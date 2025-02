Rusové ničí Ukrajinu už 1088. den a není jisté, kdy s tím přestanou, i když 47. prezident USA a jeho lidé dávají najevo, že chtějí dosáhnout míru co nejrychleji. Ukrajinci se obávají, aby na uzavření rusko-amerického míru nezaplatili vysokou cenu. Zvlášť, když se zdá, že nezpůsobili Rusům tak velké ztráty, jak si mnozí myslí. Např. Černomořské flotile.

Zelenskyj kupříkladu už v listopadu 2023 tvrdil, že Černé moře již není opěrným bodem pro ruskou Černomořskou flotilu. Ukrajinské námořní a jiné drony této flotile notně zatápěly. Alespoň podle Zelenského. V podobném duchu se vyjadřoval i washingtonský Institut pro studium války (ISW).

Jenže analytik Tyler Weaver tvrdí, že Černomořská flotila je na tom zcela jinak. Jaká je pravda, to si podle něj navíc lze velice snadno ověřit. „Často slyšíte ukrajinské propagandisty tvrdit, že ruská Černomořská flotila uprchla z bojového prostoru a nyní se krčí v Novorossijsku a nic nedělá,“ začal Weaver. Jedním dechem dodal, že lze snadno ověřit, že po hladině Černého moře proplouvá obrovské množství lodí s ruským zbožím. Ukrajinci se tento tok snaží omezit a Černomořská flotila se jim v tom všemožně snaží bránit.

Weaver nepochybuje, že se budou stále ozývat hlasy, že je Černomořská flotila oslabena a že cokoli by tomuto tvrzení odporovalo, bude zamlčeno. Pokud satelitní snímky financované ze zdrojů USAID (Agentury USA pro mezinárodní rozvoj) ukážou něco, co se do příběhu nehodí, tak se to nedozvíme. Přesně tak to vidí americký právník.

Pravdu přitom podle něj ukazují sami Ukrajinci.

„Naštěstí nám ukrajinská vláda ve své nekonečné snaze vypadat, že má lepší přehled o tom, co se děje, než ve skutečnosti má, poskytuje poměrně hodně použitelných informací o aktivitách Černomořské flotily. Konkrétně mám na mysli rutinní upozornění na ‚raketové čluny‘ – velení AFU (Ukrajinských ozbrojených sil) běžně zveřejňuje oznámení o tom, že ruské válečné lodě buď opouštějí přístav, nebo jsou na místě a potenciálně mohou vypálit rakety pro pozemní útok. Příležitostně také zveřejňují oznámení o celkové síle ruských úkolových uskupení v Černém moři, včetně lehkých bitevníků a obojživelných plavidel, kterým chybí sila VLS. Stojí za povšimnutí, že jen velmi málo z těchto zpráv skutečně souvisí s raketovými útoky,“ napsal Weaver.

You often hear Ukraine shills on this website claim that the Russian Black Sea Fleet fled the battlespace and is now cowering in Novorossiysk, doing nothing.

If only there was a way to track the Black Sea Fleet's patrol activity... oh wait, the AFU routinely publishes it.??… pic.twitter.com/ZAkKKm6pls