Debata lídrů: Premiér Babiš s grafem odboural úplně všechny. A nakonec zdrtil Jiřího Pospíšila

Starosta obce Kašava Josef Jarcovják se prostřednictvím kamery zeptal, jak na řešení oprav obecních silnic a mostů, na něž z rozpočtů malých vesnic nezbývají peníze. Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil prohlásil, že můžeme začít u Prahy, kde padají mosty kvůli vládě hnutí ANO: „Vláda musí dávat více peněz do investic. Bohužel v posledních letech investovala kolem osmdesáti miliard korun. I v době recese pravicových vlád bylo proinvestováno sto až sto padesát milionů korun. Musí více investovat do infrastruktury země,“ kritizoval dosavadní vládu Pospíšil. K tomu se připojil Tomio Okamura, podle nějž se dříve stavělo padesát kilometrů dálnic ročně, zatímco dnes je to necelých dvacet - po působení ministra dopravy za hnutí ANO Dana Ťoka. „Je potřeba schopnější ministr, je třeba představit ucelenou koncepci dopravy a přesunout dopravu na železnici po vzoru západních zemí,“ sdělil Okamura.

Fiala: Pět let vládne hnutí ANO s ČSSD a přitom jsou investice nízké

Jan Hamáček, lídr ČSSD tvrdil, že obcím díky lepšímu výběru daní putuje více peněz. Vláda podle něj musí vyčlenit prostředky i na opravu silnic nižších tříd. „Další čtyři miliardy korun půjdou po dohodě vlády na údržbu silnic druhé a třetí třídy. Kraje budou vědět, s čím budou hospodařit,“ přislíbil s tím, že jde o již pevnou dohodu vlády na konkrétním závazku. Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík připomněl, že prosadili lepší rozpočtové určení daní, které pomáhá obcím financovat si menší opravy samy. Pro větší rekonstrukce doporučil dotační program obnovy venkova. Předseda občanských demokratů Petr Fiala vidí řešení ve vyšších investicích do infrastruktury: „Pět let vládne hnutí ANO s ČSSD a přitom jsou investice nízké. Nejvyšší kontrolní úřad říká, že se i v době extrémního ekonomického růstu investovalo loni nejméně za posledních dvanáct let. Nemůžeme se divit, že stav silnic je, jaký je,“ uvedl a dodal nutnost zrychlit stavební řízení.

Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL řekl, že silnice druhé a třetí třídy jsou především na krajích a četnost oprav je vysoká. Většina řešení podle něj zazněla a patří mezi ně i správná koordinace státu s kraji. Ivan Bartoš (Piráti) připomněl, že stejnou debatu vedli na stejném místě už před krajskými volbami. „Řada politiků tady tvrdila, jak se peníze na opravy navýší. Ťok byl na Ministerstvu dopravy přes hnutí ANO, zaznělo už zjištění NKÚ, kolik se staví. Jedna z příčin devastace je odklon dopravy od zpoplatněných a špatných dálnic na silnice nižších tříd. Starosta by se měl obrátit na vedení kraje,“ vysvětlil Bartoš.

Witowská: Má vám pan starosta zavolat?

„Má vám pan starosta zavolat?“ zeptala se moderátorka Witowská premiéra Andreje Babiše. Andrej Babiš vytáhl graf s čísly o postavených dálnicích: „Tohle je Ťok,“ ukazoval na vyšší sloupec. „Tady je Stanjura, Bendl, tady je Řebíček…“ pokračoval a ignoroval opakované výzvy moderátorky, aby odpověděl na otázku. Pak prohlásil, že její otázku nikdo z ostatních předsedů nepochopil: „Já ji pochopil. Chci říct, že Ministerstvo pro místní rozvoj navýší o tři sta milionů korun peníze na místní komunikace a mosty a dotační program vyhlásíme v listopadu“. Premiér také vyzval své oponenty, aby přestali lhát, podle něj se za Ťoka na Ministerstvu dopravy postavilo celkem 177 kilometrů dálnic.

Lídři politických stran pak odpovídali na otázky moderátorky. Jana Hamáčka z ČSSD se Witowská ptala, z čeho chtějí zaplatit MDH zdarma. Zda se tak nezvedne jízdné pro ty, kteří do skupiny studentů a seniorů nepatří. Hamáček tvrdil, že se na zkušenostech v zahraničí ukázalo, že se kvůli jízdnému zdarma přihlásilo více lidí k trvalému bydlišti a rozdíl se vyrovnal na daních, které putovaly dané obci. Ivan Bartoš, předseda Pirátů, chce propojit jízdenky mezi dopravci tak, aby bylo možné si koupit jednu jízdenku bez ohledu na přestupy. Pomoci by k tomu podle jeho slov měla digitalizace a výhody, které pro dopravce z přihlášení do systému vyplynou. V tom se shodl s ODS. „Pokud jde o veřejnou dopravu ve městech, je logické, aby byla propojena s krajskou dopravou. Žehráme, že lidé nevyužívají dost MHD, ale když nevytvoříme podmínky a dostatek parkovacích míst na krajích měst, kde mohou nechat auto, nepodaří se nám s tím pohnout,“ řekl Fiala.

Kdo nese vinu za přílišné papírování u dotací?

Okamura za SPD volá po parkovacích domech. Na dotaz moderátorky debaty, zda by chtěl, aby vedle jeho domu vyrostlo parkoviště nebo parkovací dům, odvětil, že právě tato otázka patří do referenda, kde by rozhodli sami obyvatelé. Během diskuze došlo k názorovému střetu Andreje Babiše a Jiřího Pospíšila. Ten osočil premiéra, že vinu svádí na ministry, přitom ani pražská primátorka není schopna se sejít se starosty a dohodnout se na kompromisním řešení.

