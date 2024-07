Nepřijímejte Ukrajinu do NATO. Rozpadne se. Varuje 60 expertů

Ve dnech 9. až 11. července se bude konat výroční summit NATO ve Washingtonu DC, kterého se zúčastní hlavy států, ministři zahraničí a diplomaté z celé Evropy. Na summitu nebude chybět prezident Joe Biden. Bude se zde probírat hlavně to, jakým způsobem NATO přistoupí k ambicím Ukrajiny ke členství v Severoatlantické alianci. USA nabízejí Kyjevu „most“ do NATO a zároveň požadují reformy, hlavně v oblasti korupce. Ukrajinský prezident Zelenskyj je nespokojený, neboť se zdá, že na stole není ani časový harmonogram pro vstup.

Více než 60 expertů na zahraniční politiku publikovalo dopis varující před riziky, které by členství Ukrajiny v NATO přineslo. Píší, že přijetí Kyjeva by vyžadovalo, aby západní státy vstoupily do jaderně vyzbrojeného konfliktu s Ruskem. Čím blíže se NATO přiblíží slibu, že Ukrajina vstoupí do Aliance, jakmile válka skončí, tím prý bude motivace pro Rusko větší pro její pokračování. „Někteří tvrdí, že přivedení Ukrajiny do NATO by Rusko odradilo znovu napadnout Ukrajinu. To je zbožné přání. Od té doby, co Rusko začalo invazi na Ukrajině v roce 2014, spojenci NATO svými činy prokázali, že nevěří, že co je v konfliktu v sázce, i když je to významné, ospravedlňuje cenu války. Kdyby Ukrajina vstoupila do NATO, Rusko by mělo důvod pochybovat o jeho důvěryhodnosti a o záruce bezpečnosti, a výsledkem by mohla být válka nebo rozpad samotného NATO,“ vzkazuje dopis, zveřejněný na serveru Politico.

A že i prezident USA Joe Biden a bývalý prezident USA Donald Trump varují před možností, že vstup Ukrajiny do NATO by mohl vyvolat třetí světovou válku s Ruskem. Na summitu NATO by prý, podle analytiků podepsaných pod dopisem, Aliance neměla posouvat Ukrajinu ke členství a státy by se tím zde neměly zabývat. Raději by měly řešit zlepšení schopností Ukrajiny v sebeobraně, stejně jako na loňském summitu NATO. Jakýkoliv krok, který by přiblížil Ukrajinu ke členství, by byl, tvrdí tito analytici, nerozumný. „Ze stejného důvodu, proč by Spojené státy neměly jít do války proti Rusku, by se dnes neměly zavázat k válce proti Rusku kvůli Ukrajině v budoucnu.“