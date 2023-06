Neúcta ke stáří roste. Senioři ohroženým druhem, jejich sebevraždy varují

„Oddělejte do jednoho měsíce všechny své vrstevníky v okrese a prokažte, že máte nárok na svůj důchod!“ Takovou volbu dá důchodcům vláda v japonské černočerné grotesce Jasutaka Cucuiho Konec stříbrného věku. Neúcta ke stáří roste, takže by se za několik desítek let mohla dnešní sci-fi stát realitou. Ostatně v Česku se začínají stávat problémem sebevraždy seniorů.

Sebevražda před Úřadem vlády. Tahle informace se na konci loňského roku nesla médii a protivládní aktivisté hned ze čtyřiasedmdesátiletého muže, který se tam zastřelil, udělali svého mučedníka. Přestože policie vyvrací tvrzení, že byla sebevražda osudovým protestem proti vládě Petra Fialy, veřejnosti nesdělila, jaký byl motiv seniora. Lidé v důchodovém věku jsou však obecně, co se týče sebevražednosti, velice ohroženou skupinou obyvatelstva.

Sebevraždy před úřady

„Vzhledem k citlivosti celého případu a s ohledem na pozůstalé nebudeme poskytovat žádné další informace,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina letos. Ani Seznam Zprávy, které se případem podrobně zabývaly, nebyly od úřadů schopny zjistit motiv. Ani státní zástupce pro Prahu 1 Jan Lelek nechtěl ohledně případu nic konkretizovat. Ostatně v roce 2021 se stalo něco podobného před Ministerstvem zdravotnictví. Padesátiletý muž se tam zastřelil kvůli tíživé životní situaci, z obav o ztrátu zaměstnání.

„Často ty myšlenky přijdou s úmrtím partnera nebo nějakým fyzickým onemocněním, které způsobí, že je ten člověk imobilní a nemůže žít ten život tak, jak ho žil dosud a často ani bez pomoci ostatních. Stejně jako u jiných generací jsou to také nefungující mezilidské vztahy či některá duševní onemocnění. Jde hodně o osamělost, samotu a právě to přání jiného, lepšího života, který se jim zdá ale nedosažitelný," řekla nedávno psycholožka z Linky seniorů Klára Gramppová webu HlídacíPes.org o možných sebevražedných důvodech starších lidí.

„Volám, protože pořád řeším ten dluh, ale už mi docházejí všechny nápady. Víte, já to podepsal v dobré víře, že to budu splácet. K důchodu si teď přivydělávám na pile, trochu peněz to hodí, ale nic moc. Volám proto, protože jsem dnes byl na úřadě práce, bylo to tam strašný, je to tam přeplněný, až je mi těch úřednic líto... Jsem fakt zoufalý, co budu dělat. Mám v peněžence 127 korun, čekám, až přijde důchod a říkám si, jak dlouho takhle člověk může žít? Já vím, že ten dluh je moje vina, ale už prostě nemůžu. Možná je na čase s těmi pokusy skončit a celé to tady prostě ukončit, ten můj život, co se už nedá žít. Stydím se, jsem chlap, co tady brečí," zavolal třeba starší pán na zmíněnou linku a setkal se s ochotou. Motto zaměstnanců linky totiž zní: „Říci si o pomoc není selhání!"

Senioři ohroženým druhem

Ostatně provozovatel Linky seniorů, organizace Elpida, přišla nedávno s osvětovou kampaní Dnes neumírej. Na stránkách kampaně se píše, že senioři jsou z hlediska sebevražednosti druhou nejvíce ohroženou skupinou obyvatel. Co se týče procent dokonaných činů v poměru k pokusům, tak mezi seniory je procento nejvyšší. V Česku existuje řada aktivit týkajících se prevence směrem k mládeži a mladým dospělým, ale senioři jako by neexistovali.

V Česku ukončí život vlastní rukou kolem 1300 lidí ročně. Podle statistiky Linky seniorů se počet hovorů se sebevražednou tematikou mezi roky 2021 a 2022 zdvojnásobil. „Částečně za to může pocovidový efekt, který ještě není úplně vysvětlen. V covidu senioři hodně jeli na adrenalin, řešili strach o život, dostupnost očkování. Nyní situace pominula a oni se propadli do jakési díry. Do toho přišla krize spojená se zdražováním, inflací a válkou na Ukrajině,“ řekla zase webu Deník.cz Gramppová.

Neúcta ke stáří

„Přestože díky klesající porodnosti a zvyšující se průměrné délce života populace stárne, v médiích stále vládne takzvaný kult mládí. Ideálem se stala představa mladého, krásného, ekonomicky aktivního a úspěšného člověka. Naopak stáří a všeho, co s sebou přináší, se většina lidí bojí. Dochází k tomu, že mladí lidé si odmítají připustit, že jednou také budou staří. Stáří pro ně představuje sociální izolaci, ztrátu pozic, ekonomickou závislost a různá onemocnění. Nové technologie a velké množství změn, kterým staří lidé nerozumějí, je uvrhují do stále větší izolace. A ani o jejich životní zkušenosti v dnešní době nemá nikdo zájem," napsala na úvod své bakalářské práce Sebevraždy seniorů jedna ze studentek Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích už v roce 2008. Tím vyjmenovala řadu příčin, proč se úcta ke starým lidem mění během let ve společnosti v neúctu.

ParlamentnímListům.cz to doplnil krátkou replikou důchodce Bohumil při březnové protivládní demonstraci, když řekl: „Na dalekém severu žijí Eskymáci. A když přijdou těžké časy, hladomor a podobně, tak mladí vystrčí na mráz své rodiče, aby tam zmrzli a neujídali. Tady je to něco podobného. Vláda nás táhne na severní pól!“ Šlo o reakci na rozhodnutí vlády o snížení valorizace důchodů a to, že politici nejsou solidární a se svými platy nehnou.

Společenský odkaz literární postavy Babičky, z pera Boženy Němcové, která dožívala v úctě rodiny a za obdivu vnoučat, je již dávno civilizačně jako by překonán. Spíše se posunul k cynismu z filmu Bába z ledu, kde matka říká synovi: „Já chápu, že ti babička smrdí. Starý lidi páchnou. Udělala ti ale babička něco zlého?" Ostatně společenské normy se mění a kdo ví, co bude za několik desítek let? Doufejme, že nepůjde o „Cucuiho model"! Japonský literát Jasutaka Cucui totiž napsal provokativní sci-fi grotesku Konec stříbrného věku, která vyšla česky v roce 2011. Důchodci jsou v ní prohlášeni za všeobecné škůdce blahobytu a vláda jim dá jasnou nabídku: „Oddělejte do jednoho měsíce všechny své vrstevníky v okrese a prokažte, že máte nárok na svůj důchod!"

