Neuvěřitelné VIDEO Roberta Fica. Totálně rozbil rady covidistů na Vánoce

Vláda slovenského premiéra Eduarda Hegera vydala novou sadu protikoronavirových restrikcí platných od 10. prosince, tedy od dnešního dne.

„Kdo si tohle usnesení vlády pročte podrobně, musí uvažovat o duševní způsobilosti těch, kteří to schválili. Budou Vánoce, tak jako první dárek vláda uložila lidem zákaz navštěvovat své příbuzné. A to až do 9. ledna příštího roku,“ kroutil Fico hlavou nad nařízením kabinetu.

Uznal sice, že z tohoto opatření existují dvě výjimky, ale ty podle Fica jen dokládají, že členové vlády vlastně nejsou při smyslech. Blízkého příbuzného o Vánocích může člověk totiž navštívit jen tehdy, když je jako nemohoucí osoba odkázán na jeho pomoc, nebo když tento blízký člověk zemře. Pak je povoleno jít mu na pohřeb.

„Shrnu to, pokud chcete na Vánoce navštívit své rodiče a donést jim dárečky, jak to ostatně děláte celý život, tak letos vám Heger a další členové vlády vzkazují, že sorry, ale nejde to. Jde to jen tehdy, když zemřou. Páni ve vládě, jste při smyslech?“ otázal se Fico.

A hned nabídl cestu, jak toto opatření obejít. Lidem je dovoleno vyrážet na procházky do přírody a za sportem. Takže pokud chcete vyrazit za rodinou, můžete si podle Fica na Slovensku koupit běžky, patřičnou obuv a vyjet s hůlkami v rukou.

Třešničkou na dortu v sadě vládních opatření je pak ustanovení o otevření hotelů po 25. prosinci. Podle tohoto nařízení sice mohou do hotelu vyrazit lidé očkovaní a lidé, kteří prodělali nemoc covid-19, ale v hotelu narazí na problém. Zdejší restaurace musí zůstat zavřené a totéž platí o barech i společenských místnostech v těchto hotelích. „Oběd si musíte převzít u okénka, nebo vám ho jako nakaženým morem přinesou na pokoj,“ doplnil Fico pro dokreslení.

„A to jsem ještě zapomněl na vrchol hlouposti této vlády. Do hotelového koncentračního tábora může přijít očkovaný a ten kdo covid překonal. Ale pozor, vážení přátelé, tohle nestačí. Musíte mít test,“ kroutil Fico dál hlavou s tím, že si lidi musí ťukat na čelo.

„Dezoláti sedící ve vládě, ještě jednou, buď všechno zavřete a každého odškodněte, nebo všechno za určitých podmínek otevřete,“ vyzval Fico s dovětkem, že kdyby byl ve vládě on, šel by cestou postupného otevírání země, jak se to děje v Maďarsku či v Polsku. „To bychom však museli mít ve vládě koaliční partnery, kteří při svém rozhodování používají hlavy. „A ne jiné části svého těla,“ uzavřel Fico.

