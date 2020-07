Nesmíme vyděsit voliče, varoval Hamáček. Co s volbami v čase karantény?

reklama

Volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu se mají uskutečnit již 2. a 3. října. Aby měli možnost volby právě i lidé, kteří budou v tomto termínu v karanténě, pak je dle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nutné udělat změnu zákona.



Jak by tato změna vypadala, se chystá řešit co nejdříve. Již v úterý chce možné změny konzultovat se zástupci parlamentních stran. Parlament by pak novelu, podle vicepremiéra, mohl projednat ve zrychleném režimu, což by se dalo stihnout v srpnu či v září.



Podle Hamáčka bude třeba upravit ustanovení zákona, podle něhož lidé v karanténě kvůli zdravotnímu stavu nemohou hlasovat. Zákaz volit by měl zůstat zachován například pro pacienty s otevřenou tuberkulózou.

Senát přitom ve středu vyzval vládu, aby věc řešila v rámci platných zákonných pravidel.



Hamáček poukázal i na to, že volby se musí konat tak, aby i přesto, že budou nakažení volit, nesmí to vyvolávat obavy zdravých spoluobčanů. „Nesmíme vyděsit drtivou většinu voličů, aby nespadla volební účast,“ zmínil v Partii.

Vojtěch považuje za možné najít i jiná pravidla. „Řešení existují a my je budeme navrhovat, chceme zachovat volební právo co nejvíce lidem,“ pronesl.



S podobným názorem přišel též prezident České stomatologické komory Roman Šmucler, jenž zmínil jako možnost dezinfekci hlasovacích lístků.



Sociolog PAQ Research a Institutu sociologických studií FSV UK Daniel Prokop pak v pořadu upozornil, že otázka korespondenčního hlasování se vleče již několik let, odkládá se již od roku 2004.



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Obavy z korespondenční volby v zahraničí od zástupců stran ANO či ČSSD přitom označil za „nadhodnocené“.



Kde však spatřuje vysoké riziko možnosti zneužití, je elektronické hlasování.



Politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha Michal Klíma připomněl, že možností jsou také volební jednotky (u nich by měli být členové dostatečně chráněni) či možnost zástupného hlasování v rámci rodiny. Inspiraci bychom, podle něho, měli hledat u aktuálních voleb v zahraničí.

