Nešťastník Petříček. Ministr, který bude jen do počtu, obává se komentátor

Tomáš Petříček se pravděpodobně stane ministrem zahraničí ve vládě Andreje Babiše (ANO). Jeho kabinet tak bude mít plnohodnotného ministra zahraničí po víc než sto dnech fungování vlády. Pokud tedy Petříček splní podmínku kladenou prezidentem. Europoslanec Miroslav Poche (ČSSD) musí podle prezidenta co nejrychleji zmizet z ministerstva.

„První fáze je, že zítra přijmu pana Petříčka na pohovor, který je obvyklý pro každého kandidáta na ministerskou funkci. Pokud tento pohovor dopadne dobře, tak možná budu Petříčka jmenovat ještě 9. října, než odcestuji do Tater,“ oznámil Zeman.

„A poslední sdělení, které je vlastně nejdůležitější. Nechci, aby na místo pana Pocheho nastoupil klon pana Pocheho, když jsem ho odmítl jmenovat. Pan Poche si zatloukl poslední hřebík, když hlasoval proti Maďarsku v Evropském parlamentu. Čest sociální demokracie zachraňoval Jan Keller. Moje podmínka bude, když se stanete ministrem zahraničí, tak pan Poche odejde z Ministerstva zahraničí a nebude vám radit, protože bude v Bruselu, neboť je europoslancem,“ vzkázal už dopředu Petříčkovi Zeman.

Komentátor Petráček k tomu doplnil, že v některých zemích je ministr zahraničí opravdu důležitým politikem. Platívá to ve Spojených státech a platilo to i o Československu mezi lety 1918 až 1938. A pak jsou země, kde jsou ministři zahraničí absolutně nedůležití, v podstatě jen do počtu. A to je podle Petráčka případ Tomáše Petříčka.

„Pak jsou země, kde ministr zahraničí je de facto nešťastníkem. Takovou je Česko Tomáše Petříčka, respektive prezidenta Zemana a premiéra Babiše. Včera byl Petříček prezidentem posvěcen na příštího ministra, což se očekávalo. Horší je ale toto. Někteří jeho předchůdci cítili potřebu říci nahlas, že podle české ústavy zahraniční politiku určuje vláda. Petříček tu potřebu – přinejmenším veřejně – necítí," napsal komentátor.

Připadá mu smutné, že dosud neznáme názory ministra na směřování zahraniční politiky země. Víme prý v podstatě jen to, že Petříček bude loutkou v rukou prezidenta.