Další otázkou z řad starostů byla nadměrná administrace při žádostech o dotace z Evropské unie, kterou nejsou schopni zvládnout. Političtí lídři se příliš neshodli na tom, kdo nese na nadměrné administraci vinu. Petr Gazdík připomněl protesty, které pořádali před Ministerstvem zemědělství. Podmínky se prý mění v průběhu realizace a řada starostů raději o dotace nežádá, protože je to nejen složité, ale navíc nad nimi visí Damoklův meč, že ji budou muset vracet. Hamáček k tomu prohlásil, že pro starosty malých obcí je nejhorším slovem dotazník – formulář. Podle něj se současná vláda snaží nyní propojit více jak sedm tisíc digitálních systémů státu, aby stát nepožadoval po obcích a lidech informace, které už má. Tomio Okamura řekl, že ke zpřísnění podmínek došlo v posledních letech kvůli korupci, ve které vynikáme. A prohlásil, že by to vyřešila hmotná odpovědnost politiků, kterou SPD prosazuje.

Bartoš: Evropští komisaři se děsí, kdo a jak čerpá naše dotace

Podle premiéra je to evropská komise, která určuje pravidla dotací a řekl, že Okamura tomu nerozumí. Pospíšila označil za kandidáta na všechno. Tomu zase oponoval Bartoš: „Komunikuji s evropskými komisaři a komise je zděšena, jak a kdo u nás čerpá evropské dotace. A jsou to firmy, které spadají pod vás a pana Tomana“. Předseda lidovců uvedl, že nejlepší dotace je žádná dotace. Peníze by prý měly putovat přímo ke starostům. Podle Vojtěcha Filipa se „chudák starosta“ nic nedozvěděl. „Měl by vzniknout metodický orgán, který by administrativu dělal místo obcí a starostům by s tím odpadla práce,“ navrhl lídr komunistů.

V rámci debaty došlo i na kumulaci politických funkcí. Na dotaz moderátorky Jiří Pospíšil připomněl, že pokud bude zvolen do čela vedení města Prahy, nebude nadále europoslancem. Nechystá se tedy kumulovat funkce. Vojtěch Filip by zakázal kumulaci funkce nejen v případě poslance a senátora, ale i v případě hejtmana a poslance. Pak podle něj může docházet k lobbingu v Poslanecké sněmovně. Piráti prý navíc připravují zákon, který by poměrně snižoval plat v případě vykonávání více funkcí zároveň.

Fiala: Důležitost Senátu narůstá

Kromě dostupnosti bydlení, kdy se diskutovalo o státních půjčkách, dotacích i nemožnosti malých obcích si spolufinancovat zasíťování pozemků, si také političtí lídři pokládali otázky navzájem. Premiér se ptal Ivana Bartoše, proč kandidují do komunálních voleb, když i jejich pražský lídr řekl, že nebude s nikým spolupracovat. „Říkáte tím voličům, že budete stejně v opozici a jsou to vyhozené hlasy?“ ptal se Babiš. Bartoš odvětil, že Piráti spolupracují ve Sněmovně se všemi stranami, ale drží se podmínek, za nichž jsou ochotni spolupracovat. „Naše strategie je, že máme dobrý koaliční potenciál, ale nechceme sedět v radách s kmotry“.

Lidovec Pavel Bělobrádek se tázal Fialy z ODS, zda jako politolog souhlasí s důležitostí role Senátu obzvláště v dnešní době. „Senát je nejen důležitý, ale jeho důležitost stále vzrůstá. Plní kontrolní funkce a je důležitější než dříve. Existují návrhy na změny ústavy, které považuji za velmi nebezpečné. Právě tam hraje Senát klíčovou roli,“ odpověděl Fiala a vyzval voliče, aby volby do Senátu nepodceňovali, protože právě na nich záleží.

Fiala položil dotaz Filipovi z KSČM, zda mu není líto, že ho hnutí ANO s ČSSD nepozvali na tiskovou konferenci vládní koalice. Podle Filipa to nespravedlivé není, protože komunisté netvoří koalici. „Hlasujeme pro návrhy, protože vy jste blokovali, aby vznikla vláda s důvěrou. Jsem rád, že nastala programová shoda, protože posunula Českou republiku dopředu. Konečně máme mzdy, které se budou blížit k těm evropským“.

Hamáček: Rušení matrik nepřipustím

Gazdík (STAN) se ptal sociálního demokrata Hamáčka, co řekne občanům, v jejichž obcích se mají rušit matriky a pošty. „Když jsem nastoupil na vnitra, Metnar chtěl rušit matriky. Nepřipustím to, reformu jsem odložil, budeme diskutovat a mým zájmem je matriky zachovat. Česká pošta po mém jednání nebude starosty nutit přijmout službu Pošta partner, pokud nebudou chtít,“ odpověděl Hamáček. A například Jiří Pospíšil se ptal Andreje Babiše. Osočil ho, že tahá králíky z klobouku jako v případě Krnáčové, kterou jako politicky nezkušenou dosadil do role lídra a primátorky Prahy. „Za její vlády se prohloubily problémy, nestaví se, nejsou nové spoje, padají mosty a ani nebyla schopna se domluvit na pokračování pražského okruhu. Opět taháte králíky z klobouku, dnes je to Stuchlík. Co když neuspěje a Praha zažije další čtyři roky stagnace?“

Premiér odpověděl seznamem věcí, které Krnáčová prosadila. Dále prohlásil, že Petr Stuchlík se celý život živil byznysem a prodal firmu. „Vy jste se celý život živil politikou a už jste ve čtvrté straně, nebo v kolikáté, všechno jste vystřídal,“ uzavřel Babiš.

