.

Kuželka: Strašné příběhy z covid centra

„Já mám na očkování velice kladný názor,“ říká s tím, že sám už má vakcinaci proti covidu dokončenou. „Mám spoustu přátel lékařů, a to dost význačných lékařů a všichni tvrdí, že to je jediné, co nám může proti covidu pomoci,“ říká.

„Samozřejmě že jsem slyšel od některých kolegů takové ty ‚informace‘, že nám píchají nějaké čipy nebo co. Je to přece blbost. Pro mě to je v podstatě průkazka k normálnímu životu,“ vysvětluje.

A jestli by očkovaní měli mít nějaké výhody? „V tomto si nejsem jistý. Ten covid pas má asi svá opodstatnění. Ale na druhou stranu, zakazovat něco neočkovaným…“ Myslí, že pokud ten dotyčný nebude očkovaný a něco chytne, sám si to pak uvědomí o čem ta nemoc je. „V době, kdy ta situace byla nejhorší, jsem byl na ARU a viděl jsem tam hrozné věci. Nehledě k tomu, že manželka jednoho mého kamaráda, lékaře, pracovala v covid centru a vyprávěla strašné příběhy. Když těm lidem nemůžete pomoci a víte, že je to jen otázka toho, jestli jejich organismus vydrží, nebo ne, tak je to tragédie,“ říká smutně.

A vrací se ještě k hoaxům. „Tak to není jen kvůli covidu. Dnes se šíří o všem možném takové hoaxy, že je až nepochopitelné, že tomu někdo může věřit,“ uzavírá.

Psali jsme: Očkovat děti, jinak dětská mutace! Odborník varuje Zeman se zastal Feriho Leoše Mareše ne, padlo z ANO. Leoš slyšel a vrátil. Vážná slova Kabinet se mimořádně sejde kvůli návrhům nových opatření proti covidu

Štěpánek: Nestoudný byznys kolem koronaviru

Anketa Je třeba zpřísňovat covidové restrikce? (Ptáme se od 30.6.2021) Ano 29% Ne 69% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4184 lidí

„Plyne z toho jediné, totiž že očkování proti covidu by mělo být za všech okolností dobrovolné, nikoli dobrovolně povinné, což se však bohužel děje a kam to směřuje. Včetně očkování dětí. To navíc mnozí odborníci hodnotí jako zbytečné. Z hlediska lidských a občanských práv je rovněž zcela nepřípustné, aby očkování, respektive neočkování proti covidu vytvářelo dělicí bariéru mezi lidmi dvou kategorií, tedy lidmi, kteří kvůli očkování něco smějí, respektive naopak nesmějí,“ vysvětluje a dodává:

„Co se týče hoaxů šířených v souvislosti s covidem a očkováním, jsou do značné míry reakcí na nestoudný byznys, který se okolo koronaviru a všeho, co s ním souvisí, celosvětově rozvinul. Akce prostě vyvolává reakci. Neomlouvá to ale jedny ani druhé.“

Černocký: Očkovat nezletilé dítě pokládám za zločin

„Co je to hoax? Názor, který nesouzní s oficiální, schválenou verzí?“ pokládá řečnickou otázku publicista Pavel Černocký a hned si odpovídá. „Tedy principiálně – jnikdo vlastně neví nic‘. Všechno jsou jen rádoby vědecké dohady…“ krčí rameny a dodává.

„Každý má samozřejmě právo na názor a rozhodnutí. Já bych se určitě nenechal očkovat ‚vakcínou‘ typu mRNA (Pfizer/Moderna). Není to vlastně vakcína, ale nevyzkoušená látka, vstupující do lidského genomu. NIKDO netuší, a tušit nemůže, co s námi udělá ze dva, tři, možná pět let,“ zamýšlí se a rázně podotýká. „Očkovat nezletilé dítě pokládám za zločin.“

Psali jsme: Skopeček (ODS): Pozitivní na setkání ministryně financí a prezidenta je jen to, že bylo snad poslední MPO: Společnost OTE má nového předsedu představenstva Hejtman Vondrák: Není učitel jako učitel. Ti nejlepší dostali ocenění Ministryně Schillerová a prezident Zeman se shodli na nutnosti maximálně investovat





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.